Styrker Forsvaret med 6,8 milliarder – det meste brukes i Nord-Norge

Regjeringen foreslår et forsvarsbudsjett på 75,8 milliarder kroner, en økning på 6,8 milliarder kroner sammenliknet med saldert budsjett 2022. Dette er en økning på om lag 9,8 prosent.

– Regjeringen planlegger å bruke om lag 1,2 milliarder kroner til forsvarssektorens eiendomsprosjekter og bygg- og anleggsprosjekter i Troms og Finnmark i 2023, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

I tillegg planlegger regjeringen materiellinvesteringer for om lag 3,8 milliarder kroner. Midlene benyttes til investeringer for kavaleribataljonen på Porsangmoen leir, herunder anskaffelser av boliger og forlegninger, samt skyte- og øvingsfelt, sier han.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram er en av vinnerne i årets statsbudsjett. Foto: Mats Rønning / NRK

Artilleribataljonen fortsetter oppbyggingen for å styrke kampluftvern og nye artilleriskyts i 2023. Oppbyggingen av Porsanger bataljon med støtteelementer ved Garnisonen i Porsanger fortsetter der avdelingene inngår som del av Finnmark landforsvar.

Styrker hæren i nord

Hæren styrkes med 64 årsverk i 2023. Personelløkningen skal prioriteres til Finnmark landforsvar og Brigade Nord.

Regjeringen øremerker også midler til å bedre kaserner blant annet på Høybuktmoen, Porsanger og Bardufoss. Oppbemanningen i Brigade Nord fordeler seg mellom Troms og Rena.

Sjøforsvaret

Regjeringen foreslår å styrke Sjøforsvaret med totalt 37 årsverk i 2023. En andel av personelløkningen skal prioriteres til Ramsund orlogsstasjon.

Regjeringen har også foreslått midler til tilpasning til nye ubåter og vedlikeholdsmudring av hovedkaien i Ramsund. Det er dessuten foreslått nye investeringer for å styrke Hærens avdelinger i nord. Dette gjelder blant annet kampluftvern, bærbart luftvern, kampvogner, lastevogner, ingeniørmateriell og brolegger-/ingeniørpanservogner.

Skytefelt

Stortinget har besluttet å igangsette en utvikling av Akkasæter i Blåtind skytefelt, og med dette understøtte utvikling av, og tilrettelegge for, alliert trening og øving.

Dette prosjektet planlegger Forsvarsbygg å ferdigstille i 2023. På Bardufoss bygges det også lagerhall for å dekke behovet for tilfredsstillende lagring av militært utstyr og materiell for allierte flyavdelinger, og en hall for midlertidig garasjering av allierte fly og helikopter, sier Gram

Heimevernet

Heimevernet kommer igjen godt ut av statsbudsjettet. I tillegg å øke antall soldater med 500 personer, skal det øves mer. Foto: Allan Klo / NRK

Heimevernet styrkes med 500 personer, fra 37 000 til 37 500.

– Dette er en forsiktig, men realistisk start på vår plan, og den er i tråd med militærfaglige råd, sier Gram.

I tillegg ønsker regjeringen at en større del av områdestrukturen skal øve hvert år. Totalt er de to tiltakene budsjettert til 94 millioner kroner.