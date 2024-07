Saken oppsummert: Norsk studentorganisasjon (NSO) advarer om en studentboligkrise, med en mangel på nesten 14 000 studentboliger.

En utleier i Bergen opplevde enorm interesse for en leilighet hun la ut for leie, og endte opp med 10 potensielle leietakere som alle stilte helt likt.

NSO har et mål om at 20% av studentene skal kunne bo i studentbolig, men i 2024 ligger dekningsgraden på 14,94%.

Forsknings- og høyere utdanningsministeren, Oddmund Hoel (Sp), mener at et nasjonalt måltall kan føre til at det bygges for mange studentboliger enkelte steder, mens det andre steder mangler boliger.

Hoel sier at regjeringen tilpasser studentboliger ut ifra hvordan tilbudet på det private markedet er, og at kommunene også har et ansvar for å prioritere areal til studentboliger.

NSO-leder Ingdal Hovdenak mener at situasjonen er alvorlig, og at mange studenter er desperate og villige til å tilby å betale mer for bolig.

– Det er hjerteskjærende å si nei til så desperate studenter.

Det sier Mona Kristin Schnell. I sommer la hun ut underetasjen til utleie gjennom Finn.no.

Schnell, som er en erfaren utleier, sier hun aldri har opplevd lignede interesse for den vesle leiligheten i Sandviken i Bergen.

– Det var helt enormt. Til slutt sto jeg igjen med 10 potensielle leietakere, som alle stilte helt likt, forteller hun.

Mange av kandidatene skulle starte på studier i Bergen til høsten, men befant seg i andre byer. Noen av de tilbød seg derfor å leie uten å ha sett leiligheten. Andre var villig til å betale mer i leiepris, ifølge Schnell.

– Det var helt umulig å velge mellom de, så det var omtrent bare å slå mynt og kron, sier hun.

– En alvorlig situasjon

Ferske tall fra Studentboligundersøkelsen 2024, viser at Bergen har en av de laveste tilbudene av studentboliger i landet.

– Vi har nok å tenke på før studiestart, men må bruke masse tid på å lete etter og kjempe om tak over hodet, sier Kaja Ingdal Hovdenak, lederen av NSO.

Norsk studentorganisasjon (NSO) frykter at studenter dropper studier som følge av mangel på bolig før studiestart. I Bergen, en av Norges største studentby, tilbys kun 13,77% av studentene en studentbolig. Foto: Ola Hana / NRK

Studentlederen er bekymret for at ferske studenter vil gi fra seg studieplassen og dette ut av studiet, grunnet mangel på bolig og dårlig studentøkonomi.

Studentenes årlige boligundersøkelse Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for studentdemokratier ved 34 ulike norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 270 000 studenter. NSOs mål er å fremme studenters faglige, sosiale og økonomiske interesser.

er en nasjonal interesseorganisasjon for studentdemokratier ved 34 ulike norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 270 000 studenter. NSOs mål er å fremme studenters faglige, sosiale og økonomiske interesser. Studentboligundersøkelsen har siden 1991 vært den viktigste kilden til informasjon om norske studenters boforhold. Undersøkelsen utgis av NSO hver sommer, med oppdaterte tall både for den samlede nasjonale dekningsgraden, samt tall for den enkelte studentsamskipnad og hvert studiested.

har siden 1991 vært den viktigste kilden til informasjon om norske studenters boforhold. Undersøkelsen utgis av NSO hver sommer, med oppdaterte tall både for den samlede nasjonale dekningsgraden, samt tall for den enkelte studentsamskipnad og hvert studiested. “Dekningsgrad” viser hvor stor andel av studentene som har anledning til å bo i en studentbolig som eies av studentsamskipnadene. NSOs overordnede mål er en nasjonal dekningsgrad på minst 20 prosent, altså nok studentboliger til å huse en av fem studenter i Norge.

viser hvor stor andel av studentene som har anledning til å bo i en studentbolig som eies av studentsamskipnadene. NSOs overordnede mål er en nasjonal dekningsgrad på minst 20 prosent, altså nok studentboliger til å huse en av fem studenter i Norge. Tallene som blir brukt er kun basert på boliger eid/distribuert av studentsamskipnadene. Studentboliger som eies av studentboligstiftelser eller andre private aktører er ikke inkludert i undersøkelsen.

som blir brukt er kun basert på boliger eid/distribuert av studentsamskipnadene. Studentboliger som eies av studentboligstiftelser eller andre private aktører er ikke inkludert i undersøkelsen. Studentboligbygging er et samarbeid mellom regjeringen, vertskommunene og samskipnadene. Kilde: Norsk studentorganisasjon

NSO har et mål om at dekningsgraden skal ligge på 20%. Altså at 1 av 5 studenter skal kunne bo i studentbolig. Men i 2024 ligger dekningsgraden på 14,94%.

