Tajik om Solbergs tale: – Pregløs

– Jeg tror det handler om å trekke oppmerksomheten vekk fra de manglende resultatene under hennes egen tid som statsminister, sier Tajik som bruker ord som «pregløs» for å beskrive talen.

I sin tale til Høyres landsmøte torsdag kom Høyre-leder og statsminister Erna Solberg med enkelte stikk mot sine politiske motstandere.

Venstresiden preges av to ledende partier med et vanskelig forhold til endringer. Ett som ikke helt vet hva de vil. Og ett som ikke vil noen ting. Verden rundt oss endrer seg enten vi vil eller ikke. Derfor står vi ikke i valget mellom endring og stillstand, slik venstresiden forsøker å gi inntrykk av. I virkeligheten står valget mellom endring og forvitring. Erna Solberg / Landsmøtetale 9.3.17

Det er ikke første gang Høyre anklager Arbeiderpartiet og Senterpartiet for manglende endringsvilje. I et intervju med NRK for noen uker siden sa Høyres Jan Tore Sanner at Ap vil ha behov for en reverseringsminister dersom de vinner valget i høst.

Oppmerksomhet

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, hevder det hele er en avledningsmanøver.

HJEMMEBANE: Erna Solbergs tale ble tatt godt imot av landsmøtedelegatene. Ikke overraskende er ikke Ap like positive. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi lever tross alt i en tid der ledigheten er svært høy i deler av landet, der den lille jobbveksten vi ser er i offentlig sektor, og der Norge er mer oljeavhengig enn vi noen sinne har vært. Dette er en utvikling som har skjedd på Solbergs vakt, så jeg skjønner godt at hun heller vil snakke om andre ting, sier Tajik.

Hareide liker Høyre under Solberg

KrF-leder Knut Arild Hareide er langt mer positiv til Solbergs tale. Han likte best den delen der Høyre-lederen snakket om å ta vare på mødre som lever på siden av samfunnet.

POSITIV: Knut Arild Hareide likte Solbergs tale godt. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Det viser en omsorg for sårbare grupper. Det er en retorikk som ikke alltid har preget Høyre, men som jeg opplever i større grad har preget Høyre under Erna, enn tidligere. Vi skal se menneskene, framfor milliardene, sier Hareide til NRK.

KrF er i dag Høyre/Frp-regjeringens støtteparti, men partiet kan skifte side etter valget dersom drømmen om en blågrønn regjeringen uten Frp faller.

– Er du enig med Høyre i at venstresiden har et komplisert forhold til endring?

– Jeg er nok i hovedsak enig i Solbergs analyse om at vi ikke kan møte fremtiden uten å gjøre nødvendige endringer, sier Hareide.

Likevel mener KrF-lederen at reformiveren i regjeringen er vel stor.

– Enkeltvis kan vi forstå de mange reformene regjeringen har satt i gang, men vi mener at det har kommet for mange samtidig, og at det kan bli for krevende for Distrikts-Norge totalt.