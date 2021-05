Tina Bru tar Lan Marie Berg i forsvar: – Nå er det faen meg nok

«Jeg orker ikke mer. Virkelig. JEG ORKER IKKE MER! Nå er det faen meg nok. Hold kjeft!», begynner Facebook-innlegget til Tina Bru lørdag kveld.

Mengdene med hets som Lan Marie Berg utsettes for har blitt omtalt flere ganger, i flere år.

For kort tid siden omtalte VG et innlegg MDG-toppen skrev på Facebook om konflikten i Gaza, hvor hun uttrykte støtte til palestinerne.

I etterkant druknet miljøbyråden i Oslo i sinte kommentarer.

Lørdag kveld var det redaktør i Filter Nyheter, Harald Klungtveit, som har funnet fram et utvalg av kommentarer rettet mot Berg på Facebook.

Han delte flere skjermbilder fra et kommentarfelt i en Facebook-gruppe, hvor mange av kommentarene var av en hatefull og rasistisk karakter.

– Rasisme, kvinnehat og klimapolitikk

Det er disse kommentarene som får oljeministeren til å rase. Hun skriver hun ikke forstår hvordan Berg holder ut de kommentarene hun får.

– Jeg skrev den statusen i affekt. Det bare rant over, sier Bru til NRK.

– Jeg håper jeg kan vise at vi som på ingen måte deler hennes politiske utgangspunkt, likevel ikke vil finne oss i at en kollega blir utsatt for sånt, utdyper hun.

Bru mener Berg er spesielt utsatt for hets. Hets som ingen skal måtte tåle, sier Bru.

Lan Marie Berg er miljøbyråd i Oslo kommune. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

– Det jeg ser av hetsen hun mottar er en blanding av rasisme, kvinnehat, og det at hun representerer et parti som har en relativt radikal klimapolitikk. Den kombinasjonen der virker det som om treffer ekstra, sier hun.

Ved å si ifra når hun ser hets, håper Bru at det kan bli bedre på sikt. Samtidig har hun mistet håpet for at personfokuset i debatter på sosiale medier forsvinner helt.

NRK har vært i kontakt med MDG, som er orientert om at NRK omtaler hetsen av Berg. De ønsker ikke å kommentere på nåværende tidspunkt.

Kaller hets et demokratisk problem

I enkelte debatter er det verre enn andre, mener Bru. Hun sier hun selv får mest personrettede kommentarer når hun uttaler seg om klimapolitikk.

Bru er redd den type hets som Berg mottar både kan føre til at flere vegrer seg for å engasjere seg politisk. Og for at det kan føre til at flinke politikere trekker seg.

Et demokratisk problem, mener Bru:

– Da har demokratiet tapt. Da har man mistet en politiker som var ung, hadde en fremtid foran seg, og kunne bidratt med mye godt.

Bru sier hun ikke hadde orket å stå i det Berg står i:

– Vi sier alltid det, «åh, hun står rak i den stormen». Men dette er ikke å stå rak i en storm. Dette er langt over grensen for hva man skal være sterk nok til å stå i.

Professor i psykologi, Fanny Duckert, har skrevet bok om effektene av negativ medieomtale. Hun påpeker at sosiale medier ikke går an å skru av. Dermed blir presset konstant.

Psykolog: Personlig hets mest skadelig

Duckert påpeker på generelt grunnlag at politikere flest er vant til å møte kritikk for politikken sin.

– Når det går over på personlig hetsing. Ikke deg som fagperson, men deg som privatmenneske, din identitet, din personlige moral. Hvor alt blir veldig ensidig hetsende inn i deg som individ. det vet vi er noe av det mest skadelige, sier Duckert til NRK.

Psykologiprofessor Fanny Duckert.

Hun sier det er viktig at personer som opplever hets ikke blir sittende alene med det. Og at andre mennesker står opp mot hetsen:

– Det hjelper til å gi et korrektiv, og vise en mer komplisert sannhet. At disse rabiate ekstremperspektivene som lager mye støy, at dette ikke er delt av andre, sier Duckert.

Hvis ikke kan bildet som skapes bli for ensidig, sier hun. Derfor er hun glad for at statsråden offentlig forsvarer Lan Marie Berg.

– Flott med motstemmer som står opp på denne måten! Men kanskje enda viktigere er det med motreaksjoner gjort med innestemme. Saklige korrigeringer fra troverdige kilder har større effekt enn vi tror, sier Duckert.