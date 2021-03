FHI urolige for Johnson & Johnson-vaksinen: – Vi får ikke noe informasjon om tidspunkt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Gjentatte ganger den siste tiden har norske helsemyndigheter forsøkt å få et klart svar fra Johnson & Johnson om når selskapet kommer til å levere vaksinedosene de har forpliktet seg til.

Svaret har vært det samme hver gang.

– Vi får ikke noe informasjon om tidspunkt. Vi møtte dem senest i dag tidlig, forteller smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

Bakgrunnen for uroen er blant annet meldinger fra nyhetsbyrået Reuters om at Johnson & Johnson har produksjonsproblemer. Ifølge Reuters skal EU ha blitt informert om disse problemene i forrige uke.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet har vært bekymret for mye forskjellig under pandemien, nå er det om de ventede leveransene av vaksine fra Johnson & Johnson kommer i tide. Foto: Berit Roald / NTB

Johnson & Johnson vil hverken bekrefte eller avkrefte hva som har blitt sagt på eventuelle møter med Folkehelseinstituttet.

De henviser til en global fellesuttalelse. Der står det at selskapet jobber med de enkelte lands regulatoriske myndigheter, og at de står ved sine forpliktelser om å levere 200 millioner doser Janssen Covid-19-vaksine til EU i løpet av 2021.

Det er selskapet Janssen Pharmaceuticals som har utviklet og produserer vaksinen. Selskapet er en del av Johnson & Johnson-gruppen. Vaksinen bærer derfor navnet til Janssen.

Kan forsinke vaksineringen

Dosene fra Johnson & Johnson er en vesentlig brikke i det kompliserte spillet rundt vaksineringen av det norske folk.

– Det vil ha stor betydning for vaksininasjonskalenderen vår og fremdriften i vaksinasjonen dersom det plutselig blir usikkerhet rundt dette, sier Bukholm.

En viktig kalender for innbyggerne i Norge. Dersom de 900.000 dosene fra Johnson & Johnson kommer senere enn forventet, vil mange av disse røde strekene bli flyttet mot høyre. Det betyr forsinkelser i vaksineprogrammet. Foto: FHI

Johnson & Johnson skal egentlig levere 55 millioner doser til EU i årets andre kvartal, skriver Reuters. De første leveransene skal komme i april. Norge vil etter planen få en vesentlig andel av dette.

– Det er snakk om omtrent 900.000 doser i løpet av andre kvartal i år, opplyser Bukholm.

Vaksinen blir gitt i bare én dose, så denne leveransen alene vil kunne fullvaksinere alle i aldersgruppen 45–60 i Norge, og det med god margin.

Likevel lyspunkter

Fagdirektør Steinar Madsen hos Legemiddelverket velger å se det positive i situasjonen.

– Etter alle solemerker blir nok en vaksine godkjent for bruk i EU i morgen. Da har vi enda bedra muligheter til å få vaksinert de som ønsker det, sier Madsen.

Nesten samtlige av vaksineprodusentene har hatt problemer i oppstarten av produksjonen. Det er tekniske problemer som ikke har med selve vaksinen å gjøre.

Vaksinen fra Johnson & Johnson produseres i store bioreaktorer. Inne i disse reaktorene er det celler som blir infisert av viruset som brukes i vaksinen. Cellene masseproduserer viruset.

Fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, peker på at det virker som normalen at selskapene har problemer i begynnelsen av produksjonen. Foto: Statens legemiddelverk

Ukjent problem

Produksjonsproblemer med denne teknologien er ofte knyttet til filtreringen som skjer i etterkant. Når bioreakbioreaktoren er ferdig skal cellerestene skilles vekk fra vaksineviruset. Det er en utfordrende prosess som det kan ta tid å perfeksjonere.

AstraZeneca hadde problemer med akkurat dette da de satte i gang med masseproduksjon i Belgia.

Hva som eventuelt er problemet for Johnson & Johnson, opplyser ikke selskapet. De skriver bare følgende:

– Vi arbeider med å aktivere våre nye produksjonssteder så fort som mulig. Vi er klar over at dette er en komplisert utfordring, for oss, og for alle andre som produserer vaksiner.