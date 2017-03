Erna: – Ja, vi tror på Norge

– For Norge vil det neste tiåret bli en nasjonal formingstid med stor forandring, og vi står overfor viktige veivalg.

Det sa partileder og statsminister Erna Solberg da hun talte til sitt eget landsmøte torsdag.

Hun ramset blant annet opp:

Norge står overfor en overgang fra fossil- til lavutslippssamfunnet.

Eldrebølgen er i ferd med å skylle inn over Norge, og vi må ta vare på en stadig større andel eldre samfunnet må ta vare på.

Digitalisering og automatisering skyter fart.

Bransje etter bransje forandrer forretningsmodell.

Det gjør høstens stortingsvalg til et retningsvalg.

Erna angrep venstresiden

Så gikk Erna til angrep på det hun mener er venstresidens manglende vilje til å forandre seg i kontakt med tiden.

– Venstresiden preges av to ledende partier med et vanskelig forhold til endringer. Ett som ikke helt vet hva de vil. Og ett som ikke vil noen ting. Verden rundt oss endrer seg enten vi vil eller ikke. Derfor står vi ikke i valget mellom endring og stillstand, slik venstresiden forsøker å gi inntrykk av. I virkeligheten står valget mellom endring og forvitring, sier Solberg.

Hun la også frem tre valgløfter i talen sin. Dette var at:

Høyre skal øke bevilgninger til såkalt muliggjørende teknologier. Høyre skal forme et skattesystem som oppmuntrer til mer nyskaping og investering i norske arbeidsplasser. Høyre skal fortsette utbyggingen av jernbane og vei.

Forutsetningen, ifølge Solberg, er at Høyre sitter i regjering også etter valget.

– Og jeg er klar for å være Norges statsminister også de neste fire årene, sa Solberg til jubel fra salen.

Nytt skoleløfte

Partilederen i Høyre kom også med et skoleløfte foran årets stortingsvalg. Hun sa at den nye lærerutdannelsen skal gjøre det mulig for noen lærere å fordype seg ekstra i såkalt begynneropplæring.

Disse skal bli spesialister på å hjelpe elever å knekke kodene innen blant annet lesing og matematikk.

– I neste periode vil Høyre foreslå at alle skoler skal ha en kodeknekker i lærerstaben. Elever som blir hengende etter, skal tidlig få ekstra hjelp til å ta igjen klassen. Det er, i likhet med videreutdanning, en satsing som vi vet virker, sa Solberg.