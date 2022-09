Butikk i kraftkommune fikk 35.000 kroner i strømregning – frykter nedleggelse

Marie Lavik trekker ut kontakten til et stort kjøleskap med drikkevarer i nærbutikken hun driver i Eksingedalen i Vaksdal.

– Strømregningen er faretruende høy, så nå må vi bare slå av alt vi kan.

Hun har fått strømregningen for august. Inkludert nettleie, er summen rett i underkant av 35.000 kroner.

Det er over fem ganger høyere enn august i fjor.

Dette skapet er tomt. Det sparer strøm. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Frykter lokalsamfunnet dør

– Hvis det fortsetter sånn er det kroken på døren i månedsskiftet januar/februar, sier Lavik.

Snarkjøp kalles «pulsen i bygda», og er den eneste matbutikken i mils omkrets.

Dersom matbutikken legges ned, er det en halvtime å kjøre til neste butikk. Det kan føre til at folk flytter fra bygda.

– Vi driver også med hjemlevering til kunder som ikke kommer seg ut av huset. De må jo flytte om vi legger ned, sier Lavik.

Kundegrunnlaget til nærbutikken er rundt 50 husstander, 30 hytter og fotturister.

En av dem er Anna Sveinungsdotter Bergo. Hun beskriver butikken som hjertet i Eksingedalen.

– Det er krise for bygda om butikken hadde blitt nedlagt. Den betyr alt for oss.

Dersom butikken legges ned, frykter flere eksingedøler at dette skiltet ikke lenger stemmer. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

– Jeg forstår veldig godt hva de mener og deler den bekymringen. Uten nærbutikken vil ikke alle klare å fortsette å bo der, sier ordfører Vaksdal kommune, Hege Eide Vik (Sp).

Næringsministeren: – Jobber med tiltak

Staten har gitt strømstøtte til husholdninger siden i fjor. Bedrifter har derimot ikke fått noe kompensasjon.

Nå jobber regjeringen på spreng for å finne gode strømstøtteordninger for bedrifter.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), la forrige fredag fram forslag til strømstøttetiltak for næringslivet for LO, NHO og Virke.

Regjeringens plan er å legge fram en ordning med strømstøtte til næringslivet fredag klokken 10, etter det NRK får opplyst torsdag kveld.

Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Tale Hauso / NRK

Vestre sier at utfordringen har vært å finne tiltak som ikke forverrer situasjonen.

– Det siste norske bedrifter trenger nå er rask renteoppgang, og derfor har vi så langt vært tilbakeholdne med nye tiltak som kan bidra til motsatt effekt av det vi alle ønsker. En renteoppgang kan i verste fall koste bedriftene langt mer enn dyr strøm.

Frykter konkursbølge

– Våre medlemsbedrifter har ringt omtrent hver dag nå, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør SMB Norge.

Rytman forteller at bedriftene er ekstremt bekymret for strømregningen.

– Jeg frykter at vi allerede nå har sett starten på en konkursbølge, som vil få enorme konsekvenser for lokalsamfunn og arbeidsplasser over hele landet.

Vaksdal-ordføreren forteller at hun også får signaler fra flere om at det begynner å bli vanskelig.

– Marginene er ikke store nok til å tåle de høye strømprisene, sier Eide Vik.

Lavik planlegger nå for det verste.

– Det er et regnskap som ikke går opp akkurat nå, men legger vi ned butikken, vil det ikke bli attraktivt å bo her lenger.