Dette må du følge med på, hvis du har fått AstraZeneca-vaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lege og forsker Pål Andre Holme har ledet teamet som har kartlagt om de mistenkte bivirkningene har en sammenheng med vaksinen.

Han sier til Dagsnytt 18 på NRK at man fortsatt ikke kan slå endelig fast om det er en sammenheng mellom vaksine og blodpropp.

Han kan heller ikke si hvor lang tid det kan ta før mottakere av AstraZeneca-vaksinen kan være sikre på at de ikke får komplikasjoner med kombinasjon av mulig blodpropp og blodplater.

– Det vi har sett er at de tilfellene vi har behandlet på OUS at alt fra tre dager og helt opp i 14 dager etter har de fått disse alvorlige symptomene, sier Holme.

Lege og forsker Pål Andre Holme. Foto: Terje Pedersen / NTB

Både Holme og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet ber folk som har fått vaksinen være oppmerksom på fire symptomer:

om de har uttalt og vedvarende sykdomsfølelse.

om de har uttalte smerter.

om de har fått uvanlige blåmerker.

om de har tegn til blødninger i huden.

– Da bør de få en sjekk hos sin lege, og få fulgt opp dette videre og i hvert fall få målt blodplater, sier Holme.

120.000 vaksinert med AstraZeneca-vaksinen

Ifølge Audun Hågå i Legemiddelverket, er det vaksinert rundt 120.000 personer i Norge med AstraZeneca-vaksinen. Disse har fått én dose hver.

Direktør Statens legemiddelverk Audun Hågå. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Blant disse er fem pasienter innlagt på sykehus med en kombinasjon av blodpropp, blødning og et lavt antall blodplater. Én av disse er døde.

I tillegg er det meldt om at én vaksinert pasient fra Tynset har dødd av en tilstand med lavt antall blodplater og hjerneblødning.

– Det norske kliniske fagmiljøet mener disse tilfellene skyldes at pasientene får en kraftig immunrespons av vaksinen, sier Hågå.

Han sier det er viktig å være oppmerksom på at disse tilfellene skiller seg fra vanlig blodpropp.

Hågå sier at det er registrert flere slike tilfeller enn i noen av de andre europeiske landene.

– Vi vet ikke riktig årsaken, men ser at flere land nå melder om slike tilfeller også. Fortsatt overvåking av vaksinen er derfor svært viktig, sier Hågå.

Fortsatt pause i Norge, EMA åpner i Europa

I en pressekonferanse torsdag var Stoltenberg klar på at Norge fortsatt setter vaksinen fra AstraZeneca på pause.

EMA, Det europeiske legemiddelbyrået, valgte i kveld å gi grønt lys for denne vaksinen.

De mener nytten er større enn risikoen.

– Komiteen har kommet til at dette er en trygg og effektiv vaksine. Nytten ved å beskytte mennesker mot covid-19 og risikoen for død og sykehusinnleggelse, veier opp for de mulige risikoene, sier EMA-sjef Emer Cooke.