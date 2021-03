Undersøker om dødsfall kan knyttes til vaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er ikke konkludert med at det er en sammenheng mellom vaksinen og det uventede dødsfallet. Dette vil bli grundig vurdert, skriver FHI i en pressemelding.

– Dette er først og fremst en veldig tragisk hendelse, som vi tar på det høyeste alvor og ønsker å komme til bunns i, sier medisinsk fagdirektør i legemiddelverket, Steinar Madsen.

Steinar Madsen i legemiddelverket sier de henter inn all dokumentasjon om kvinna som døde på Tynset. Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

Fredag kom meldinga om at ei kvinne i 30-åra, ansatt i helsetjenesten i Tynset kommune er død, ti dager etter å ha blitt vaksinert for covid-19.

– Vi har satt i gang omfattende undersøkelser for å kartlegge det som har skjedd på Tynset. Det er snakk om en ung helsearbeider og det tar vi alvorlig, sier Madsen.

Jobbet som helsearbeider

Kvinnens arbeidsgiver, Tynset kommune fikk vite om dødsfallet tidlig denne uka. De valgte selv å gå ut med nyheten om dødsfallet.

– Vi har meldt inn dødsfallet fordi det til en viss grad sammenfaller i tid med vaksinering, sier kommuneoverlege Tor-Halvor Bjørnstad-Tuveng.

De har allerede gjort undersøkelser omkring dødsfallet og kan slå fast at dødsårsaken ikke er identisk med tilfellet som er meldt fra Danmark.

– Rutinemessig har vi meldt det inn fordi vi ønsker å være åpne. Videre er det legemiddelverket og FHI som vurderer saken, sier han.

Tynset kommune er nå opptatt av å ta vare på ansatte og pårørende.

Pauser vaksinering minst en uke

Vaksinen som er produsert av AstraZeneca er godkjent for bruk i store deler av verden, og i EU. Tidligere i uka ble all vaksinasjon med denne produsenten stoppet i Danmark for å undersøke om den kan ha sammenheng med tilfeller av blodpropp.

Norge fulgte etter på torsdag fordi de vil undersøke meldinger om bivirkninger som har kommet også her. Verdenshelseorganisasjon mener ikke det er grunn til å stoppe bruken av vaksinen fra AstraZeneca.

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm forteller at norske helsemyndigheter samarbeider med myndigheter i resten av Europa for å kartlegge bivirkningene av vaksinen. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er ingen grunn til å tro at det er noen årsakssammenheng mellom vaksinen og dødsfallet på Tynset, men vi tar det alvorlig og vil være på den sikre siden, sier Geir Bukholm som er smitteverndirektør i FHI.

Han forteller at Norske helsemyndigheter nå samarbeider både med danske helsemyndigheter og det europeiske legemiddelverket for å se på forekomsten av alvorlige bivirkninger. Derfor er vaksineringen med vaksine fra AstraZeneka satt på vent minst ei uke.

– Men dette er ingen suspensjon av AstraZeneca. Vi har tatt en forsiktighetsregel for å skape trygghet rundt vaksineprogrammet.

Samler dokumentasjon

Legemiddelverket er i gang med å samle inn dokumentasjon og gå gjennom sykdomsforløpet til den døde kvinnen. De vil også sammenligne symptomene med den oversikten de har fått inn over bivirkninger i etterkant av vaksinasjon.

– Det er veldig viktig for oss å undersøke dette. Først og fremst fordi det er en tragisk hendelse, men også for at vi i legemiddelverket skal kunne gi gode råd til leger og helsepersonell for at vaksineringen skal være sikker, sier Madsen i Legemiddelverket.

Mer enn 120.000 vaksinert

Ifølge FHI er 121.820 personer så langt blitt registrert som vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. Per 9. mars var det mottatt 885 meldinger om mistenkte bivirkninger, hvorav 31 var alvorlige og 854 var lite alvorlige.

Det er ikke meldt om hendelser med dødelig utfall tidligere.

Vaksinerte personer oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell ved mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinering.