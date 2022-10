Stramt budsjett: Kutter 18,3 oljemilliarder

Regjeringen legger opp til å bruke 2,5 prosent av avkastningen av oljefondet. I kroner og øre utgjør det 316,8 milliarder kroner. Det er ned fra 2,6 prosent i år og 3,2 prosent i fjor.

– Det er ikke noen tvil om at det er alvor nå, sier Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Oljepengebruken reduseres med 18,3 milliarder

Arbeidsledigheten er ventet å holde seg på 1,7 prosent neste år

BNP for Fastlands-Norge er beregnet til 1,7 prosent neste år.

Budsjettimpulsen er beregnet til – 0,6 prosent

er beregnet til – 0,6 prosent Prisveksten er beregnet til 2,8 prosent neste år-

Regjeringen vil stramme inn oljepengebruken for å dempe prisveksten og rentegaloppen. Samtidig går Norge så det suser.

– Vi kan ikke gjøre det på den enkle måten ved å bare hente oljepenger. For hvis vi gjør det så blir det lettere for meg og Stortinget, men det blir vanskeligere for den lille bedriften, den lille familien og for Norge som fellesskap, sier Vedum som lover skattelette for barnefamiliene:

– En småbarnsfamilie med en samlet inntekt på 1,2 millioner kroner vil få skattelette, Til sammen vil skatteletten utgjøre 8000 kroner, fordelt på i år og neste år, sier Vedum.

Bruker mindre oljepenger

Nøkkeltallene som ble lagt fram klokken 08 viser at regjeringen vil redusere bruken av oljepenger med 18,3 milliarder kroner til 316,8 milliarder kroner neste år.

Fra før vet vi at regjeringen vil øke skatteinntektene med 33 milliarder kroner fra økt skatt til kraftprodusenter og fiskeoppdrettere.

De anslår at prisveksten for inneværende år vil ende på 4,8 prosent, og at den neste år vil reduseres til 2,8 prosent.

Den reduserte oljepengebruken skal bremse aktiviteten i økonomien. Budsjettimpulsen er beregnet til – 0,6 prosent.

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge er beregnet til 1,7 prosent neste år.

Det er en kraftig nedgang fra i år hvor BNP-veksten er ventet å bli 2,9 prosent.

Selv om det er ventet en kraftig brems for økonomien, tror regjeringen at vi unngår resesjon. I flere land frykter økonomer fall for verdensøkonomien i 2023.

Gjør endringer i oljeskatten

Regjeringen foreslår en endring av de midlertidige skattereglene for petroleumssektoren.

Forslaget innebærer at friinntektssatsen reduseres fra 17,69 prosent til 12,4 prosent, skriver regjeringen.

Dermed drar staten inn 2 milliarder kroner ekstra, ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet.

I forbindelse med pandemien og oljeprisfallet som fulgte, vedtok Stortinget i juni 2020 midlertidige skatteregler for petroleumssektoren. Situasjonen er nå en helt annen, med svært høye olje- og gasspriser, står det videre. Regjeringen foreslår å øke CO₂-kompensasjonsordningen for industrien med 1,9 milliarder kroner til 4,7 milliarder kroner.

Ordningen gir kraftkrevende industri en kompensasjon for økte kraftpriser fra EUs kvotesystem klimagassutslipp. Samtidig innfører de et prisgulv på 200 kroner.

Det vil si at industrien kun får støtte for den delen av kvoteprisen som er over 200 kroner.

Solberg: Stramt?

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) kommenterte regjeringens kutt av oljepenger på Twitter i morgentimene.

– I årets budsjett er det litt over 25 milliarder til dekning av koronautgifter, regjeringen reduserer oljepengebruken med 18 milliarder. Stramt?, spør Solberg.

Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum tror næringslivet blir relativt misfornøyde med budsjettforslaget som legges fram i formiddag.

– Det næringslivet bør være relativt fornøyd med i dette budsjettet er at oljepengebruken går ned, om enn med mindre enn forventet, sier Dørum til NRK.

Dørum mener regjeringen også har lagt de mest positive anslagene for arbeidsledighet og sysselsetting til grunn.

– Jeg vil nok hevde at dette budsjettet bærer preg av å ha blitt sluttført i en litt annen tid enn den vi står i nå, sier Dørum.

Budsjett preget av alvor

Klokken 07 startet finansminister Trygve Slagsvold Vedum dagen med å møte journalistene utenfor pendlerleiligheten sin i Oslo.

– Jeg har det bra. Nå har jeg spist frokost og drukket litt melk og spist egg, sa en smilende finansminister som understreker at det er et alvorlig bakteppe for årets budsjett.

– Ikke minst på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen kommer vi til å bruke mye mer penger på forsvar. Det er ikke noe å glede seg over, men det er noe vi må gjøre, sier Vedum.

Han trekker også fram den høye prisveksten som rammer vanlige folk og småbedrifter:

– Hovedutfordringen for mange har vært den høye prisveksten. Derfor skal vi lage et budsjett som gir mer kontroll på den og dempe oljepengebruken, sier Vedum.