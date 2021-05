«Fuckings neandertalere. Faens dumme brødhue.», «Om denne Margit, som sikkert hadde en dårlig barndom ikke ønsker biler, er det hennes problem.» og «Huff – nok et kvinnfolk som er gal.»

Dette er ytringer som møtte politikeren Margit Fausko, fra Miljøpartiet de grønne, i kommentarfeltet etter et intervju i lokalavisen Drammens Tidende.

Fausko forteller at hun ble svært overveldet over reaksjonene og at hun rett og slett bestemte seg for å gå i dialog med de kritiske stemmene i kommentarfeltet.

– Jeg sendte direktemeldinger til rundt 70 personer. Av de jeg sendte melding til var det en som svarte og viste interesse, men som dessverre ikke kunne. Resten hørte jeg aldri fra. Så da ble det ikke dialog, da.

Måtte endre reglene

Redaktør i Drammens Tidende (DT), Espen Sandli, gikk få dager etter hendelsen ut med at de nå endrer reglene for bruk av kommentarfeltet.

– Det er for mange saker der språkbruken ikke er i tråd med det vi ønsker. Det gjør at det blir et debattmiljø mange ikke føler seg velkommen i, og som gjør at de føler seg ekskludert av språket. Derfor har vi prøvd å gjøre det mye tydeligere hva vi synes er greit og hva vi ikke synes er greit.

Fausko synes det er bra at DT nå har endret reglene for kommentarfelt.

– Det er fint at Drammens Tidende tar sin del av dugnaden, og at de oppdaterer reglene og gjør det lettere å hanskes med dem som kommer med hets og sjikane eller som diskuterer på en helt usaklig måte.

Mediene påvirker kommentarfeltene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), lanserte torsdag en rapport om hatefulle ytringer i norske mediers kommentarfelt på Facebook. Direktør i Bufdir, Mari Trommald, sier funnene i rapporten tyder på at medienes overskrifter og ingresser har mye å si for temperaturen i kommentarfeltene.

– Det er interessant at når mediene blir mer nøytrale, så kan man se for seg at det påvirker kommentarfeltene. Kommentarfeltene blir i iallfall mer nøytrale når overskriftene ikke har en krevende tone.

Dette handler Bufdirs rapport om Ekspandér faktaboks Rapporten undersøker hvordan koronakrisen har påvirket debattkulturen i kommentarfeltene knyttet til redaksjonelle mediers Facebook-sider.

Det er en analyse av fem norske mediers kommentarfelt. Det er fire riksmedier inkludert (VG, Dagbladet, NRK Nyheter og TV 2 Nyheter), og en regional avis (Avisa Nordlys).

Funnene viser at det er forskjeller mellom kommentarfeltene før koronapandemien slo inn over Norge, og i den første perioden etter at krisen var et faktum

Det er forskjell mellom kommentarfeltene knyttet til koronastoffet, og kommentarfeltene knyttet til andre temaer i forkant av pandemien.

Det er en høyere andel kvinner i kommentarfeltene i koronaperioden.

Undersøkelsen viser også at om lag to prosent av kommentarene på de ulike medienes facebook-sider inneholder hatefulle ytringer.

Rapporten er utført av Retriever på bestilling av Bufdir.

På spørsmål fra NRK om Drammens Tidende nå vil tenke annerledes for å unngå hatefulle ytringer i kommentarfeltet, sier redaktør Sandli:

– Vi er opptatt av titler som er spennende og som får leserne til å lese. For oss er det et pluss om de leser en politisk sak på grunn av vinklinga.

Og legger til:

– Vi må alltid ta hensyn til hvordan vi vinkler en sak, men jeg kan ikke se for meg et eksempel som skulle passe i en slik kategori, og jeg kommer ikke på noen saker der vi har bidratt til hatefulle kommentarer på grunn av vinkling i tittel.

Kan skape problemer for demokratiet

Trommald i Bufdir sier at hatefulle kommentarfelt kan føre til at folk ikke tør å delta i samfunnsdebatten.

– Det vi vet er at det å ha en veldig polarisert debatt kan føre til at folk vegrer seg fra å ytre seg i samfunnet vårt. Det er en demokratisk utfordring. Vi har alle en ansvar for at debatten blir holdt på et saklig og godt nivå. Her har også mediene et ansvar.

Fausko tror ikke at det er et ønske om å delta i samfunnsdebatt som gjør at enkelte kommenterer hatefulle ytringer.

– Kanskje det er viktigere for disse menneskene å føle rushet med å være drøy i kommentarfeltet, enn å faktisk påvirke samfunnet rundt seg.

MDG-politikeren håper de som ønsker å delta i samfunnsdebatten gjør det, på tross av slike hendelser hun har opplevd.

– Jeg håper ikke kommentarfeltet har skremt folk fra å delta i demokratiet. Min opplevelse innebærer mange heftige kommentarer, ja, men jeg fikk også veldig mye støtte også. Jeg tror det store flertallet i befolkningen støtter at du skal få si det du mener uten å få slik kritikk. Det er viktig at folk som ønsker det, deltar i demokratiet.