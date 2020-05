De to hadde en avtale om å snakke sammen etter at Tom Hagen var kommet på jobb, får NRK opplyst.

Den siste telefonsamtalen hun tok, var med et annet familiemedlem enn ektemannen klokken 09.14. Da var Hagen nettopp kommet på jobb.

I de neste timene lå telefonen hennes og lyste opp i eneboligen i Sloraveien, mens anropene kom inn, men ingen svarte.

Verken tekstmeldinger eller samtaler til telefonen hennes ble besvart, får NRK opplyst av kilder nær familien.

Ubesvarte anrop

NRK har snakket med flere som beskriver Tom Hagen som en person med svært faste rutiner.

En av rutinene skal være at han kom hjem fra jobb ved 17-tiden, men på forsvinningsdagen reiste han hjem flere timer tidligere enn vanlig.

Politiet har tidligere sagt at de mener Anne-Elisabeth Hagen var i live klokken 09.14 den 31. oktober 2018, og at dette er det siste sikre livstegn.

Årsaken er en telefonsamtale hun hadde med et annet familiemedlem enn Tom Hagen. 34 minutter senere ble hun oppringt av en elektriker som blant annet skulle montere en ny lampe i huset.

Denne telefonsamtalen ble ikke besvart, og elektrikeren ble heller ikke ringt tilbake.

I timene etter det politiet mener er det siste, sikre livsbeviset skal Tom Hagen og andre familiemedlemmer ha forsøkt å komme i kontakt med Anne-Elisabeth, får NRK opplyst.

NRK er kjent med at de ubesvarte anropene har vært tema i politiets etterforskning av saken. Hagen, som var på jobb, ringte flere ganger uten å få tak i henne.

– Han ble mer og mer oppjaget og lurte på om det hadde skjedd henne noe, derfor dro han hjem tidligere enn vanlig, sier en i kretsen til Hagen til NRK.

Etter det NRK får opplyst hadde Tom og Anne-Elisabeth Hagen en avtale om å ringes etter han kom på arbeidsplassen, for å avklare noe som måtte gjøres.

Også et annet familiemedlem skal ha prøvd å få tak i henne. Heller ikke tekstmeldinger som ble sendt til Anne-Elisabeth ble besvart.

Tom Hagen og det andre familiemedlemmet ringte også hverandre, og var bekymret for at noe kan ha skjedd med Anne-Elisabeth hjemme i Sloraveien, får NRK opplyst.

Kontaktet politiet

NRK har stilt politiet flere spørsmål knyttet til kommunikasjonen mellom Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen på forsvinningsdagen, og om denne avviker eller varierer fra den vanlige kommunikasjonen mellom ekteparet.

– Av hensyn til etterforskingen og faren for bevisforspillelse kan vi ikke kommentere disse spørsmålene nærmere, sier påtaleleder Haris Hrenovica til NRK.

Politiet har tidligere bekreftet at Hagen kom hjem til Sloraveien ved 13.30-tiden på forsvinningsdagen.

Da Hagen ankom huset, var Anne-Elisabeth forsvunnet og et trusselbrev med krav om betaling i kryptovaluta lå igjen i en konvolutt.

En drøy halvtime senere ringte Tom Hagen politiet, og det ble avtalt at de skulle møtes på en bensinstasjon i Lørenskog.

Dette ble startskuddet på en av de mest omfattende etterforskningene i norsk historie.

Nekter straffskyld

Den 28. april i år ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Den 7. mai ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet i saken.

Mannen ble først siktet for drap eller medvirkning til drap, men to dager senere blir siktelsen endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse.

Kort tid etter pågripelsen bekreftet politiet at mannen hadde en relasjon til Hagen, og at han har IT- og kryptovalutakompetanse.

Både Hagen og den siktede mannen i 30-årene nekter straffskyld i saken. Påtaleleder Haris Hrenovica sier til NRK at politiet ikke ønsker å kommentere saken.

Torsdag ble det kjent at politiet får fortsette å ransake huset til Hagen. Politiet har sagt at det er nødvendig å gjøre undersøkelser i huset, siden det mest sannsynlig er åstedet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen.