Miljødirektoratet: Fryktar meir algar i Mjøsa

Saka samanfatta: Ekspander/minimer faktaboks Avlaupsvatn og gjødsel frå landbruket som hamna i Mjøsa etter flaumen i fjor haust, har auka mengda fosfor i Mjøsa.

Auka fosformengde kan føre til oppblomstring av giftige blågrønalgar, som kan gjere vatnet ueigna for bading.

Mjøsa er særleg utsett for miljøproblem på grunn av landbruk og store byar langs innsjøen.

Klimaendringar og meir ekstremvêr kan forverre problemet.

Miljødirektoratet meiner det er behov for å oppgradere leidningsnett og avlaupsreinseanlegg for å handtere store nedbørsmengder.

Det blir jobba med å redusere fosformengda i landbruket, mellom anna gjennom nye forskrifter for gjødsel.

Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAI. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

Både avlaupsvatn og gjødsel fann vegen ut i den største innsjøen i Noreg, Mjøsa, under ekstremvêret «Hans» i fjor.

Som følge av dette er mengda fosfor i innsjøen auka.

Når det blir varmt kan det føre til ei oppblomstring av blågrønalgar i Mjøsa.

– Blågrønalgar kan vere giftige og gjere vatnet ueigna for bading, seier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Fekk du med deg denne saka? Bøndene fekk kritikk då Mjøsa flaut over av rundballar.

Slik såg det ut i Mjøsa etter ekstremvêret Hans i august i fjor. Foto: Frode Meskau / NRK

Kan gi vedvarande miljøproblem

Målingar som Norsk institutt for vassforsking (NIVA) har gjort, viser at innhaldet av fosfor i Noregs største innsjø no er 10 prosent høgare enn før uvêret.

– Vi såg at konsentrasjonen av fosfor auka betydeleg under flaumen. Rett etter ekstremvêret hadde det auka med 25 prosent, seier NIVA-forskar Sigrid Haande.

Prøver dei tok seinare om hausten, viste at mengda fosfor minka igjen.

– Førebels har vi konkludert med at Mjøsa har klart seg relativt bra, seier Haande.

Mjøsa er den største innsjøen i Noreg. Den har ei lengde på 117 kilometer, og strekk seg frå Lillehammer i nord til Minnesund i sør. Biletet er frå Bangsberget i Ringsaker kommune. Foto: Christine Hall

Her kan du lese om båteigarar langs Mjøsa som sleit med både oppkast og diaré etter flaumen.

Sidan uvêret trefte på seinsommaren då temperaturen i vatnet var lågare, og at det var dårlege lysforhold i Mjøsa grunna partiklar og skit etter flaumen, var det ikkje ei stor auke i algevekst rett etter flaumen.

Difor er dei no spente på korleis denne sommaren vil påverke Mjøsa.

– Det tar fem til seks år til at vatnet i Mjøsa er skifta ut. Dermed blir fosforet verande i mange år i innsjøen, seier Hambro i Miljødirektoratet.

– Med eit stadig varmare klima, er det grunn til å frykte at fosforet kan gi auka algevekst og miljøproblem gjennom fleire varmeperiodar framover.

Ellen Hambro er direktør i Miljødirektoratet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det er også andre ting i Mjøsa som ikkje høyrer heime der.

Mjøsa er særleg utsett

Uvêret Hans skapte ein flaum som gjorde at avlaupsnettet rundt Mjøsa vart overbelasta.

Ureinsa avlaupsvatn med mykje fosfor rant difor rett ut i elvene og vidare ut i Noregs største innsjø.

I tillegg vart gjødsel og partiklar frå dyrka mark skylt ut i innsjøen. Fleire stader sto jorde og åkrar under vatn.

Det førte til ein litt spesiell redningsaksjon i Mjøsa. Sjå video:

Redder rundballar opp frå Mjøsa Du trenger javascript for å se video.

Mjøsa ligg i eit område der mange driv aktivt med landbruk, i tillegg til at tre relativt store byar ligg langs innsjøen.

Det gjer Mjøsa spesielt utsett for store tilførsler av fosfor og andre næringsstoff frå avløp og jordbruk som skadar miljøet i innsjøen.

Det er mykje landbruksområde rundt Mjøsa. Det gjer Noregs største innsjø særleg utsett for forureining. Foto: Geir Olsen / NTB

Med klimaendringar og meir ekstremvêr er det naturleg å anta at problemet vil auke, meiner Miljødirektoratet.

– Erfaringane frå Hans aktualiserer behovet for å oppgradere leidningsnett og avlaupsreinseanlegg, slik at dei ikkje blir påverka av store nedbørsmengder, seier Hambro.

I tillegg blir det jobba med å redusere mengda fosfor i landbruket, med særlege krav knytt til flaumutsette område. Mellom anna har regjeringa sendt ut ei ny gjødselforskrift på høyring.

Over 100 møtte opp dugnad

No, ni månader etter ekstremvêret, er det dugnadar rundt om i heile Innlandet for å rydde opp etter herjingane i haust.

Mellom anna for å unngå at søppel flyt vidare til Mjøsa eller endra innsjøar.

Elva Jøra i Gausdal ender til slutt opp i Mjøsa. Denne veka var det dugnad for å rydde opp langs elva etter ekstremvêret Hans. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Neste adresse er Mjøsa og Nordsjøen, og dit skal det helst ikkje. Vi må samle det opp nå og bli kvitt søpla, seier Jon Sylte.

Han var med å arrangere dugnad langs elva Jøra i Gausdal denne veka. Over 100 personar møtte opp, og dei var ikkje arbeidsledige.

– Det har vore heilt ekstremt. Det ser ut som ei slagmark, seier Sylte.

Jon Sylte var med å arrangere ryddedugnaden i Gausdal denne veka. Over 100 personar deltok, og dei hadde mykje å gjere. Foto: Alexander Nordby / NRK

Følger med på innsjøar

Det auka innhaldet av fosfor i Mjøsa etter uvêret Hans vart oppdaga gjennom eit overvakingsprogram Miljødirektoratet har for 26 store innsjøar i Noreg.

I Mjøsa er det gjennomført årleg overvaking sidan 1970-talet, der NIVA på oppdrag frå Miljødirektoratet følger med på vasskvalitet, artsmangfald, og tilstanden til økosystemet i innsjøen.

– Langsiktig og systematisk miljøovervaking gjer det mogleg å vurdere dei økologiske konsekvensane av ekstremvêr og storflaum, seier Hambro.