Totalt mener derfor NSO at det mangler 13.887 studentboliger til studentene, ut ifra deres mål. Til sammenligning manglet det 14.629 studentboliger i fjor.

– Ved første øyekast kan dette virke udramatisk, men situasjonen er veldig alvorlig for veldig mange studenter. Det siste året er det bare blitt bygget 15 nye studentboliger, og det er langt fra godt nok, forklarer Hovdenak.

De aller fleste studentene leier fra private utleiere istedenfor studentbolig, men det mener studentlederen er problematisk i seg selv.

– Det private leiemarkedet har gått helt løpsk, og er ute av kontroll. Å bygge flere studentboliger vil gagne hele samfunnet, sier hun.

NSO mener flere studentboliger vil ha en kjølende effekt på resten av leiemarkedet. Sammen med SV, ber de regjeringen om å øke tilskuddene slik at flere studentboliger kan bygges.

Mener måltall vil gjøre vondt verre

Forsknings- og høyere utdanningsministeren, Oddmund Hoel (Sp), sier derimot at regjeringen ikke ønsker å sette et nasjonalt måltall, slik NSO gjør.

– Hvis vi setter et nasjonalt måltall, kan vi risikere at det bygges for mange studentboliger enkelte steder som blir stående tomme, mens det andre steder mangler boliger, sier Oddmund Hoel.

Oddmund Hoel (Sp) er øverste ansvarlig for høyere utdanningspolitikk i Norge. Han fokuserer på det positive og er derfor glad for å se at dekningsgraden av studentboliger stadig øker. Foto: Sandra Amalie Lid Krumsvik / NRK

Regjeringen tilpasser studentboliger ut ifra hvordan tilbudet på det private markedet er. For eksempel er dekningsgraden av studentboliger i Indre Finnmark på 45%, mens det i Oslo er i underkant av 14%.

– For oss er det viktigst at det blir bygget studentboliger tilpasset behovet på det enkelte studiestedet, og at vi setter inn en ekstra innsats der behovet er størst, sier Hoel.

Etter økte kostnadsrammer fra regjeringen, er det nå en rekordhøy aktivitet i studentboligbygging, med over 3400 hybelenheter under bygging, ifølge Hoel.

Men han understreker at kommunene også har et ansvar for å prioritere areal til studentboliger, om tilbudene skal bli bedre.

Andre hybeltiltak fra regjeringen Dette skriver Hoel i en mail til NRK: Senterpartiet og Arbeiderpartiet har blitt enige med SV om revidert nasjonalbudsjett for 2024. Nå styrker vi vi boligpolitikken ytterligere for å sikre at både studenter og andre får en trygg og god plass å bo.

Vi øker lånerammen for Husbanken med tre milliarder kroner. 500 millioner kroner av disse skal gå til studentboliger og 500 millioner skal gå til startlån for førstegongsetablerere.

Vi skal bruke 15,4 millioner kroner på å bygge 185 flere studentboliger i Stavanger.

I løpet av 2024 skal regjeringen sende på høring endrede retningslinjer for tildeling av husbanklån til studentboliger, slik at også ideelle stiftelser kan få midler fra Husbanken til å bygge studentboliger.

Desperasjonen presser studenter til å betale mer

NSO-leder Ingdal Hovdenak forteller at hun stadig får høre om lignende tilfeller som leiligheten i Bergen.

– Det er veldig trist å høre om. Det at studenter er villige til å skrive under kontrakt uten å ane hva de går til, viser at vi står i en alvorlig boligkrise. Vi vet også at mange utleiere ser sitt snitt til å heve prisen når det er mange om benet.

Kjellerleiligheten er i kort gåavstand til Bergen sentrum. Ellers helt alminnelig. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Utleier Mona Kristin Schnell har hørt om andre utleiere i bergensområdet som også har reagert på den voldsomme interessen denne sommeren.

Hei på deg! Har du tips eller tanker vedrørende denne, eller andre studentsaker som jeg burde sjekke ut? Da vil jeg gjerne høre fra deg!

Men selv om det var mange interessenter på leiligheten, ble ikke Shcnell fristet til å øke prisen av den grunn.

– Jeg har hørt om utleiere som gjør det, men det synes jeg ingenting om. Studentene har det tøft nok som det er, sier Schnell.