Matapour tiltalt for 25. juni-terroren: Rettssak i mars

Zaniar Matapour (44) ble pågrepet av politiet kort tid etter 25. juni-skytingen i fjor, og har siden det sittet varetektsfengslet og siktet for terror. Nå er han altså tiltalt.

Han avfyrte i alt 19 skudd mot menneskene som befant seg på Per på Hjørnet og London Pub under terroren 25. juni i fjor.

19 skudd med maskinpistol og pistol

«Flere skudd gikk gjennom vinduene til London Pub. Etter å ha avfyrt i alt 10 skudd med maskinpistolen og 8 skudd med pistolen, løp han. [...] Han ble overmannet av sivile personer. I basketaket avfyrte han et siste skudd med pistolen.»

Det kommer fram i tiltalen som fredag ble tatt ut mot Matapour.

Tiltalen bygger på at Matapour, etter å avlagt en troskapsed til IS, dro til området rundt London pub og Per på Hjørnet, hvor det oppholdt seg minst 560 personer. Dette var natten før Pride-paraden skulle gå av stabelen i Oslo sentrum.

STATSADVOKAT: Sturla Henriksbø. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Det er 266 fornærmede i saken.

– Han skjøt en rekke skudd mot folkemengden med en pistol og en maskinpistol. To ble drept, flere ble skadet og enda flere var i umiddelbar livsfare. Angrepet skapte stor frykt, sier statsadvokat Sturla Henriksbø.

Han fører saken sammen med statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås fra 11. mars til 16. mai neste år.

NRK har foreløpig ikke fått en kommentar fra Matapours forsvarer Marius Dietrichson.

30 års strafferamme

Grove terrorhandlinger kan straffes med fengsel i inntil 30 år, ifølge straffelovens paragraf 132.

– Hva vår konkrete straffepåstand blir tar vi stilling til etter at bevisførselen er gjennomført i retten, sier statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås.

STATSADVOKAT: Aud Kinsarvik Gravås. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det er fire andre siktede i saken.

– Etterforskningen mot disse andre er ikke ferdig. Og selv om påtalemyndigheten hadde ønsket en samtidig avgjørelse mot alle som er siktet i saken, så har ikke det latt seg gjøre. To av de siktede oppholder seg i utlandet, og vi tror det tar noe tid før de kommer tilbake til Norge, sier statsadvokat Gravås.

Arfan Bhatti er en av de fire siktede i saken. John Christian Elden, som forsvarer Bhatti, sier følgende om saken mot Matapour.

FORSVARER: John Christian Elden forsvarer Arfan Bhatti. Foto: Annika Byrde / NTB

– Bhatti er ikke spurt om å vitne, så det kan vi ikke ta stilling til. Han har lite å tilføye saken ut over at han kjenner Matapour, sier Elden.

Oslo politidistrikt siktet fem personer totalt for medvirkning til grov terror. Nå er Matapour tiltalt for grov terror. NRK stilte denne uken spørsmål om hva som gjør at siktelsen gjelder grov terror.

– Det er på bakgrunn av en totalvurdering av saken. Og særlig for at det var to personer som ble drept og veldig mange ble rammet av det som skjedde, sier politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt.

INFORMERTE: Aud Kinsarvik Gravås og Sturla Henriksbø på pressekonferansen. Foto: Olav Døvik

Oslo politidistrikt sendte sitt forslag om tiltalebeslutning mot Zaniar Matapour til Oslo statsadvokatembeter 31 august.

Mener Matapour forsøker å rekruttere innsatte

44-åringen ble nylig flyttet til høyrisiko-avdeling.

Noe av grunnen til flyttingen til høysikkerhet på Ullersmo skal være at Kriminalomsorgen mener 44-åringen forsøker å rekruttere innsatte. Og at innsatte planlegger å angripe ansatte i fengselet.

Han var allerede isolert grunnet en voldshendelse i fengselet, og Kriminalomsorgen skriver i en innstilling at isolasjonen skyldes hans oppførsel i fengsel:

«På grunn av observasjoner gjort av fengselet og siktelsen, finner vi det sannsynlig at siktede har tilhørighet til et organisert kriminelt miljø med radikale islamister. Vi mistenker at han forsøker å rekruttere innsatte og knytte bånd med likesinnede, og at dette øker faren for at en ny hendelse finner sted», heter det i innstillingen som refereres til i kjennelsen.

Mener det strider med menneskerettigheter

I tingretten forrige uke anførte Dietrichson at isolasjonen av Matapour i fengsel strider mot hans menneskerettigheter. Dette fikk han ikke medhold i.

Det kommer fram i en fersk kjennelse fra Oslo tingrett. Matapours forsvarer varslet at de vil anke saken.

– Vi er tilfreds med at retten gir oss medhold i at domstolen må kunne prøve nødvendigheten av isolasjonen. Både politi, påtalemyndighet og kriminalomsorg var uenige i det, sier han til NRK.

Han kaller kjennelsen «mangelfull».

– Lovens krav om at isoleringen skal være siste utvei, er ikke vurdert.

NRK kunne nylig fortelle at Zaniar Matapour la igjen smarttelefonen hjemme, men skrev opp ni telefonnumre på lapper han hadde i lomma. Tre av mennene han hadde med numrene til under angrepet 25. juni er også siktet i saken.