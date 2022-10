Det er satt av 82,2 milliarder til samferdselsformål i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Mange er skuffet.

Slik fordeles pengene Ekspandér faktaboks 39,5 milliarder kroner av dette går til veiformål. Midlene skal blant annet sørge for rasjonell fremdrift i prosjekter under bygging og at vedlikeholdsetterslepet fortsatt reduseres.

31,5 milliarder kroner går til jernbaneformål. Midlene skal blant annet sørge for rasjonell fremdrift i prosjekter under bygging, bedre togtilbud etter åpningen av Follobanen og tog hver time til og fra Gjøvik.

3 milliarder kroner går til luftfartsformål. Midlene skal blant annet sørge for oppstart av utbyggingen av ny lufthavn i Mo i Rana, planlegging av flyttingen av Bodø lufthavn, kjøp av tomt i Bodø fra Forsvarsbygg og opprettelsen av en nasjonal tilsynsmyndighet for romaktivitet.

6,5 milliarder kroner til byområder for å følge opp byvekstavtaler og belønningsordningen.

1,3 milliarder kroner til statlig kjøp av ulønnsomme posttjenester. Dette skal sørge for fortsatt postomdeling annenhver dag.

1,1 milliard kroner til kjøp av sjøtransporttjenester på kystruten Bergen–Kirkenes.

Ikke anleggsstart for Arna-Stanghelle på E16

Regjeringen finner ikke midler til anleggsstart for fellesprosjektet Arna-Stanghelle på E16 i Vestland.

Regjeringen finner ikke midler til anleggsstart for fellesprosjektet Arna-Stanghelle på E16 i Vestland. Illustrasjon: Red Ant / Statens vegvesen

«Med regjeringas budsjettforslag ligger det ikke an til at noen av disse vil bli startet opp i 2023», heter det i forslaget.

– Det er heller ikke satt av midler til forberedende arbeid. Videre fremdrift i prosjektene vil bli vurdert fram mot statsbudsjettet for 2024.

Ordførar i Voss Herad, Hans Erik Ringkjøb (Ap), er skuffet, selv om han var forberedt på en utsettelse.

– Jeg synes det er veldig uheldig. Men dette betyr også at vi må bretta opp armene og sikra at prosjektet blir prioritert når det er handlingsrom, sier han.

Får ikke ny togstasjon og dobbeltspor: – Dumt

Det er heller ikke satt av penger til ny togstasjon og dobbeltspor forbi Larvik, en del av det såkalte Intercity-prosjektet.

Fakta om Intercity-prosjektet Ekspandér faktaboks Er Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt.

Dobbeltspor planlegges og bygges i åtte fylker på Østlandet. Dette skjer på Dovrebanen, Østfoldbanen, Ringeriksbanen og Vestfoldbanen. Ferdigstilles innen 2034.

Skal gi 1,5 million innbyggere raskere reiser og flere avganger.

270 kilometer nytt dobbeltspor.

25 nye stasjoner.

Topphastighet på 250 km/t.

Mia Elvina Moland Børresen (11) er skuffet over det hun får høre, selv om det var forhåndsvarslet fra samferdselsministeren tidligere i år.

Det får en direkte konsekvens for skolejenta, som dermed må leve med det gamle togsporet som skal håndtere dobbelt antall tog forbi soveromsvinduet hennes.

Hun bor nemlig tett på den eksisterende jernbanelinja i byen, og er vant til støy utenfor soveromsvinduet. I årene som kommer blir det dermed mer bråk fra skinnegangen.

I praksis betyr det en dobling av antall avganger forbi soveromsvinduet til elleveåringen i årene som kommer.

– What! Dumt. Det er dumt, utbryter elleveåringen.

– Da må du fortsette å lytte til togene her da?

– Ja, dessverre.

– Hva hadde det betydd for deg dersom toget gikk et annet sted?

