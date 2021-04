Unge Venstre vil forby nysalg av utslippsbiler – Elbilforeningen stritter mot

– Hvis vi skal komme ut i 2025 med et nybilsalg som er 100 prosent utslippsfritt, så må vi få på plass et forbud mot nysalg av utslippsbiler.

Det sier Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre. Han jobber iherdig med å få inn at Venstre skal forby alt salg av nye utslippsbiler etter 2025 i partiets program som skal vedtas på Venstres landsmøte til helgen.

KJEMPER FOR FORBUD: Sondre Hansmark er leder i Unge Venstre. Han vil forby nybilsalg av utslippsbiler fra 2025. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Det betyr at du har lov til å selge eller kjøpe en bil brukt, men når du går til forhandleren så skal det bare være nullutslippsalternativer. Det handler om at vi er i en tid der vi ikke kan rulle ut nye fossilbiler på veiene. Det finnes ganske mange av dem fra før, og nå som elbilalternativet begynner å bli ganske godt og rimeligere, mener vi tiden er inne for å stille krav om dette, sier Hansmark.

Det møter motstand fra Elbilforeningen.

Elbilforeningen stritter imot

Generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening (Elbilforeningen) sier hun har full forståelse for ønsket om et forbud. Hun sier også at hun ikke blir lei seg om Unge Venstre får inn kravet i partiets program.

Men det er et men ...

ØNSKER IKKE FORBUD: Generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening tror ikke totalforbud mot salg av nye utslippsbiler er veien å gå. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Det er noe med kommunikasjonen ut. Hvis folk opplever at det ikke er mulig å ta valget om å kjøpe elbil, så må vi gjøre det slik at de kan gjøre det.

Bu sier hun tror det er fullt mulig å nå målet om at alle nye privatbiler som selges etter 2025 skal være utslippsfrie, men da må politikerne ta noen nye grep for å få det til.

Hun nevner blant annet:

behovet for en massiv utbygging av infrastruktur i hele landet, som f. eks ladepunkter.

å holde løftet i regjeringsplattformen om å innføre en nasjonal støtteordning for etablering av ladepunkter i borettslag og sameier.

å sørge for at næringsmarkedet får samme insentiver for å velge utslippsfritt som private kjøpere.

– Så langt i år er bortimot 73 prosent av nybiler i privatkjøp helelektriske. I næringskjøp er det helt nede i 34 prosent. De ligger langt etter, sier Bu.

Det skyldes at man i leasingmarkedet får samme momsfritak for både utslipps- og elbiler. Da mister elbilene fordelene som gjør dem til populære valg i privatmarkedet.

– Det er fullt mulig å nå målet uten forbud. Vi er faktisk på god vei, men klarer de (politikerne red.anm.) ikke det, får vi heller begynne å snakke om forbud i 2025, sier Bru.

Tatt ut av det første programutkast

Forslaget om å forby salg av nye utslippsbiler lå inne i det første utkastet til nytt program for Venstre. Punktet har siden blitt fjernet.

TROR IKKE PÅ FORBUD: Leder i Venstres programutvalg, Sveinung Rotevatn, tror Norge vil nå elbilmålene sine i 2025. Foto: Tore Linvollen / NRK

Sveinung Rotevatn er leder i Venstres programkomité. Han er også partiets nestleder og Norges klima- og miljøminister.

– Vi vurderte å foreslå et forbud, men har valgt å ikke gjøre det i andreutkastet, sier Rotevatn.

Han sier det er to grunner til dette. Det ene er at man er usikker på om det er lov å forby salg av forbrenningsmotorer innenfor EØS-regelverket.

– Det andre er at det tross alt ikke er verdens ende om det blir solgt en og annen bensinbil til en entusiast etter 2025, sier Rotevatn.

Han sier også at det går så bra med elbilsalget i Norge at man vil nå elbilmålet. Han mener partiet heller skal konsentrere seg om å kjempe for at dagens elbilfordeler blir videreført.

Forsker: – Ikke mulig uten forbud, men ...

Da det første utkastet kom, sa Lasse Fridstrøm, forsker ved Transportøkonomisk institutt, at det vil være umulig å nå elbilmålet uten et regelrett forbud. Men han mente også at et forbud vil være lite formålstjenlig.

TROR IKKE PÅ FORBUD: Forsker Lasse Fridstrøm i Transportøkonomisk institutt mener målet om at alle nysolgte biler skal være utslippsfrie i 2025 bør være en ambisjon, ikke et absolutt krav. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Fridstrøm mente noe av suksessen bak den høye elbilandelen i Norge er at man har unngått tvang, og at målet om utslippsfritt nybilsalg bør oppfattes mer som en visjon enn et absolutt krav. Forskeren mente at et realistisk mål for nullutslippsbiler ville være på rundt 90 prosent.