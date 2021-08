Henrik (28) har fast jobb og 600.000 i årslønn – men kommer seg ikke inn på boligmarkedet i Bodø

28 år gamle Henrik Heitmann er nyutdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, og nå har han flytta tilbake til hjembyen Bodø.

Han var den eneste i sitt kull som flytta nordover etter endt studie.

En utdannelse som for øvrig er svært ettertrakta i nord.

Med fast jobb, og en inntekt på rundt 600.000 kroner stiller han likevel dårlig, i boligmarkedet i Bodø.

– Nå vurderer jeg å flytte. Jeg var sterkt motivert for å komme tilbake hit, og kommer tilbake med en utdanning som er etterspurt i landsdelen, sier Heitmann.

Henrik Heitmann ser på boligmulighetene i Bodø. De fleste leilighetene er for dyre. Foto: Andreas Nilsen Trygstad

Størst boligprisvekst

Ferske tall fra meglernes bransjeforening viser at Bodø, inkludert nabokommunen Fauske, hadde sterkest boligprisvekst de siste 12 månedene.

Oppgangen er på 14, 7 prosent.

Tromsø hadde nest størst vekst i Norge.

Samtidig sank innbyggertallet i landsdelens største byer, Tromsø og Bodø i 2. kvartal, ifølge SSB.

– Jeg føler selv at jeg har tatt alle gode valg som jeg kunne gjøre, for å få best mulig forutsetninger for å kunne etablere meg her, sier Heitmann.

Han legger til:

– En vanlig toroms leilighet i Bodø går for rundt 3 millioner kroner, i tillegg har det vært en vekst på 14 prosent det siste året. Det betyr at dersom jeg sparer absolutt alle pengene jeg har, og sparer 400.000 kroner på ett år, så har jeg likevel ikke råd. For da har boligen vokst raskere enn hva jeg klarer å spare.

I dag leier Heitmann i farens sokkelleilighet.

Han er langt ifra å være alene om å ikke komme seg inn på boligmarkedet. NRK har tidligere fortalt om flere unge som ikke kommer seg inn på boligmarkedet.

Trenger flere boliger

– Det er kjempetrist at folk har lyst å komme til Bodø, men ikke kan det fordi det er for dyrt. Jeg skulle gjerne ha gjort det enkelt for alle å komme til byen, men der er vi ikke i dag. Vi skal jobbe for å komme dit.

Varaordfører i Bodø kommune, Ola Smeplass (Sp) synes det er trist at flere ikke har råd til å bo i byen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Ola Smeplass (Sp) er varaordfører i kommunen. Han sier det viktige nå er å tilrettelegge for bygging av flere boliger.

– Vi må ha flere boliger rett og slett, det er det handler om.

Også leder for NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen forteller at næringslivet rapporterer at det er problematisk at boligprisene er såpass høye.

– Bedriftene sier til oss at bolig er et problem, fordi mange av folkene som de trenger ikke tørr å gå inn i boligmarkedet her, eller rett og slett ikke kommer seg inn, sier Bjarmann-Simonsen.

Leder i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen forteller at flere bedrifter rapporterer om at boligprisene i Bodø er problematiske. Foto: Allan Klo / NRK

Bjarmann-Simonsen peker på flere punkter som kan være med å bedre situasjonen. Han mener blant annet at det må reguleres flere boliger i kommunene og at byggesaksbehandlinga må gå raskere.

– I dag er det flere bedrifter som kjøper, men det er klart at folk ønsker å eie sin egen bolig. Det er den norske modellen.

Jobber med en bedring

I 2027 starter byggingen av ny flyplass, og et nytt boligområde i Bodø. Varaordføreren påpeker at det da vil bygges boliger, hvor 25 prosent av de skal holdes utenfor det kommersielle markedet.

– Det er for å sikre oss at folk som ikke har råd til å betale mange millioner for en bolig også skal få et sted å bo, sier Smeplass.

Han legger til at dette vil ta noen år, men at kommunen i mellomtiden må legge til rett for blant annet flere tomter og bygging av boliger.