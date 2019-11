Det ble spesielle scener da lokalpolitikerne i Hemnes i Nordland var samlet torsdag.

Fra talerstolen leste ordfører Paul Asphaug (Sp) opp Derås sin legeerklæring, skriver Avisa Hemnes som først omtalte saken.

– Han opplever grov hets og mobbing fra andre politikere, skrev legen.

Hør lydklippet her. Lyd med tillatelse fra Radio Korgen:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hør ordfører lese legeerklæringen».

Legen skriver at deltakelsen i lokaldemokratiet, og hetsen som fulgte med, var svært belastende.

Så belastende at den erfarne lokalpolitikeren fra Arbeiderpartiet burde ta en pause fra vervet.

– Bakgrunnen er all den netthetsen som har vært det siste halve året. Ikke bare mot meg, men mot flere. Det serveres usannheter som den største selvfølge, sier Derås til NRK.

Harde beskyldninger

58-åringen har vært lokalpolitiker i 30 år. Han sier at det alltid har vært politiske feider, men at tonen endret seg da sosiale medier kom inn i bildet.

– Vi skal tåle mye, men det går en grense. Det var viktig for meg å få lest opp legeerklæringen. Derås påpeker at han ikke ønsker å gå i detalj om hetsen han har opplevd.

Valgforsker Johannes Bergh roser lokalpolitikeren for å være åpen om legeerklæringen. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Folk som har fulgt politikken i kommunen med vel 4500 innbyggere, viser til at det politiske klimaet har eskalert den siste tiden.

Rivalisering mellom to tettsteder og en bitter nominasjonskamp i Arbeiderpartiet er blant ingrediensene.

Uroen endte med at partiet «Sosialdemokratene Hemnes» ble dannet før valget.

Stor lokal mobilisering gjorde at det nye partiet ble valgvinnere på Hemnesberget. Samtidig som de kun tok 1,2 prosent av stemmene på Korgen.

NRK har sett noen av Facebook-innleggene det er snakk om. Her beskyldes Ap-politikere i Korgen for blant annet å ha kjøpt stemmer for å vinne nominasjonen. Dette av noen som har vært aktiv i partiet på Hemnesberget.

Sterkt preget varaordfører

Men hetsen er ikke begrenset til bare Ap-politikere.

Tidligere ordfører, og nåværende varaordfører, Christine Trones (H) har også kjent det på kroppen. Hun er sterkt preget når NRK snakker med henne.

– Det har vært ting på Facebook som jeg har opplevd som angrep. Det har gått langt, langt over streken for hva som er akseptabelt. Bare fordi man har en politisk mening.

– Jeg tror ganske mange har hatt opplevelser som ikke bare har gått utover oss, men også våre familier, legger hun til.

40 prosent opplever hets

Men hets av politikere er slett ikke unikt for Hemnes.

I en undersøkelse fra kommunenes interesseorganisasjon KS svarer fire av ti lokalpolitikere at de har opplevd hatefulle ytringer eller konkrete trusler.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning omtaler det som en «fundamental utfordring».

– Det er veldig bekymringsfullt. Vi har et problem med å få rekruttert folk til å ta politiske verv. Det blir ikke enklere når mange opplever trakassering, utdyper han overfor NRK.

Bergh er klar på at den politiske debatten er blitt tøffere, med flere personangrep. Han er imponert over at Otto Jonny Derås går offentlig ut med legeerklæringen.

– Han sender et veldig tydelig signal om det her har gått altfor langt, og at det får konsekvenser. Det er ikke så enkelt å bekjempe netthets, men det er veldig positivt med åpenhet rundt det.