– Det hadde bare vært veldig mye bedre. Det blir veldig irriterende om det kommer flere tog. Det blir bare tog, tog og tog. Det kommer til å bli mye lyd, sier hun.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Pål Hansen

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier det er de igangsatte prosjektene det jobbes videre med når det gjelder Intercity.

– Så trekkes det litt tilbake på planmidler til Intercity-strekningene. Men de som er i igangsatt går videre. Larvik er ikke igangsatt. Det er ikke egentlig et tiltak som er foreslått i budsjettet og skulle heller ikke foreslås i budsjettet. Det er lenger fram, sier han.

Går inn for halverte ferjepriser

Fra august skal prisen på riks- og fylkesveiferger bli halvert sammenlignet med takstnivået i 2021, foreslår regjeringen i statsbudsjettet.

Det kan bety flere titusener spart for øyboere, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Tore Ellingseter

Det kan bety flere titusener spart for øyboere, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– En familie som tar ferja Molde-Vestnes på E39 to ganger per arbeidsdag, vil neste år betale 17.900 kroner mindre enn de gjorde ved inngangen til 2021. Det vil gjøre en forskjell. I 2024 vil de spare 23.100 kroner, sier han.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er glad de har kunnet gjøre denne prioriteringen.

– Det handler om at vi gjennomfører fergeløftet vårt fullt og helt fra 16. august neste år, sier han.

Oversikt over de fergene regjeringen legger til rette for å gjøre gratis Ekspandér faktaboks Launes - Kvellandstrand (Agder)

Aukra - Hollingsholmen (Møre og Romsdal)

Brattvåg - Dryne (Møre og Romsdal)

Edøya - Sandvika (Møre og Romsdal)

Solholmen - Mordalsvågen (Møre og Romsdal)

Festvåg - Misten (Nordland)

Forøy - Ågskardet (Nordland)

Horn - Andalsvåg (Nordland)

Sandnessjøen - Dønna - Løkta (Nordland)

Søvik - Herøy (Nordland)

Mekjarvik - Kvitsøy (Rogaland)

Vassøy (Rogaland)

Stornes - Bjørnerå (Troms og Finnmark)

Levanger - Hokstad (Trøndelag)

Ølhammeren - Seierstad (Trøndelag)

Krokeide - Hufthamar (Vestland) Kilde: Regjeringen.no

Moms for elbiler

Regjeringen foreslår også å innføre moms for elbiler på den delen av kjøpesummen som er over 500.000 kroner. Dette grepet har også tidligere blitt varslet.

Å innføre en økt sats i omregistreringsavgiften for elbiler til samme nivå som for øvrige personbiler.

Å innføre en ny vektkomponent i engangsavgiften. Dette skal gjelde for alle personbiler, også elbiler. Det skal beregnes engangsavgift med 12,5 kroner per kilo av bilens egenvekt over 500 kilo.

Samtidig vil regjeringen kutte i drivstoffavgiften, som naturlig nok vil være en fordel for dem som ikke kjører elbil.

NAF mener det er uforståelig at regjeringen foreslår vektavgift på elbiler, samtidig som de vil at flere skal velge elbil. Forslaget til statsbudsjett gjør familieelbilene dyrere, mener interesse- og forbrukerorganisasjonen.

– Regjeringen kortslutter elbilsatsingen, skriver Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF i en pressemelding.

NAF mener avgiftene som foreslås blir en dobbel avgiftsøkning på elbiler. Rekkevidde blir straffet med vektavgiften, fordi batterier veier. Samtidig kommer moms på summen over 500 000kroner.

– Regjeringen gjør gamle feil om igjen. Å innføre kjøpsavgifter på elbil gjør alle biler dyrere, og at nybilsalget går ned. Det er på sikt ikke bra for verken miljø eller trafikksikkerhet, sier Skjøstad.

Elbilforeningen er lite fornøyd.

– Dette er tidenes dårligste elbilbudsjett. Denne regjeringen går på diesel, sier generalsekretær Christina Bu.

