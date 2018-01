Disse Ap-toppene kan erstatte Giske

Samtidig som Trond Giske søndag trakk seg som nestleder i Ap, stilte han også plassen sin som leder av Aps finansfraksjon i Stortinget til disposisjon. Giske er nå formelt for en helt vanlig stortingsrepresentant å regne.

Det blir ikke valgt noen ny nestleder før landsmøtet i 2019, eller et eventuelt ekstraordinært landsmøte senere i år, men posten som Aps fremste finanspolitiker må fylles raskt.

– Vi vil raskt ta dette opp i stortingsgruppen og sørge for Ap får på plass ny finanspolitisk talsperson, sa partileder Jonas Gahr Støre, da han og partisekretær Kjersti Stenseng holdt pressekonferanse etter sentralstyremøtet mandag.

Giske overtok vervet etter Marianne Marthinsen like etter høstens stortingsvalg, mot hennes vilje. Det utløste et voldsomt internt bråk, og flere Ap-kvinner valgte å gjøre vrakingen til en kjønns-debatt.

Det toppet seg da Aps fremste finanspolitiske rådgivere, Harald Jacobsen og Maria Schumacher Walberg, sa opp jobbene sine i protest mot behandlingen av Marthinsen.

Fra partileder Støres side ble prioriteringen da begrunnet i et ønske om å bruke Giske som nestleder på best mulig måte.

Neppe Marthinsen-comeback

SIER HUN ER UAKTUELL: Marianne Marthinsen, som i dag sitter i utenrikskomiteen på Stortinget. Foto: Siv Sandvik / NRK

Få kilder NRK snakker med tror Marianne Marthinsen får tilbake jobben som finanspolitisk talsperson selv om Giskes tid er over.

Mest fordi Marthinsen ikke vil selv, noe hun setter ord på i en SMS til Dagbladet:

– Det ser jeg på som uaktuelt. Jeg tror det ville være et dårlig bidrag til å roe ned situasjonen i partiet og få folk til å trekke i samme retning igjen.

– Trenger en samlende profil

De fleste av NRKs kilder mener Marthinsen, i likhet med Ap-nestleder Hadia Tajik, ikke kan overta etter Giske nå fordi de er for sterkt knyttet til en bestemt fløy i partiet.

– Å gi Giskes jobb til en av de to og tro det da blir fred og ro i partiet blir som å tro på julenissen. Og svært få oppegående voksne tror på julenissen, sier en sentral kilde.

– Den som skal bli finanspolitisk talsperson nå kan ikke være for tett assosiert med verken Hadia Tajik eller Giske-leiren. Da blir det ganske utrivelig her, sier en annen.

Flertallet av Ap-kildene NRK snakker med peker på primært to kandidater som høyaktuelle: Tidligere forsvars- og utenriksminister Espen Barth Eide fra Oslo og tidligere fornyingsminister Rigmor Aasrud fra Oppland.

Begge beskrives som trygge valg: Bunnsolide, hardtarbeidende, og som «uavhengige nok» til at alle fløyer i partiet kan leve med de som frontfigur for den økonomiske politikken.

Aps finanspolitiske talsperson skal fylle rollen som en slags «skyggefinansminister» - opposisjonens viktigste motstemme til finansminister Siv Jensen (Frp) og Høyres finanspolitikere Nikolai Astrup og Henrik Asheim.

Aasrud: – Veldig hyggelig

Aasrud er til vanlig kommunalpolitisk talsperson for Ap, og har blant annet vært sentral i håndteringen av de vanskelige asylbarn-sakene i høst og vinter.

HØYAKTUELL: Rigmor Aasrud. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Hun har åtte års fartstid på Stortinget og var før det ordfører på Gran i Hadeland i ti år. Fra 2009 til 2013 var hun fornyings-, administrasjons- og kirkeminister i Jens Stoltenbergs regjering.

– Dette er nytt for meg, men det er veldig hyggelig dersom det er slik at noen tenker på meg i ulike sammenhenger. Når det er sagt har jeg det veldig bra i kommunalkomiteen, og synes jeg har et spennende oppdrag her. Vi har sittet i interessante møter i hele dag, og jobbet med politikken vår.

– Hvilke egenskaper bør den neste finanspolitiske talspersonen ha?

– Det gir seg jo selv egentlig. En må ha interesse for tall og sånt, men dette er jeg trygg på at vi finner en god løsning på internt i gruppen, sier Aasrud.

HØYAKTUELL: Espen Barth Eide. Foto: NRK

Espen Barth Eide, som i dag er Aps energi- og miljøpolitiske talsperson på Stortinget, ønsker ikke å kommentere saken.

Han er helt fersk på Stortinget denne perioden, og kom fra jobben som direktør i World Economic Forum i Sveits. Barth Eide var forsvarsminister under Jens Stoltenberg fra 2011 til 2012 og utenriksminister 2012-2013. Før det var han mangeårige statssekretær i de to departementene. Han er vokst opp på Vinderen i Oslo, og i ungdomstiden var han en del av kretsen rundt daværende AUF-leder Jens Stoltenberg.

Det som taler mot Barth Eide skal ifølge kildene være at han er fra Oslo, og at det kan bli trøblete spesielt for trønder-Ap å svelge at deres egen stjerne erstattes av det enkelte beskriver som «nok en elitist fra Oslo vest».

Andre mulige kandidater

Foruten de to favorittene nevnes en rekke andre navn som mulige kandidater til det prestisjefyllte vervet.

Terje Lien Aasland (52) fra Telemark er i dag Aps næringspolitiske talsperson. Han beskrives som en dyktig allrounder som hadde håndtert feltet godt, men flere av kildene tviler på at Aasland blir funnet tung nok selv etter 12 år på Stortinget.

KANSKJE: Næringspolitisk talsperson Terje Lien Aasland fra Skien i Telemark nevnes som en mulig kandidat. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det er naturlig å tenke at den som blir finanspolitisk talsperson nå skal kunne være en opplagt kandidat til å bli finansminister når vi vinner valget i 2021, det burde snevre inn feltet av kandidater ganske kraftig, sier en sentralt plassert partikilde.

Nær samtlige av Aps fraksjonsledere: Anette Trettebergstuen (36) som i dag er talsperson for familie- og kulturpolitikk, Dag Terje Andersen (60) som er leder av kontrollkomiteen, Lene Vågslid (31) som er leder av justiskomiteen, helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkhol (42) , samferdselspolitisk talsperson Sverre Myrli (46) og utdanningspolitisk talsperson Martin Henriksen (39) nevnes av enkelte kilder. Det gjør også utenrikskomiteens leder Anniken Huitfeldt (48), men da bare dersom Støre velger å gjøre en større rokade i hvordan mannskapet hans er fordelt.

Etter det NRK forstår er det ventet at Arbeiderpartiets stortingsgruppe raskt vil avgjøre hvem som skal overta vervet.

Det finnes formelt en valgkomité ledet av partisekretær Kjersti Stenseng, men det er Jonas Gahr Støre som parlamentarisk leder som har siste ord.