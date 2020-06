Etter det NRK får opplyst, skal Tom Hagen i avhør ha forklart at han oppdaget telefonen inne i husets første etasje og reagerte på at den lå plassert et sted hvor kona aldri pleide å legge den fra seg.

Mobiltelefonen skal ha ligget på et bord i nærheten av badet hvor politiets kriminalteknikere tidlig fant spor de knytter til at Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for en kriminell handling.

Hvorfor mobiltelefonen lå her, er et av flere spørsmål politiet har forsøkt å få svar på, får NRK opplyst.

Politiet bekrefter de er meget interessert i mobiltelefonens bevegelser inne i huset, som de anser som åstedet i saken.

– Dette er selvsagt svært interessant for etterforskingen, og vi har satt inn betydelige ressurser for å jobbe med digitale spor. Vi har tidligere sagt at vi har gjort undersøkelser knyttet til bevegelsene og bruken av Anne-Elisabeth Hagens mobiltelefon på forsvinningsdagen, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica til NRK.

PÅTALELEDER: Haris Hrenovica i Øst politidistrikt. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Reagerte på plasseringen

Som NRK tidligere har fortalt, var det mye aktivitet på telefonen til Anne-Elisabeth Hagen i timene før hun forsvant den 31. oktober 2018.

68-åringen både ringte og sendte SMS-er helt fram til det siste, sikre livsbeviset som var en telefonsamtale med et familiemedlem klokka 09.14. Samtalen ble avsluttet 09.16.

Etter dette tidspunktet sluttet hun å svare på alle innkommende anrop og meldinger. Det første kjente ubesvarte anropet kom klokka 09.48, da en elektriker prøvde å få tak i 68-åringen.

Også Tom Hagen ringe kona flere ganger uten å få svar, og skal ha dratt hjem tidligere fra jobb enn vanlig, fordi han fryktet det hadde skjedd noe hjemme.

KOM HJEM: Etter gjentatte mislykkede forsøk på å kontakt med kona, reiste Tom Hagen hjem til huset i Sloraveien. Ingen har sett eller hørt noe fra Anne-Elisabeth Hagen siden 31. oktober 2018, og politiet har siktet ektemannen for drap. Foto: PRIVAT

Politiet skal ha gjort undersøkelser for å finne ut om de som tok Anne-Elisabeth Hagen kan ha tatt mobiltelefonen fra henne, eller om de fant den et annet sted i huset og plasserte den på bordet før de forlot åstedet og forsvant.

Politiet ønsker ikke å kommentere hvor telefonen ble funnet, men bekrefter overfor NRK at mobiltelefonens bevegelser, såkalt posisjoneringshistorikk, og plassering i huset er viktige etterforskningsskritt i saken.

– Konkret hvordan vi jobber, hva vi ser etter og hva vi eventuelt har funnet, ønsker vi av hensyn til etterforskingen ikke å kommentere nærmere, sier Hrenovica til NRK.

Situasjonsspor

På grunn av de digitale sporene man kan lese av en mobiltelefon, kan den derfor være et viktig «situasjonsspor» fra det som omtales som det sentrale åstedet i saken.

ÅSTEDET: Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen er drept og at åstedet er huset hennes i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog. Foto: Cicilie Andersen / NRK

Dersom den eller de som tok Anne-Elisabeth Hagen var de siste som flyttet på telefonen hennes, kan posisjonshistorikken fortelle politiet når gjerningspersonen var i huset.

Situasjonsspor er et begrep politiet bruker for å beskrive spor på et åsted som kan være med på å gi et bilde av et hendelsesforløp.

Små eller store tegn på noe unormalt, for eksempel flyttede møbler eller gjenstander som er plassert andre steder enn de pleier.

NRK har skrevet flere reportasjer om hvor mye informasjon som kan hentes ut av mobiltelefoner.

Nekter straffskyld

Den 28. april i år ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

Etter det NRK får opplyst er politiets hovedteori at Anne-Elisabeth Hagen ble drept som følge av problemer i ekteskapet. Politiet betrakter huset til ekteparet på Fjellhamar som åstedet i saken.

Hagen nekter straffskyld i saken, og de tre voksne barna til Tom og Anne-Elisabeth mener det er helt utenkelig at faren kan stå bak.