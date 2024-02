Terrorsiktede Arfan Bhatti kan utleveres til Norge

Norsk politi har siktet 46-åringen for medvirkning til terrorangrepet i Oslo sommeren 2022.

Bhatti ble pågrepet i Pakistan i etterkant av terrorangrepet, og norske myndigheter har ønsket ham utlevert.

Bhatti har motsatt seg utlevering, og fordi det ikke finnes noe utleveringsavtale, er prosessen komplisert.

Til tross for det, bekrefter pakistanske myndigheter at Bhatti vil kunne utleveres.

– Involvert i terror

I dag vedtok også den pakistanske interimsregjeringen at 46-åringen kan utleveres.

Dette går fram av en pressemelding fra regjeringskontoret i Islamabad som ble delt med pressen.

Dette bildet er fra møtet i den pakistanske regjeringen i Islamabad tidligere i dag. Foto: Pakistans regjering

– Regjeringen har godtatt innenriksdepartementets forespørsel om utleveringen heter det i pressemeldingen.

Dette er den andre gangen pakistanske myndigheter konkluderer med at 46-åringen kan utleveres til Norge.

I januar i år besluttet granskingsretten i Islamabad det samme. Granskingsretten kom fram til at Bhatti er mistenkt og kan være involvert i terror og andre kriminelle handlinger.

Bhatti har allerede anket avgjørelsen fra granskingsretten, og han venter på ankebehandlingen i Islamabad High Court.

Ankesaken skulle egentlig gjennomføres i dag, men ble utsatt.

– Vi registrerer meldingene om at den føderale regjeringen har godkjent utleveringen av Bhatti til Norge. Vi får opplyst fra Bhattis pakistanske advokat at dette fortsatt er gjenstand for rettslig prøving i Pakistan. Dagens planlagte rettsmøte ble utsatt da påtalemyndigheten ikke møtte, og ny dato for rettsmøte er 7. mars, sier forsvarer John Christian Elden.

Han og kollega Farid Bouras er Bhattis norske advokater.

Siktet for medvirkning

Bhatti ble pågrepet i Pakistan i september 2022, og siden det har Norge forsøkt å få han utlevert.

Kort tid etter at han ble siktet 29. august samme år, ble det sendt rettsanmodninger om pågripelse og utlevering til Norge. 46-åringen har motsatt seg dette.

Den norsk-pakistanske islamisten er siktet for medvirkning til grov terror, medvirkning til drap, medvirkning til drapsforsøk, terrorforbund og drapsforbund.

Bhatti har i alle rettsmøtene i Pakistan bedyret sin uskyld. Hans pakistanske advokat, Zia Ur Rehman, mener bevisene norsk politi har sendt pakistansk politi er alt for svakt til å få han utlevert.

Rettssak i mars

Hovedmannen Zaniar Matapour er tiltalt for grov terrorhandling etter angrepet den 25. juni 2022. Rettssaken mot han starter i mars i år, og han risikerer opp mot 30 år i fengsel.

Tiltalen bygger på at Matapour, etter å avlagt en troskapsed til IS, dro til området rundt London pub og Per på Hjørnet, hvor det oppholdt seg minst 560 personer.

Dette var natten før Pride-paraden skulle gå av stabelen i Oslo sentrum.