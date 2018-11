Lan Marie svarer netthetserne: – Ubehagelig og trist

I et Facebook-innlegg torsdag tar MDG-politikeren og miljøbyråden i Oslo et oppgjør med dem som valgte å ty til sjikane og grove kommentarer.

– Det er uakseptabelt uansett hvem det rammer. Og så klart er det ubehagelig og trist å få slike kommentarer når vi deler en personlig nyhet om noe av det vakreste i livet, skriver hun.

Lan Marie Nguyen Berg og ektemannen, bystyrepolitiker Eivind Trædal (32), delte mandag formiddag nyheten om at de venter sitt første barn til våren.

– Forsurer debatten

Etter at nyheten ble omtalt i ulike medier og delt på Facebook har sjikanerende kommentarer haglet inn, som denne:

«Først klager de på at det er for mange mennesker på jorden og så lager de en til............»

Hetsen går også ut på kritikk av utseende og folk som uttrykker et ønske om at det ikke skal gå bra med barnet.

– De som bruker hets og trusler som metode forsurer debatten for alle oss andre, og tar bort oppmerksomheten fra viktige politiske diskusjoner. Den harde tonen i kommentarfeltene og andre steder kan skremme mange fra å engasjere seg i en organisasjon eller et parti, stille på liste til valget, eller bare si sin mening, skriver hun torsdag.

Lan Marie Nguyen og Eivind Trædal delte mandag nyheten om at de til våren blir foreldre. Foto: Privat

Politikere fra alle sider ga støtte

Politikere fra alle sider av politikken gikk ut etter at hetsen ble kjent og slo ring rundt MDG-paret.

Blant andre skrev næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på Instagram at «voksne folk mangler et minstemål av folkeskikk», mens utviklingsminister Nikolai Astrup (H) skrev at folk nå må «faktisk skjerpe seg». Finansminister Siv Jensen (Frp) skrev blant annet på Facebook at «netthetsere bør lære folkeskikk!».

– Jeg er glad for at de aller fleste setter ned foten mot den typen oppførsel, uansett politisk standpunkt, skriver Nguyen Berg torsdag.

– Noe av det beste med Norge er at politikk ikke gjennomsyrer alt. Vi kan være rivende uenige, men stadig spise lunsj sammen i kantina, glede oss over hverandres små og store seiere og ha medfølelse med hverandre når vi har det tøft.

Hun sier videre i innlegget sitt at hun også blir provosert fordi hun ikke ønsker å være «hun som blir så mye hetset».

– Trusler og hets gjør det vanskeligere å gjøre jobben min, men jeg prøver å gjøre det til en liten del av hverdagen, og lykkes som regel med det, skriver hun.

I en e-post til NRK skriver Nguyen Berg at hun skrev innlegget fordi hun hadde behov for å fortelle at det går bra.

– Jeg ville også vise at politikken heldigvis er mye mer enn hets og uhyggelige kommentarer på nett. Derfor er det fortsatt verdt å engasjere seg, og det tror jeg det er viktig å formidle i en tid der mange kanskje tenker at det blir for tøft å delta i samfunnsdebatten.