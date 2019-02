Forsvinningssaken: Fant mulige spor etter bortføring på badet

De tydelige situasjonssporene var noe av det første kriminalteknikerne merket seg da de undersøkte boligen til ekteparet Hagen, får NRK opplyst.

Ifølge VG blir sporene omtalt som slepemerker.

Anne-Elisabeth Hagen, som er gift med en av Norges rikeste menn, har vært savnet siden 31. oktober i fjor. I hjemmet deres ble det funnet krav om løsepenger utbetalt i kryptovaluta fra antatte kidnappere.

Politiet og bistandsadvokat Svein Holden har mottatt beskjeder fra det de mener er kidnapperne, men har ikke fått noe livstegn. De formentlige kidnapperne skal ha foreslått hvordan de kan bevise at Anne-Elisabeth Hagen er i live.

Unormale spor

Situasjonsspor er et begrep politiet bruker for å beskrive spor på et åsted som kan være med på å gi et bilde av et hendelsesforløp. Små eller store tegn på noe unormalt, for eksempel flyttede møbler eller gjenstander som er plassert andre steder enn de pleier.

Etter det NRK får opplyst, er det ikke noe ved boligen som gir etterforskerne et tydelig bilde av hva som skjedde da Hagen skal blitt kidnappet. Derimot er situasjonssporene på badet så uvanlige at de tyder på at noe dramatisk hadde skjedd i eneboligen utenfor Lørenskog.

Sporene skal også være bakgrunnen for at etterforskerne tidlig formulerte en teori om at Hagen ble angrepet på badet.

Anne-Elisabeth Hagen (68) ble trolig bortført mot sin vilje 31. oktober 2018.

DNA-sporprøver

Politiet har opplyst at de har DNA-sporprøver fra huset til familien Hagen, men ikke hva som er kommet ut av disse.

Politiet står uten mistenkte i saken.

Etter oppfordring fra bistandsadvokat Svein Holden 16. januar skiftet motparten til en ny kommunikasjonsplattform, men Holden beskriver det fortsatt som «enveiskommunikasjon».

Politiet har tidligere bekreftet at det har kommet både trusler og krav om løsepenger i form av kryptovaluta. Det har også kommet inn over 1.400 tips i saken.