Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– I dag har vi mottatt ytterligere tre meldinger om alvorlig blodpropp eller hjerneblødninger hos personer som har fått vaksinen. Vi kan ikke si noe sikkert om sammenhengen, men undersøker nøye, sier overlege Sigurd Hortemo ved Legemiddelverket.

Tidligere på lørdag ble det kjent at tre helsearbeidere er innlagt på Oslo universitetssykehus (OUS) med blodpropp.

Hortemo sier personer under 50 som er vaksinert de siste 14 dagene som opplever sykdomsfølelse og større eller mindre flekker på huden, bør oppsøke legevakt.

Nå ber Hortemo helsepersonell om å være oppmerksom på symptomene etter vaksinering.

Men han understreker at det foreløpig ikke er konkludert om det har en sammenheng med koronavaksinering.

I tillegg til de tre tilfellene har Legemiddelverket fått flere meldinger fra pasienter om bivirkninger.

Hallvard Sandberg om sammenhengen mellom AstraZeneca og blodpropp. Du trenger javascript for å se video. Hallvard Sandberg om sammenhengen mellom AstraZeneca og blodpropp.

Ber pasienter melde ifra om symptomer

Hortemo sier også at flere yngre pasienter rapporterer at de har fått hudblødninger eller større blå flekker etter vaksinen. Det kan være et alvorlig tegn på nedsatt antall blodplater, ifølge Hortemo.

– Lave blodplater kan gi indre blødninger. Noen av dem har fått indre blødninger, og noen har fått blodpropp, forklarer fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NRK.

Madsen sier at man ønsker å konkludere med om man fortsatt kan bruke AstraZeneca-vaksinen så raskt som mulig.

Det Europeiske legemiddelverket vil konkludere om AstraZeneca-vaksinen om en uke. Ifølge overlege Sara Watle ved FHI ønsker man å vente til de har vurdert vaksinen.

– Betydning for videre vaksinering?

– Det er det vi nå må vurdere. Nå er vi ute og advarer mot denne bestemte tilstanden og at vi også har fått noen pasientmeldinger som tyder på at noen pasienter kan ha fått noe tilsvarende, så vi advarer slik at helsepersonell er klar over at dette kan inntreffe. Det er veldig sjeldent, la meg understreke det, men det er veldig alvorlig, sier Madsen.

FHI orienterer om AstraZeneca-vaksinen Du trenger javascript for å se video.

– Veldig uvanlig sykdomsbilde

Han sier situasjonen må undersøkes veldig nøye.

– For dette er tre personer med et veldig uvanlig sykdomsbilde som består av blødninger, blodpropp, og lavt antall blodplater i blodet. Det er en veldig uvanlig situasjon, sier Madsen.

– Hvor syke er de?

– De er ganske syke, sier Madsen.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk. Foto: Statens legemiddelverk

Ifølge NTB er de tre ikke ansatt ved OUS. Helsearbeiderne behandles på Rikshospitalet. De tre er både menn og kvinner.

Overlege ved avdeling for blodsykdommer, Pål Andre Holme, sier de tre helsearbeiderne har ulik sykdomsgrad.

– Det er pasienter som er innkommet med atypiske, uvanlige steder hvor disse blodproppene befinner seg. I tillegg er det lave blodplater, som gjør at de lettere får blødninger, sier Holme til NRK.

Pause i AstraZeneca-vaksinering

Holme sier at de lave blodplatene kompliserer behandlingsmulighetene til sykehuset.

–Vanligvis hvis man har blodpropp vil man gi blodpropphemmende medisiner. De vil gi en økt blødningstendens, og når man da faller i blodplater, får man igjen en økt blødningstendens. Det er en vanskelig balansegang, så vi må gjøre en tilnærming til hvor aggressiv behandling man skal gi.

Det var VG som omtalte at de tre helsearbeiderne er innlagt på OUS først.

Ifølge Aftenposten granskes det nå om tilfellene av blodpropp kan knyttes opp med vaksinasjon.

Fredag kom det melding om at en yngre helsearbeider i Innlandet som hadde fått AstraZeneca-vaksinen, var død. Det er foreløpig uvisst om det er en sammenheng mellom vaksinen og det uventede dødsfallet.

121.820 doser satt i Norge

Den 11. mars opplyste FHI at de setter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen på pause, etter en melding om et dødsfall i Danmark.

Personen som døde hadde fått blodpropp, og blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen.

– Vi gjør dette for å se om det er en sammenheng mellom vaksinasjonen og disse tilfellene med blodpropp, sa smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI den gangen.

Før FHI kunngjorde sin beslutning, stanset flere norske kommuner og byer all bruk av vaksinen umiddelbart.

121.820 doser med AstraZeneca-vaksinen er satt i Norge.

Danmark og Island har også stanset vaksinering med AstraZeneca, mens Østerrike, Italia, Estland, Litauen, Latvia, Luxembourg og Romania har stanset deler av vaksineringen. Det skriver BBC.

I en uttalelse skriver AstraZeneca at de er i ferd med å gjennomgå alle tilgjengelige sikkerhetsdata.

– En analyse av våre sikkerhetsdata som dekker rapporterte tilfeller fra mer enn 17 millioner administrerte vaksinedoser har ikke vist tegn til økt risiko for lungeemboli, dyp venetrombose eller trombocytopeni med COVID-19 Vaccine AstraZeneca, skriver selskapets kommunikasjonssjef Christina Malmberg Hägerstrand i en e-post til NRK.