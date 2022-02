Stortinget varsler etterspill om ny sentralbanksjef

Spekulasjonene har pågått i flere måneder, men i statsråd fredag klokken 11 blir det endelig avklart hvem som overtar når Øystein Olsen går av som sentralbanksjef 1. mars.

En av disse to blir ny sentralbanksjef.

Halvannen time senere vil finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) redegjøre for ansettelsen på en pressekonferanse, som også vil bli fulgt med argusøyne fra Stortinget.

– Jeg håper Vedum og regjeringen benytter anledningen til å avklare alle spørsmål som har dukket opp underveis i denne prosessen. Det bør de gjøre, sier Venstres Grunde Kreken Almeland til NRK.

Almeland sitter i Stortingets mektige kontroll- og konstitusjonskomité, der saken uansett vil få et etterspill. Dersom det skulle ende med kontrollsak og høringer, så vil regjeringens håndtering for alvor komme under lupen.

– Dette er en sak av stor viktighet og offentlig interesse. Det vil være naturlig og helt nødvendig at kontrollkomiteen får lufte spørsmål og bekymringer, sier komité-leder Peter Frølich fra Høyre

Han sier det er naturlig å se for seg at saken vil bli tema allerede på tirsdagens møte i kontrollkomiteen - uavhengig av hvem som får jobben som sentralbanksjef.

Krever svar

Både Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Rødt og MDG har flagget sin skepsis til Jens Stoltenbergs kandidatur til jobben som sentralbanksjef - eller til selve ansettelsesprosessen som Finansdepartementet har det formelle ansvaret for.

Selv regjeringens budsjettpartner i opposisjon, SV, advarer mot å ansette Stoltenberg.

– Stoltenberg bør ikke få jobben som ny sentralbanksjef. Den nye sentralbankloven gir sentralbanken en særlig uavhengighet, og jeg mener en sånn ansettelse ikke vil være i tråd med den intensjonen, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NRK, og legger til:

– Det er også uheldig å rekruttere de samme folkene til de viktigste posisjonene i samfunnet.

Trygve Slagsvold Vedum Partileder i Senterpartiet og finansminister

Har som finansminister ansvaret for å ansette ny sentralbanksjef

Får en anbefaling av embetsverket i Finansdepartementet før ansettelsen Jonas Gahr Støre Norges statsminister og partileder i Arbeiderpartiet

Nær venn og tidligere partikollega av Jens Stoltenberg

Har erklært seg inhabil i ansettelseprosessen Knut Brundtland Sjef i meglerhuset ABG Sunndal Collier. Beskrives som en nær venn av Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre

Sønn av tidligere statsminister og Ap-leder Gro Harlem Brundtland

Har arrangert to middager hvor Stoltenbergs kandidatur ble tema Nicolai Tangen Sjef i Oljefondet

Inviterte med seg topper fra politikk, næringsliv og akademia på USA-tur før han søkte jobben i Oljefondet. Knut Brundtland var blant gjestene han sponset reisen for

Var til stede på en av middagene hvor Stoltenbergs kandidatur ble tema

Almeland i Venstre sier kravet om tydelige avklaringer fremmes uavhengig av hvem som blir ny toppsjef i Norges Bank.

– Dersom det fortsatt er ubesvarte spørsmål etter pressekonferansen på fredag, så er det naturlig at vi stiller følger opp fra kontrollkomiteens side, sier Almeland.

Får støtte

Fremskrittspartiets nestor Carl I. Hagen, som også sitter i kontrollkomiteen, er krystallklar. Utnevnelsen av ny sentralbanksjef blir uansett et tema for Stortinget, selv om det er regjeringens privilegium å foreta dette valget.

– Uavhengig av hvem som blir utnevnt til ny sentralbanksjef på fredag, er det naturlig at kontrollkomiteen stiller spørsmål om prosessen. Dersom svarene ikke er tilfredsstillende, kan det bli åpnet kontrollsak, men det er jo et stykke fram dit, sier Hagen til NRK.

