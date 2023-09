– Det er en skandale, sier bistandsadvokat Sigurd Klomsæt til NRK om utleveringen av Arfan Bhatti.

Han representerer flere av ofrene for skytingen i Rosenkrantz' gate i Oslo 25. juni.

Over et år har gått siden den kjente islamisten Arfan Bhatti ble internasjonalt etterlyst i forbindelse med masseskytingen.

Klomsæt mener PST i forkant av angrepet burde ha overvåket Bhatti tettere.

Han viser til rapporten som i sommer ga PST hard medfart om håndteringen av varselet de fikk om at Arfan Bhatti trolig var involvert i et mulig terrorangrep i Norge.

Bistandsadvokat Sigurd Klomsæt. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Man skulle gjort aktiviteter den gangen. Vedkommende er jo en person som burde få første oppmerksomhet fra myndighetene, i henhold til hva man allerede visste om han, sier Klomsæt.

Bhatti har befunnet seg i Pakistan siden begynnelsen av juni 2022. Siden midten av april i år har det vært minst 18 rettsmøter der Bhattis sak har blitt undersøkt, viser en gjennomgang NRK har gjort. Men en avgjørelse lar vente på seg.

Torsdagens rettsmøte var i likhet med flere av de tidligere rettsmøtene en rask affære, og endte med utsettelse til 3. oktober.

Ikke utlevert

Arfan Bhatti ble trolig pågrepet i Pakistan 26. september i fjor, og det siste året har Norge forsøkt å få han utlevert. Kort tid etter at han ble siktet 29. august samme år, ble det sendt rettsanmodninger om pågripelse og utlevering til Norge.

Den norsk-pakistanske islamisten er siktet for medvirkning til grov terror, medvirkning til drap, medvirkning til drapsforsøk, terrorforbund og drapsforbund. Tre andre, deriblant gjerningsmann Zaniar Matapour, er også siktet i saken.

Bhatti har i alle rettsmøtene i Pakistan bedyret sin uskyld. Hans pakistanske advokat, Zia Ur Rehman, mener bevisene norsk politi har sendt pakistansk politi er alt for svakt til å få han utlevert.

I et rettsmøte tidligere denne uka ramset Rehman opp det han mener er mangler ved de norske etterforskingsdokumentene:

– Norsk politi har sendt utskrift og screenshots av chatsamtaler mellom to anonyme personer. De beviser på ingen måte at noen av de personene er min klient, sa han og fortsatte:

– Norsk politi har ikke sendt tekniske bevis som bekrefter at utskrift og screenshots av chatsamtalen er autentiske, noe pakistansk Høyesterett krever.

Politiet tause om prosessen

NRK har stilt politiadvokat Ingvild Myrold i Oslopolitiet en rekke spørsmål om utleveringssaken i Pakistan.

Blant annet har Myrold fått spørsmål om forsvarer Rehmans påstander, om hvor stor tro politiet har på at Bhatti utleveres, og hvorfor politiet ikke selv er til stede i Pakistan.

Hun har sendt NRK en uttalelse på e-post:

Ingvild Myrold er politiadvokat i Oslopolitiet. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Oslo politidistrikt har vært i Pakistan i fjor høst i forbindelse med rettsanmodningene. Politiet opplever et godt samarbeid mellom norske og pakistanske myndigheter og håper det snart vil komme en utvikling i saken. Vi respekterer den grundige rettsprosessen som pågår.

Statsadvokaten og riksadvokaten vurderer nå å ta ut tiltale mot Zaniar Matapour, og behandle sakene til Bhatti og de to andre siktede for seg.

–Terrorsaken er fortsatt under etterforskning og hvilke konkrete opplysninger som er delt med pakistanske myndigheter kan vi ikke gå nærmere inn på, skriver Myrold.

NRK har også vært i kontakt med PST, som ikke ønsker å kommentere denne saken.

Komplisert uten utleveringsavtale

Politisk rådgiver Gerald Folkvord i Amnesty sier utlevering i straffesaker er komplisert – særlig når landene ikke har utleveringsavtale. Norge og Pakistan har ikke det.

– Det pakistanske rettssystemet er dessuten ikke uavhengig på samme måte som i Norge. Det er politiske hensyn å ta. Det å utlevere en mann som er etterlyst for terror i et vestlig land kan skape debatt. Det vil myndighetene ta hensyn til, sier Folkvord til NRK.

Han påpeker at det ikke finnes en enhetlig definisjon av terrorisme internasjonalt.

– Det at det ikke er en omforent forståelse av hva en terrorist egentlig er, gjør disse sakene vanskelige. Ved å utlevere Bhatti til Norge for terrorisme må Pakistan gå med på den norske definisjonen.

Liten tro på utlevering

Bistandsadvokat Christian Lundin representerer 136 av de fornærmede etter terrorangrepet.

– Jeg registrerer at prosessen for så vidt gjeldende trekker ut i tid. Mange av de jeg snakker med reagerer på at det tar lang tid, men forklaringen på det vet jeg ikke, sier Lundin.

Han understreker samtidig at alle hans 136 klienter ikke er av samme oppfatning.

– Tror du Bhatti vil bli utlevert til Norge?

– Jeg vet ikke nok om prosessen der nede. Jeg kjenner ikke det pakistanske rettssystemet, men etter det jeg forstår gjør norske myndigheter så godt de kan for å få ham utlevert, sier han til NRK.

Bistandsadvokat Klomsæt begynner imidlertid å miste troen på at Bhatti kan komme til å møte i en norsk rettssal, tiltalt for angrepet i Oslo.

– Hvilken tiltro har du til at Bhatti utleveres?

– Svært liten.

– Hvorfor det?

– Han har både norsk og pakistansk statsborgerskap. Det har allerede gått et år, og etter hva jeg forstår skjer det ikke noe, sier Klomsæt.

Samtidig oppfordrer bistandsadvokaten Arfan Bhatti til å la seg utlevere til Norge:

– Hvis han er sikker på sin uskyld og har tillit til rettferdig rettergang i Norge har han lite å frykte. Han bør etter min oppfatning ha respekt for de overlevende og etterlatte med å komme å gi sin redegjørelse for fakta som han mener er korrekt.