Prioriterer ikke Oslofjordtunnelen

Det settes ikke av penger til Oslofjordtunnelen neste år.

Nytt løp i tunnelen var på toppen av Statens Vegvesens liste over hvilke veiprosjekter som bør prioriteres.

Det settes ikke av penger til Oslofjordtunnelen neste år. Foto: Cornelius Poppe / NRK

– Vi er ikke overraska over at det ikke gis penger. Regjeringa har vært tydelige på at budsjettet blir stramt. Men vi er skuffa, sier vegvesenets utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.

Han sier anleggsarbeidene etter planen skulle starte neste år. Nå blir prosjektet utsatt på uviss tid.

Davik påpeker at prosjektet er viktig å få gjennomført:

– I tillegg til at vi prioriterer det høyest, er det også krav fra EU om to løp for å sikre tunnelsikkerheten. Så det er høyaktuelt, sier han.

«Lastebileierforbundet sa tidligere denne uka at de forventa penger til Oslofjordtunnelen i budsjettet.

Nå er de både skuffa og overraska, sier Johan Kristian Bjerke i forbundet:

– Jeg er svært overraska og syns det er veldig urovekkende at regjeringa nå ser bort fra signalene og de faktiske forholdene vi har opplevd på denne europaveien som binder øst og vest sammen.

Han mener det bare er flaks som har sikra at de mange brannene i tunnelen de siste årene ikke har tatt menneskeliv.

Går videre med Hordfast

Det legges opp til å gå videre med planleggingsarbeidet for Hordfast.

Går videre med Hordfast.

«Det legges opp til å videreføre arbeidet med reguleringsplaner for prosjektet E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast) i Vestland og kommunedelplaner for prosjektet E39 Bokn–Stord», heter det.

Utsetter Ringeriksbanen

Regjeringen foreslår også å splitte fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Forslaget, samt beskjeden om nye utsettelser, møter sterke reaksjoner.

Skipstunnel og ny flyplass

Regjeringa foreslår å bevilge 1,7 milliarder kroner til det videre arbeidet med lufthavnene i Bodø og Mo i Rana. 653 millioner kroner går til utbyggingen av ny flyplass i Mo i Rana, og 1 007 millioner kroner går til flyttingen av Bodø lufthavn.

Stadskipstunnel er et av prosjektene som videreføres. Foto: Kystverket/Snøhetta

Skipstunnel og ny flyplass i Bodø er også blant prosjektene som får penger i neste års statsbudsjett.

Regjeringen ønsker fremdeles å realisere planene om tunnel gjennom Stadlandet for skipstrafikken. Arbeidet med å bygge ny rullebane i Bodø får også støtte. Dermed fortsetter begge disse prosjektene i 2023.

I Bodø er planen å flytte dagens flystripe 900 meter. Det skal både gi en ny flyplass og samtidig frigjøre store arealer til en helt ny, grønn bydel. Prosjektet koster i underkant av 7 milliarder kroner.

En tunnel gjennom Stadlandet skal gi sikrere passasje for skipstrafikken enn nå som båtene må krysse det farlige Stadhavet. Prosjektet er kostnadsberegnet til 2,8 milliarder kroner. Kystverket har fått i oppdrag å starte forarbeidet.

Ingen penger til «krøtterstien»

Langs E6 i Sørfold er det en vei som er så trang at vogntog som møtes nesten dunker borti hverandre.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Arnfinn Vangen kjører E6 gjennom Sørfold, også kalt «Krøtterstien». Foto: NRK

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har fått prøve veien, som er blitt kalt for både «krøttersti» og «gruvesjakt».

Så sent som 10. mai i år satt Statens vegvesen veien på topp 3-listen over prioriterte prosjekter.

Men i dag kom kontrabeskjeden gjennom statsbudsjettet. E6 i Sørfold utsettes, igjen.

– Bråstopp for store veiprosjekter

I forslaget reduseres Vegvesenets investeringer med 2,6 milliarder.

