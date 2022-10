Titalls milliarder i økte skatter og avgifter: – Feil medisin

Neste år skal det spares på oljekronene. Regjeringen varsler at oljepengebruken skal reduseres med 18,3 milliarder. Det skal bidra til å dempe prisveksten som har bitt seg fast, håper regjeringen.

De største summene som trekker oljepengebruken ned er øke skatter og avgifter.

Til sammen varsler regjeringen skatte- og avgiftsendringer som på årsbasis er beregnet til bringe inn 44,8 milliarder mer til staten når alle endringer er fullt gjennomført.

Her er noen av største summene regjeringen vil hente i skatter og avgifter:

16 milliarder i høyprisbidrag fra vann- og vindkraft.

7,7 milliarder fra å øke arbeidsgiveravgiften med 5 prosent for inntekter over 750.000 kroner.

2,15 milliarder fra innføring av grunnrenteskatt til havbruksnæringen.

2 milliarder fra innføring av grunnrenteskatt for vindkraft på land.

2,4 milliarder fra å øke formuesskatten fra 0,95 til 1 prosent.

Samtidig som skatter og avgifter økes, venter regjeringen at pengebruken på statsbudsjettet øker med 166 milliarder kroner.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum ble grillet av Stortinget etter budsjettet ble lagt frem. Foto: Terje Pedersen / NTB

Frykter bråstopp

Bakteppet for budsjettet er høye energipriser, vedvarende sterk prisvekst og utsikter for økonomisk fall. For å få kontroll prisveksten er økonomene enige om medisinen: Pengebruken fra staten bør ned.

Økte skatter og avgifter er derfor feil medisin nå, mener Ole Erik Almlid, direktør i NHO.

– Vi tror det blir tøffere i 2023 enn det regjeringen legger opp til. Da er ikke svaret på det å bruke private bedrifter og private eiere som salderingspost i en tid der vi trenger mer penger til grønn omstilling og flere arbeidsplasser. Vi er skuffet over dette.

I statsbudsjettet tegnes det et positivt bilde av norsk økonomi i 2023. De venter at prisveksten vil falle til 2,8 prosent neste år. Arbeidsledigheten tror de vil holde seg på 1,7 prosent, mens økonomien antas å vokse med 1,7 prosent.

NHO tror regjeringen er for optimistiske. De spår høyere ledighet og svakere økonomisk vekst.

– Da er ikke svaret å øke skatter og avgifter, og pålegge bedriftene en enda større belastning. Jeg frykter at dette blir en enda større bråstopp enn det kunne ha blitt.

Budsjettet setter en stopper for bedriftenes evne til å møte en hard vinter, mener Stian Sigurdsen. Han er direktør for samfunnspåvirkning i Virke.

Stian Sigurdsen, direktør i samfunnspåvirkning i Virke, går hardt ut mot regjeringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det næringslivet trenger nå er en politikk som sikrer investering, vekst og innovasjon i hele landet. Her deler de ut smuler med den ene hånden, mens de soper til seg med den andre.

Uenig i at næringslivet må betale

Vi må stramme inn for å unngå for høy prisvekst, svarer finansminister (Sp) Trygve Slagsvold Vedum på kritikken.

– Det er til syvende og sist handler det om tryggheten for folk at vi nå strammer inn oljepengebruken for å dempe prisveksten.

– Dette framstår som et prosjekt der næringslivet må bære byrden og det offentlige slipper unna. Hvorfor har du valgt å gjøre det slik?

– Jeg er helt uenig med det. Den offentlige veksten er lavere nå enn den var når Høyre styrte.

Han peker på at de store summene staten vil hente inn kommer fra økt skatt på kraftproduksjon. Den vanlige selskapsskatten er uendret.

– Så må vi huske at det er helt utrolig krevende tider. Tidligere hadde vi korona, nå har vi krig, flyktningstrøm, enorm prisvekst. Vi må finansiere og styrke Forsvaret.

Får støtte fra budsjettpartneren

Siden regjeringspartiene Ap og Sp ikke har flertall alene i Stortinget, er de avhengige av støtte fra SV for å vedtatt budsjettet.

SV-leder Audun Lysbakken er positiv til mer omfordeling i statsbudsjettet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Sosialistisk venstreparti mener regjeringen går i riktig retning i skatte- og fordelingspolitikken, men at de ikke går langt nok.

– Det er gledelig at det endelig legges fram et budsjett med mer rettferdig fordeling som mål. Men det må omfordeles kraftigere og vi trenger en helt annen prioritering av klima og natur. Regjeringens forslag til budsjett er dessverre ikke rettferdig nok og ikke grønt nok, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Alle må prioritere hardere, unntatt staten

I årets statsbudsjett vil regjeringen skrote ABE-reformen. I fjor antok den forrige regjeringen at reformen ga en besparelse på 1,9 milliarder kroner.

– Dette er en regjering som sier at alle må prioritere hardere, unntatt staten, sier finanspolitisk talsperson i Høyre, Tina Bru, fra Stortingets talerstol.

Bru gikk hardt ut mot finansministeren.

Høyrenestleder Tina Bru kritiserer regjeringens evne til å prioritere. Foto: Hanna Johre / NTB

– Siden valget i fjor har Arbeiderpartiet og Senterpartiet økt skattene med 53 milliarder kroner. Det er mange milliarder over Rødts ønskede skattenivå, som ble blankt avvist som urealistisk før valget, sier hun.

Også Frps Roy Steffensen gir regjeringen hard medfart.

– Næringslivet er nå ned i knestående, og da blir det fullstendig feil å lesse på med tunge sekker i ryggsekken mens de prøver å reise seg.