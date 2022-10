Dette er fergevinnerne dersom regjeringen får det som de vil

– Vi ønsker å gjøre det enklere å bo i distriktene. For mange er ferga livsnerven i samfunnet, sier amferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

– Dette er et viktig tiltak for å lette kostnadene for innbyggerene.

I det forrige statsbudsjettet ble det vedtatt på at det skal være gratis å reise med ferge på de sambandene som har under 100.000 passasjerer i året.

I forslag til nytt budsjett ønsker regjeringen å utvide tilbudet. De vil gi gratis ferge til alle samband uten fastlandsforbindelse, også de som har mer enn 100.000 årlige passasjerer.

I tillegg ønsker de å gi lavere priser på fergene du må betale for. Sammenlignet med prisene i 2021, ønsker regjeringen å halvere fergeprisene.

Den totale prisen for dette er 420 millioner kroner i 2023. Det er en økning på 390 millioner sammenlignet med årets budsjett.

Totalt er det snakk om 16 nye strekninger som kan bli gratis fra 16. august 2023. Og fylket som kan komme best ut er Nordland.

Her er fergesambandene som kan bli gratis: Ekspandér faktaboks Agder: Launes – Kvellandstrand Møre og Romsdal: Aukra – Hollingsholmen Brattvåg - Dryna - Fjørtofta - Harøya Edøya – Sandvika Solholmen – Mordalsvågen Nordland: Festvåg – Misten Forøy – Ågskardet Horn – Andalsvåg Sandnessjøen - Dønna - Løkta Søvik – Herøy Rogaland: Mekjarvik – Kvitsøy Vassøy Troms: Stornes- Bjørnerå Trøndelag: Levanger – Hokstad Ølhammeren – Seierstad Vestland: Krokeide – Hufthamar

– Nordland er den klare fergevinneren. Det er det største fergefylket i Norge og kan få fem nye gratis strekninger. Ved forrige runde fikk vi en del reaksjoner fra enkelte kommuner som følte seg forbigått. De kan nå senke skuldrene, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp).

FORNØYD: – Vi er veldig fornøyd med at vi kan få innfridd valgløftet om gratis ferge for øyer og steder uten fastlandsforbindelse, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet i Nordland.

Mener gratis ferge h ar gitt resultater

Da de gratis fergene ble innført i sommer, fryktet flere fullt kaos på de gratis strekningene.

Slik ble det ikke. I alle fall på noen strekninger i Nordland.

Siv Mossleth mener likevel at de har sett at gratis ferge har gitt gode resultater.

– Jeg hører at folk reiser mer med ferge når det blir billigere for eksempel for familier å ta seg turer sammenlignet med tidligere. Vi får også tilbakemeldinger på at dette har vært gode nyheter for bedrifter i distriktene, sier hun.

Kritiske stemmer fryktet også at gratis ferge kommer til å gi fylkeskommunene ekstrautgifter.

Mossleth gjør det hun kan for å berolige skeptikerne.

– Intensjonen er at fylkeskommunene skal få sine utgifter dekket, sier hun.

