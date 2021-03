Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket skal nå møtes for å diskutere hvilke konsekvenser den danske avgjørelsen får for bruken her til lands.

– I påvente av konklusjoner derfra finner vi det riktig å ta en pause med vaksineringen i Bergen, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen til NRK.

Der er det helsepersonell som har fått vaksinen.

Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket vil holde en pressekonferanse om dette klokka 14.

Disse kommunene pauser bruken

Flere kommuner i hele landet har i løpet av ettermiddagen satt bruken på pause.

Stavanger

Bærum

Sandnes

Tromsø

Harstad

Trondheim

Lørenskog

Hustadvika

Lillestrøm

Kristiansand

Sogndal

Rælingen

Nordre Follo

Fredrikstad

Sarpsborg

Halden

– Vi har ingen som var planlagt vaksinert med AstraZeneca i dag, torsdag. Vi har planlagt noen til uka, men dette avventer vi nå. Det er stort sett helsepersonell som hittil har fått denne typen vaksine, sier leder for vaksineprogrammet i Trondheim, Helge Garåsen.

Helge Garåsen leder vaksineprogrammet i Trondheim. Der har man rigga seg for å kunne vaksinere 20.000 mennesker i uka, men foreløpig er tilgangen på vaksiner så lav at de ligger langt under det. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Moss kommune opplyser at de fortsetter å bruke vaksinen inntil videre.

– Nå er det hastemøte hos Folkehelseinstituttet og Moss kommune venter på en avgjørelse derfra. Vi fortsetter vaksineringen med AstraZeneca inntil vi får en avklaring fra FHI, sier kommunikasjonsrådgiver Lotte Olsen Jessa i Moss kommune til NRK.

Undersøker rapporter om blodpropp

Sundhedsforstyrrelsen i Danmark skriver at de har registrert ett dødsfall blant dem som har fått AstraZeneca vaksinen der. I tillegg har de fått flere rapporter om at folk har fått blodpropp.

Sundhedsstyrelsen i Danmark understreker at de foreløpig ikke kan slå fast at folk har fått blodpropp eller dødd på grunn av vaksinen.

Europeiske helsemyndigheter satt i gang undersøkelser av vaksinen.

Østerrike, Estland, Litauen, Latvia og Luxembourg setter også deler av vaksinasjonen på pause, ifølge Euronews. Pausen der dreier seg om vaksiner fra ett parti på én million doser.

Gitt til helsepersonell

Ifølge FHI sin oversikt er det distribuert 127.400 doser med AstraZeneca-vaksinen i Norge. Den er blant annet brukt til å vaksinere helsepersonell.

Helse Førde har blant annet gitt 800 ansatte den første vaksinedosen.

– Dette er så klart ikke noen hyggelig melding å få. Vi håper det blir tatt på alvor og kommer til å følge råd fra sentrale myndigheter, sier kommunikasjonssjef Terje Ulvedal.

Der har de ikke fått meldinger om alvorlige bivirkninger.

– Men en del har blitt syke og blitt nødt til å gå hjem fra jobb etter å ha fått denne første dosen, sier han.

Heller ikke i Tromsø har man fått meldinger om alvorlige bivirkninger. Smittevernoverlege i kommunen, Trond Brattland, sier det er vanlig at det kommer tilfeller av alvorlig sykdom etter massevaksinering.

– Men man skal selvfølgelig sjekke grundig før man går videre med å vaksinere. Det er viktig at sånt blir tatt på alvor så man kan finne ut om det er sammenheng mellom alvorlige bivirkninger og vaksinen som gis, sier Brattland.