Høyres «superminister» til frontalangrep på Arbeiderpartiet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har blitt kalt superministeren til statsminister Erna Solberg. Han har sett seg grundig lei på at Arbeiderpartiet stadig flagger at de skal torpedere reformene Høyre og Frp gjennomfører i regjering.

– Blir det regjeringsskifte etter høstens valg vil Jonas Gahr Støre (Arbeiderpartiets leder, red.anm.) ha behov for en reverseringsminister, ikke en moderniseringsminister, sier Sanner.

Bredside etter bredside mot Ap

Han sier regjeringen ikke gjennomfører reformer for reformenes egen skyld eller for å forandre Norge, men fordi Norge er forandret.

Nå rister han på hodet av at Arbeiderpartiet, etter hans mening, vil reversere en rekke nødvendige tiltak. Som for eksempel:

Kommunereformen.

Regionreformen.

Jernbanereformen.

Veireformen.

Fritt behandlingsvalg.

Fraværsgrenser i videregående skoler.

– Støre vil skru klokken tilbake, og han legger seg nærmere og nærmere Senterpartiet. Det ser nesten ut som Støre leder et reverseringsalternativ, ikke et regjeringsalternativ, sier Sanner.

Han tror det kommer til å straffe Arbeiderpartiet i valget.

– Jeg tror det kommer til å provosere Arbeiderpartiets egne velgere. De har tradisjonelt vært opptatt av å bygge landet. De har snakket om en regionreform i flere tiår, men nå når den gjennomføres så setter de seg på sidelinjen, sier Sanner.

– Er det ikke bare som forventet at Arbeiderpartiet ønsker noe annet for landet enn dagens regjering?

– Selvsagt, men nå vender de kappen etter vinden og endrer standpunkt fortere enn folk skifter skjorter, sier Sanner.

Ap: – Da har tydeligvis valgkampen begynt

Hadia Tajik (Ap) mener Jan Tore Sanner (H) kommer med en gedigen skivebom. Foto: Sondre Holen / NRK

Nestleder Hadia Tajik sier Arbeiderpartiet har ment det samme hele tiden. Hun mener årsaken til at partiet ikke kan støtte blant annet regionreformen, er at det faglige fundamentet reformen hviler på er for dårlig.

– Forslaget til regionreform er så svakt at det er flere enn oss som har reagert. Han klarer jo ikke engang selv å forklare hvorfor de har trukket opp grenselinjene slik de har. Det er ikke noe Arbeiderpartiet kan støtte, sier Tajik.

Hun sier Sanner har begynt hele reformarbeidet i feil ende.

– Vil vil starte med å se hva folk trenger og hvordan vi kan gjøre velferdstjenestene for folk bedre, så bygge regioner og kommuner slik at de styrker folks hverdag. Det må være utgangspunktet, ikke et kart som Jan Tore Sanner og vennene hans har tegnet i hemmelighet på bakrommet. Han har valgt å fokusere på struktur heller enn på kvalitet og innhold, sier Tajik.

Om beskyldningene om at partiet hennes er et reverseringsalternativ, sier Tajik:

– Sanner kaster ut anklager like ofte som folk skifter sokker. Det er cirka én gang om dagen. Med dette har tydeligvis valgkampen begynt, og dette er nivået de har tenkt til å legge seg på.