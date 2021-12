Stoltenbergs problem

Søkerlisten på en av de viktigste stillingene i norsk offentlighet er endelig tilgjengelig.

Av 21 søkere til stillingen som ny sentralbanksjef er det kun to reelle søkere: Nato-sjef og tidligere statsminister Jens Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden-Bache.

Det kommer til å bli en tøff konkurranse for de to kandidatene.

Bache har doktorgrad i økonomi, mange års fartstid i sentrale roller i Norges Bank, tre år som seniorøkonom i Handelsbanken og nå snart to år som visesentralbanksjef.

Var selvskreven før Stoltenberg

I sommer ble hun omtalt som nærmest selvskreven til å ta over etter nåværende sentralbanksjef Øystein Olsen.

At hun i tillegg er en høyt kvalifisert kvinnelig kandidat, har også blitt trukket frem i hennes favør. Skjønt, bare det å nevne kjønn kan bidra til at folk i ettertid kan komme på å si at «de måtte jo ha en dame nå».

Derfor er det neppe tilfeldig at sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets formulerte seg slik overfor E24 i august:

– Hun er den sterkeste kandidaten uansett, men det ville ikke vært feil med den første kvinnelige sentralbanksjefen.

Kjersti Haugland i DNB har tidligere uttalt at Ida Wolden-Bache er den beste kandidaten. Foto: Thomas Wi

Stoltenberg ble oppfordret

I løpet av høsten kom imidlertid en ny kandidat inn i diskusjonen, nemlig Jens Stoltenberg.

Nato-sjefen skal snart hjem fra Brussel, og ble stadig oftere nevnt som en sterk kandidat til den øverste stillingen i Norges Bank.

I et intervju med VG i begynnelsen av oktober ble Stoltenberg spurt om nettopp dette, noe han ikke avviste, men svarte:

– Jeg har sett spekulasjoner om det, men det er ikke noe jeg skal ta stilling til nå.

Svaret ble av mange tolket nettopp som en bekreftelse på at dette var noe han vurderte. Og etter noen uker ønsket flere fremtredende økonomer seg Stoltenberg som sentralbanksjef istedenfor, ifølge DN.

I dag sier han at han ble oppfordret av Finansdepartementet å søke på jobben.

To hovedoppgaver

Den som blir valgt som ny sentralbanksjef har flere viktige oppgaver, men det er to oppgaver som utmerker seg spesielt:

Selve jobben som sentralbanksjef, som handler om blant annet finansiell stabilitet og pengepolitikk

Styreleder i Oljefondet, og dermed sjefen til oljefondsjef Nicolai Tangen

Mange vil nok mene at Ida Wolden Bache er en sterkere kandidat enn Jens Stoltenberg når det gjelder den første oppgaven. Hun har vært direktør for både finansiell stabilitet og pengepolitikk i Norges Bank før hun ble visesentralbanksjef.

Samtidig har mange allerede pekt på at Stoltenberg vil være bedre egnet enn Wolden Bache til den andre oppgaven.

Personen som tar over jobben til Øystein Olsen (t.v.) blir også sjefen til oljefondsjef Nicolai Tangen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Styrelederjobben blir viktigere

Å være styreleder for Oljefondet blir en stadig viktigere oppgave.

Det er fordi oljefondet blir stadig større, og samtidig viktigere for norsk økonomi og for det finanspolitiske handlingsrom. Ikke minst er oljefondet nå en stor aktør i de internasjonale finansmarkedene.

Argumentet for Stoltenberg i denne rollen har vært at man trenger en med hans internasjonale erfaring for å fylle styreledervervet.

Ikke uten motforestillinger

I diskusjonen om Stoltenberg i høst har det kommet imiderltid kommet frem spesielt to motforestillinger rundt hans eventuelle kandidatur:

Sentralbanken skal være politisk uavhengig. Blant økonomer har det blitt diskutert om Stoltenberg kan tenkes å bruke stillingen som et politisk redskap, selv om mange også mener at han vil klare å skille rollene. Uansett vil det blir krevende dersom han hele tiden må demonstrere sin uavhengighet.

Det er regjeringen som ansetter den nye sentralbanksjefen. Statsminister Jonas Gahr Støre, som er venn med Stoltenberg, har allerede sagt at han kommer til å melde seg inhabil i en eventuell vurdering av ham. Det er en forsmak på hvor krevende det kan bli dersom statsministeren i de neste fire årene ikke kan håndtere spørsmål knyttet til Norges Bank.

Har ryddet unna det prinsipielle

Avgjørelsen om hvem som får jobben lander ikke på denne siden av nyttår.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets peker på at fordi Stoltenberg ble spurt om å søke, er det et viktig hint om hvem som kommer til å få jobben. Hun mener det betyr at Finansdepartementet ikke ser på Stoltenbergs uavhengighet som et problem, og at dermed det viktigste prinsipielle argumentet mot Stoltenberg er ryddet unna.

Likevel vil en ansettelse av ham bryte med tradisjonen om at sentralbanksjefen er en fagperson uten politiske bindinger. En Stoltenberg-ansettelse åpner døren for at andre tidligere politikere også kan få jobben.