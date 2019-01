Nye opplysninger fra åstedet: Fant familiens valp innestengt på et rom  

Den lille valpen av rasen Whippet var nettopp anskaffet av familien Hagen. Da ektemannen Tom Hagen kom hjem, fant han hunden sperret inne i et rom, får NRK opplyst.

Eksperter mener at hunden nå kan være et viktig bevismateriale i saken.

– Har gjerningsmannen håndtert hunden, kan DNA ha smittet over, sier Kittil Haugen.

Den pensjonerte politimannen har tidligere vært hundefører og politihund-instruktør.

SLO ALARM: Da Tom Hagen kom hjem, var kona borte. Familiens nye hund var sperret inne på et rom. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpix

Politiets hovedteori er at 68 år gamle Hagen ble bortført mot sin vilje fra huset på Fjellhamar i Lørenskog på morgenen eller formiddagen den 31. oktober i fjor.

Saken ble etterforsket i all hemmelighet i ti uker før politiet denne uken i samråd med familien valgte å offentliggjøre den pågående etterforskningen.

Søker etter spor

Politiet har bekreftet at det ble funnet et brev inne i huset hvor Anne-Elisabeth og Tom Hagen bodde. Brevet inneholdt trusler og instrukser om hvordan et stort pengebeløp skulle overføres via en anonym kryptovaluta.

Det skal ikke ha blitt funnet tegn til innbrudd. Ektemannen skal ha kommet hjem og oppdaget at hans 68 år gamle kone var forsvunnet på ettermiddagen den 31. oktober i fjor.

Kittil Haugen sier til NRK at hunden som ble funnet inne i huset etter bortføringen kan gi politiet nyttige spor. Spor fra en eller flere gjerningspersoner kan bli funnet på hunden dersom de har vært i kontakt med den.

– Det ser jeg ikke bort fra. Dette er nok noe politiet har vurdert og som det har blitt søkt etter, sier han.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt vil ikke avkrefte eller bekrefte dette, men sier at det har blitt har gjennomført omfattende kriminaltekniske undersøkelser i saken.

– Men å gå i detaljer på hvor og hvordan vi har undersøkt de forskjellige tingene, det kan jeg ikke, sier han til NRK lørdag ettermiddag.

MANGE TIPS: Politiet har fått inn over 500 tips siden saken ble kjent i media, sier etterforskningsleder Tommy Brøske. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fått tips om skjulesteder

Siden politiet valgte å offentliggjøre etterforskningen tidligere denne uken, har de mottatt over 500 tips i saken.

Tipsene skal blant annet gjelde konkrete adresser, personer, adferdsmønster og biler.

– Det er opplysninger fra nærmiljøet, det er opplysninger litt utenfor nærmiljøet og det er andre steder i Norge, sier Brøske.

Politiet jobber nå med å gjennom tipsene.

Et av tipsene som har blitt sjekket ut, er syklisten som ble fanget av et overvåkingskamera på bygningen der Tom Hagen jobber på morgenen den 31. oktober i fjor. Personen er nå avhørt og sjekket ut av saken.

Politiet ønsker fortsatt tips om de to andre, ukjente, personene som ble filmet i det samme området den morgenen.

Politiet er fortsatt svært interessert i at de melder seg. Og vi er også svært interessert i personer har opplysninger om disse to. Disse er svært viktig for politiet å komme i kontakt med, sier Brøske