Rødts komitémedlem Seher Aydar er på samme linje:

– Vi forventer at prosessen har vært ryddig og rettferdig, og at vi får betryggende svar fra Finansdepartementet. Er ikke svarene gode nok, må vi gå videre, sier Aydar.

Kan bli høringer

I første omgang sier Venstre, Rødt og Frp at det kan bli nødvendig å stille spørsmål til Finansdepartementet om ansettelsesprosessen. Men ingen vil utelukke at det på et senere tidspunkt blir åpnet kontrollsak, dersom svarene fra regjeringen ikke vurderes å være gode nok.

Kontrollsaker omfatter vanligvis høringer og undersøkelser fra Stortingets side. Hensikten er å avklare om regjeringen har gått utover sine fullmakter eller om konstitusjonelle spilleregler er brutt.

Kontrollsaker kan ende med ulik grad av kritikk av regjeringen eller enkelte statsråder. I ytterste konsekvens kan slike saker ende med at ett eller flere partier fremmer et mistillitsforslag i Stortinget.

Kontrollkomiteen har såkalte mindretallsrettigheter. Det innebærer at det er tilstrekkelig med støtte fra en tredel av komiteens medlemmer for å reise sak. Sagt med andre ord: Høyre, Venstre og Frp vil alene kunne avgjøre at det blir kontrollsak.

Ubesvarte spørsmål

På spørsmål om hva Stortinget krever avklart, svarer Aydar i Rødt som følger:

– Først må avgjørelsen bli fattet av regjeringen. Så må prosessen bli redegjort for. Først da vil vi vite hva slags spørsmål som eventuelt gjenstår å få besvart.

Venstres Grunde Almeland mener det vil være viktig å få avklart hvem som oppfordret Stoltenberg til å søke, hvilke habilitetsvurderinger som er foretatt og hva slags uformell og formell kontakt det har vært mellom Stoltenberg og representanter for regjeringen underveis i prosessen.

– Det er uansett viktig at kontrollkomiteen går grundig inn i denne saken i etterkant. Det vil gi tillit til prosessen og til den som får stillingen, uavhengig av om det blir Stoltenberg eller ikke, sier Almeland.

Hagen mener regjeringen og Finansdepartementet må svare på hvordan det kan ha seg at to ulike kandidater samtidig ble oppfordret til å søke på jobben, hvordan samtalene mellom kandidatene og departementet har forløpt og ikke minst hvilke habilitetsvurderinger som ligger til grunn.

– Det er mye ved denne prosessen som bør avklares bedre, sier Hagen.

Grønt lys

Hagen har allerede stilt et skriftlig spørsmål til finansministeren om ansettelsesprosessen, der han blant annet vil vite hva slags kontakt det var i forkant av utlysningen. Spørsmålet er ennå ikke besvart.

Frp-profilen stilte spørsmålet etter at TV 2 i forrige uke avdekket SMS-korrespondansen mellom Vedum og Høyre-leder Erna Solberg om Stoltenbergs kandidatur.

– Den første meldingen fra Erna Solberg til Trygve Slagsvold Vedum slår fast at hun anser det som usannsynlig at det åpnes kontrollsak. Dermed gir hun i praksis grønt lys til regjeringen for å utnevne Stoltenberg, sier Hagen til NRK.

Erna Solberg har ikke ønsket å stille til intervju med NRK om utnevnelsen av ny sentralbanksjef.

Men som Hagen tidligere har sagt til TV 2, mener han tekstmeldingen som Solberg sendte den 11. januar, likevel åpner for at Høyre kan støtte en kontrollsak mot finansministeren:

«Hei! Bare for å være ryddig. Det er blitt litt mye middagssamtaler og uryddighet i media siden fredag. Det kan bety runder i kontrollkomiteen etter en eventuell utnevnelse. Vi planlegger ikke for det, men kan ikke utelukke det»

– Hun må ha skjønt at det er best å endre oppfatning på grunn av den offentlige debatten, sier Hagen.