Russisk kvinne tatt med falskt visum i Lofoten

I helgen gjorde politiet en kontroll av et russisk reisefølge på Ramberg i Lofoten.

To av personene i følget ble pågrepet for brudd på visumvilkårene, skriver Lofotposten onsdag. Begge blir bortvist fra Norge og Schengen.

En av dem, en russisk kvinne, hadde ifølge politiet forfalsket et polsk oppholdskort og hadde dermed ikke lovlig opphold i land tilknyttet Schengen-området.

Hun ble bøtelagt og fraktet til arresten i Bodø i påvente av utvisningsvedtak, ifølge Lofotposten.

Personene reiste i regi av et estisk selskap som arrangerer årlige turer til Lofoten. Øystein Røsnes i politiet i Nordland sier til avisen at selskapet reklamerer med at folk som reiser med dem kan søke visum til et annet land i Europa.