Vegdirektøren karakteriserer det som et stramt budsjett. Budsjettforslaget innebærer at de fire veiprosjektene Statens vegvesen har prioritert høyest for byggestart neste år alle er satt på vent.

E134 Oslofjordforbindelsen (Viken)

E134 Røldal – Seljestad (Vestland)

E6 Megården – Mørsvikbotn (Nordland)

E16 Hylland – Slæen (Vestland).

– Den ekstraordinære økonomiske situasjonen, med kraftig prisvekst på flere områder, gjør at vi er pålagt å redusere investeringene våre kraftig. Jeg forstår at dette vil være skuffende for veldig mange. Men vi må forholde oss til realitetene, sier Ingrid Dahl Hovland.

Ingrid Dahl Hovland, veidirektør. Foto: Knut Opeide

Vegvesenet mener forslaget gir en styrket satsing på å ta vare på veinettet vi allerede har.

– Men vi vil ikke klare å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på riksveiene. Men mer automatisert innsamling og analyse av tilstandsdata vil setter oss i enda bedre stand til å prioritere ressursene der de trengs aller mest, sier vegdirektøren.

Oppstart av nye veiprosjekter Ekspandér faktaboks Regjeringa foreslår å bevilge totalt 18,5 milliardar kroner til investeringer i riksveier. Mye av dette går til prosjekter som nå er under bygging. Samstidig pågår det nå arbeid med å gjøre OPS-prosjektet E10/rv. 85 Hålogalandsvegen i Nordland og Troms og Finnmark klart for anleggsstart i tråd med tidligere vedtak av Stortinget. Det ligger til rette for at anleggsarbeidene vil kunne starte opp i 2023. E6 Berkåk – Vindåsliane i Trøndelag (delprosjekt i E6 Ulsberg – Melhus)

E6 Storhove – Øyer i Innlandet (delprosjekt i E6 Moelv – Øyer)

E6 Sørelva – Borkamo i Nordland Det kan bli startet opp arbeid på følgende utbedringsstrekninger: 70 i Møre og Romsdal

80 i Nordland

94 i Troms og Finnmark

13 Skare – Sogndal i Rogaland og Vestland

E136 Dombås – Vestnes i Innlandet og Møre og Romsdal

– Norge blir dårligere rustet

Høyres finanspolitiske talsperson, Tina Bru, er overrasket over statsbudsjettet. Hun mener regjeringen har valgt å la være å prioritere blant egne saker, og sender hele regningen for økte utgifter til folk og bedrifter.

Tina Bru, Høyres finanspolitiske talsperson. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– De kutter i forskning, samferdsel og bruker oljepengene på ting som ikke vil bidra til økt vekst og verdiskaping. De langsiktige konsekvensene av regjeringens valg kan bli at Norge blir dårligere rustet til å løse de store oppgavene fremover, sier hun.

Stortingsrepresentant Morten Stordalen fra FrP i Vestfold mener budsjettet er dårlig nytt, ikke bare for Vestfold og Telemark, men hele landet.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Han frykter budsjettet kan bety slutten for Intercity-prosjektet på Vestfoldbanen.

– Dette er en ren utsettelse. Kanskje det også betyr spikeren i kista, hva vet jeg? Siden det ikke kommer noe penger til Stokke-Torp Sandefjord, som er helt avgjørende for å opprettholde ambisjonen om to tog i timen fra Skien til Oslo.

Forstår at folk er skuffet

Samferdselsministeren har forståelse for at noen blir skuffet.

– Samtidig er jeg ganske sikker på at de aller fleste forstår veldig godt at det er viktig å ta vare på økonomien vår. Mange har fått med seg at det pågår en krig i Europa og at det er energikrise, sier han.

– Mange ting spiller inn. Man må lage et ansvarlig dokument. Vi tror at de som er opptatt av enkeltprosjektene skjønner at vi må holde renta nede og dempe prisveksten, sier Nygård til NRK.