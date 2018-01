Stoltenberg svarer på Støre-stikk: – Går ikke inn i norsk politikk

Søndag meldte Trond Giske selv at han er ferdig som nestleder i Arbeiderpartiet.

På mandagens pressekonferanse gjentok Støre at han har rådet Giske til å gå av allerede første nyttårsdag, på tross av at det ikke er konkludert med om hvorvidt alle episodene det er varslet om kan kalles seksuell trakassering.

Støre forklarer sin mangel på tillit til Giske med flere faktorer. I tillegg til brudd på partiets verdier, viser han til forskjell i maktposisjon og aldersforskjell mellom Giske og varslerne.

På tirsdagens pressekonferanse kom VG inn på at det har pågått rykter om Giskes oppførsel i mange år, og spurte om ikke Støre burde ha forholdt seg til dette tidligere.

– Det får jeg kanskje gå en runde til med meg selv om, i så fall burde også tidligere ledelser kanskje også ha gjort det, svarte Støre, og la senere til at han ikke ønsket å grave i andres privatliv.

– Kan ikke slå oss på brystet

I Dagsnytt 18, noen timer etter pressekonferansen, fikk Støre på nytt spørsmål om han, sett i ettertid, ikke burde ha konfrontert Trond Giske med historiene knyttet til hans person, før han ble Ap-nestleder i 2015.

Støre begynte sitt svar med si at han tror Metoo-kampanjen har blitt et vendepunkt, før han nok en gang kom med noe som kan tolkes som et stikk til tidligere partiledere.

– Jeg tror vi alle har fått en påminnelse om av vi må være mer oppmerksomme på denne typen ting. Usikkerhet rundt sånne historier bør nok føre til at vi spør mer inngående, enn vi har gjort. Det kan gjelde meg, og det kan gjelde mine forgjengere, også i andre partier.

Programleder Fredrik fulgte opp med å spørre om svaret var ment som en kritikk av tidligere Ap-partileder Jens Stoltenberg. Støre svarte da at han tror «vi alle kan gå i oss selv».

– Vi kan ikke slå oss på brystet og si at «her var vi helt tydelige hele veien», sa Støre, som også advarte mot å gjøre seg opp en mening basert på rykter.

– Det må være hold i det. Men jeg sier samtidig at det er klokt å tenke nå, og i tiden fremover, at om vi hører ting, så pålegger det oss å ta det opp.

Støre om Giske-saken i Dagsnytt 18 Du trenger javascript for å se video.

– Går ikke inn i norsk politikk

Støre ønsket ikke å svare på om han i ettertid angrer på å ikke ha gjort mer i Giske-saken, og understreket at han ikke ønsker å gå inn i private samtaler han har hatt med andre tilbake i tid.

Line Oma ble fredag den første av varslerne som sto fram med sin historie om Trond Giske. Oma sa til NRK at hun mener det er viktig at varslerne får et ansikt.

Hendelsen skjedde i 2010, da Giske var næringsminister. Jens Stoltenberg var da Ap-leder og statsminister. Hendelsen ble formelt varslet inn til Ap-ledelsen først i romjulen 2017.

Siden 2014 har Stoltenberg vært generalsekretær i Nato. Stein Hernes, spesialrådgiver i strategisk kommunikasjon for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, skriver i en SMS til NRK at varslingssaker ble håndtert av partikontoret, ved partisekretæren, da Jens Stoltenberg var partileder.

– Generalsekretær Stoltenberg går ikke inn i saker som gjelder norsk politikk, og viser til at de håndteres av nåværende ledelse, heter det i SMS-en fra Hernes.

NRK har presisert at uttalelsene fra Støre gjelder hans «forgjengere», altså partiledere, og ikke nødvendigvis konkrete varsler, men historier. I en ny SMS gjentar Hernes budskapet, og sier Stoltenberg ikke har mer å tilføye.

Trond Giske på besøk i India i 2010, for å se på Telenors India-satsing. Det var på denne turen Line Oma, som var praktikant ved den norske ambassaden, forteller at hun ble utsatt for upassende oppførsel fra Giske. Foto: Joar Hoel Larsen / NRK

Giske beklager sterkt

Det er allerede kjent at enkelte av varslersakene mot Giske gjelder forhold som ligger flere år tilbake tid.

En av varslerne hevder i en kronikk i Aftenposten at hun opplevde ubehagelige episoder med Giske i 2008 og 2009. I kronikken heter det også at hun fortalte en AUF-sekretær om episoden fra 2008. Hun kaller det selv varsling, og skriver at partiet ikke hadde gode nok rutiner for å følge opp varslere.

Trond Giske har sterkt beklaget at han har oppført seg på en måte som enkeltmennesker har oppfattet som upassende eller ubehagelig. Samtidig har han flere ganger, også i søndagens meddelelse om at han går av som nestleder, påpekt at han mener at deler av varslene ikke er riktig beskrevet. Overfor Aftenposten avviser han påstandene om trakassering som er beskrevet i kronikken.

Giske har vært sykmeldt siden 22. desember. I et Facebook-innlegg søndag varslet han at han kom til å imøtegå de delene av varslene han mener er uriktig.

– Jeg ser frem til å gi min versjon av sakene. Min situasjon som sykmeldt har så langt gjort det umulig å bidra til dette, skriver Giske.

Raymond Johansen var partisekretær i Arbeiderpartiet fra 2009 til 2015, og sitter nå som byrådsleder i Oslo. NRK har mandag kveld vært i kontakt med byrådssekretær for kommunikasjon, Marte Ingul.

Ingul opplyser at Johansen, som foreløpig ikke har besvart NRKs henvendelser, er opptatt med et arrangement.

Martin Kolberg var partisekretær i Arbeiderpartiet fra 2001 til 2009. Kolberg har ikke besvart NRKs henvendelser mandag kveld, men skal etter planen stille i Politisk kvarter tirsdag morgen.