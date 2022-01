Solberg om bråket rundt Stoltenberg: – Det har vært en økende uro

– Det har vært en økende uro. Og den uroen har blitt forsterket den siste uken. At noen har snakket sammen, og at noen har planlagt et lengre løp. Og det skaper en uryddighet rundt prosessen.

Det sier Solberg til NRK onsdag ettermiddag. Hun mener det bildet som er skapt av de mye omtalte middagsselskapene, der jobben som sentralbanksjef skal ha vært tema, bidrar til at uroen har blitt større. Solberg mener det bidrar til å gi inntrykk av at dette er «et løp som er lagt for lenge siden».

Støre svarte skriftlig onsdag morgen på spørsmål fra Listhaug om hans kontakt med Stoltenberg angående jobben som sentralbanksjef, etter å ha avgitt ulike forklaringer til TV 2 og NTB på samme spørsmål.

– Dette begynner å ligne en farse

Frp-leder Sylvi Listhaug mener saken minner om en farse. Nå vil partiet at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) avklarer hva slags dialog eller kontakt han selv eventuelt har hatt med Stoltenberg.

– Vedum må svare på om det har vært kontakt mellom ham og Stoltenberg i denne saken. Vi vil også vite om Vedum var involvert i eller informert om beslutningen om å be Stoltenberg søke jobben som sentralbanksjef.

Sylvi Listhaug (Frp) krever svar fra Vedum. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Fremskrittspartiet vil sende finansministeren et skriftlig spørsmål om saken, som Vedum i tråd med Stortingets retningslinjer er nødt til å svare på innen seks virkedager.

– Offentligheten har krav på å få vite dette. Vedum var statsråd i Stoltenbergs regjering og kjenner ham godt fra tidligere. Dette begynner å ligne en farse når flere og flere i regjeringen ber om habilitetsvurderinger. Jeg synes dette ser ganske ille ut. Norges Bank skal være uavhengig og skal også framstå uavhengig. Her vises det jo at det er tette bånd mellom Stoltenberg og mange av dem som sitter i regjeringen, ikke minst statsministeren selv.

– Et flertall på Stortinget uttrykker nå skepsis mot Stoltenberg som sentralbanksjef. Hva mener du regjeringen bør gjøre nå?

– Jeg håper regjeringen tar dette innover seg. Vi har andre kandidater som er særdeles kvalifisert. Det er viktig at Norges Bank både er og framstår som uavhengig. Det er der utfordringen med Stoltenberg ligger, selv om han er en enormt dyktig person.