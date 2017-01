Statsadvokaten til Jensen: – Det er du som er narkotikaetterforskeren!

Statsadvokat Lars Erik Alfheim er den nest siste som stiller den korrupsjonstiltalte Eirik Jensen spørsmål i retten. Alfheim er aktor i den delen av saken som gjelder Gjermund Cappelen, og har en rekke spørsmål til Jensen om forholdet mellom de to gamle samarbeidspartnerne.

Jensen hevder Cappelen kun var hans informant eller kilde, og hevder han ga store mengder verdifull informasjon om kriminalitet over flere år. Cappelen hevder på sin side at han betalte Jensen for informasjon han brukte som en del av sin svært omfattende narkotikavirksomhet.

Aktor Alfheim listet i retten opp en rekke kallenavn som viser til kvaliteten på hasjen Cappelen omsatte. Begrepene ble blant annet brukt i forbindelse med straffesaken mot Cappelens narkotikanettverk i Asker og Bærum tingrett.

– Vet du hva «BMW» er?

– En bil, eller motorsykkel, svarer Jensen.

– Hva med «Dior»? «Ørn»? «F12»?

Jensen rister på hodet, helt til Alfheim spør om «B7».

– Det er en vitamin, svarer Jensen.

Politiets beslagsbilder i saken mot Cappelens narkotikanettverk. Øverst til venstre er blant annet hasj av typen »F12». Foto: Politiet / NRK

– Tok imot den informasjonen han hadde

Det er tydelig at aktor Alfheim mener det er påfallende hvor lite Jensen ser ut til å vite om Cappelens narkotikavirksomhet. Senere spør statsadvokaten også om Jensen har noen tanker om hvordan Cappelen kunne ha så inngående informasjon om hasjmarkedet i Holland.

– Det har jeg aldri tenkt noe særlig over. Jeg har tatt imot den informasjonen han hadde, sier Jensen.

Jensen har tidligere forklart at Gjermund Cappelen, også kjent som GT007 i politiets informantregister på begynnelsen av 90-tallet, hadde veldig god kunnskap om narkotikavirksomhet og hasjruter i Europa.

Likevel hevder Jensen at han ikke hadde kjennskap til at Cappelen selv drev med alvorlig kriminalitet, før han ble siktet i 2013. Cappelens forsvarer betviler dette, og la i retten mandag frem dokumenter som viser at Jensen fikk informasjon om Cappelen fra en annen kriminell i 2001.

DAG 13 I RETTEN: Reporter Martin Fjørtoft intervjuer statsadvokat Lars Erik Alfheim etter den trettende dagen av saken mot Jensen og Cappelen.

– Det er du som er narkotikaetterforskeren

I retten mandag sier Jensen at han aldri har snakket med Cappelen om innkjøpspriser på hasj. Han endrer imidlertid forklaring når Alfheim leser fra et avhør med Spesialenheten etter pågripelsen i 2014.

I avhøret forteller Jensen at Cappelen var veldig god til å fortelle om innkjøpspris på de ulike hasjtypene. Alfheim spør også om Cappelen noen gang fortalte Jensen om hvordan oppgjør for narkotika skjedde.

– Nei, det husker jeg ikke, sier Jensen.

– Var du ikke interessert i å vite litt om det?

– Hvis det ikke står noe om det der, så var jeg vel ikke det.

– Jo da, det står om det her. Men det er du som er narkotikaetterforskeren. Er du ikke interessert i å fortelle noe om dette, sier aktor Alfheim, tydelig irritert.

– Hva mener du? Hvis han sa det, har jeg videreformidlet det. Det var kanskje generell informasjon, svarer Jensen.

«En jævel til å følge med»

Alfheim leser fra nok et avhør med Spesialenheten, der Jensen sier at Cappelen er «en jævel» på å følge med på narkotikabeslag fordi det er interessen hans. I retten forteller Jensen også at Cappelen hadde god peiling på hvordan hasj ble fraktet inn i Norge. Dette var kunnskap Kripos ba Jensen om, og Jensen gikk til Cappelen for å få svar.

Cappelen fortalte da at det kostet 500 kroner å transportere en kilo hasj fra Spania til Norge. Alfheim stilte deretter flere spørsmål om hvordan Cappelen kunne vite dette, og hvordan han hadde disse kontaktene.

– Har du ikke tenkt på det i 20 år?

– Nei, jeg har vært ganske kynisk. Jeg har ikke stilt mange kontrollspørsmål. Det tror jeg de fleste har som praksis i dette yrket.

– Var det fordi du var redd for å få et ubehagelig svar?

– Jeg stilte ikke spørsmålet fordi jeg tar imot informasjon og bringer det nærmest ukritisk videre. Jeg synes jeg har funnet ut mer enn nok. Det var verdt innsatsen, på en måte, sier Jensen.

Aktor Lars Erik Alfheim (t.v.) og Jensens forsvarer John Christian Elden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Hadde det ikke vært fint å få stoppet dette?

Alfheim dokumenterer også et avhør fra Spesialenheten, der Jensen sier at Cappelen har fortalt at det kom inn 350–400 kilo hasj til Norge hver tredje uke. Aktor mener det er veldig mye hasj.



– Ville det ikke vært en fantastisk sak å få stoppet dette, spør Alfheim?



– Det gjorde vi med en annen operasjon, men den informasjonen kom ikke fra ham, sier Jensen.

Også tingrettsdommer Kim Heger bet seg merke i de enorme mengdene hasj, og lurer på om ikke Jensen spurte Cappelen om dette.

– Du har jo ikke erfart noe om dette, har dette vært bevisst?

– Jo da, men for å drive i det omfanget han skal ha gjort, kan han ikke ha gjort noe annet. Men har drevet med snus og klokker. Jeg trodde det hadde et hovedfokus, sier Jensen.

Eirik Jensen er omsider ferdig med sin forklaring i Oslo tingrett. Rettssaken er allerede flere dager på etterskudd. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Var veldig motivert

Aktor lurer også på om Jensen har noen oppfatning av hvorfor Cappelen skal ha gitt informasjon over en årrekke. Ifølge Jensen har det kun skjedd to ganger at Cappelen fikk kompensasjon for arbeidet.

Jensen sier Cappelen 70.000 kroner i kompensasjon for arbeidet han la ned i forbindelse med Flydropp-saken. Han skal også ha fått en kompensasjon for arbeidet som gjorde at kongelige klenodier stjålet fra Oscarshall på Bygdøy i 1991 ble returnert i 1995.

Jensen hevder hovedårsaken til at «GT 007» var så ivrig, var at han synes det var spennende å jobbe som informant.

– Jeg tror han var veldig motivert. Det høres litt dumt ut, men jeg tror han hadde motivasjon for å rydde opp. Jeg tror ikke han var bekvem med hvordan dette tok av. Han har vel blitt mellom to onder, sier Jensen, som nå har forklart seg i nesten tolv rettsdager.

Tirsdag er det den narkotiltalte bærumsmannen som skal innta vitneboksen. Samtidig må fem menn møte i Borgarting lagmannsrett. Tre av de fem ble i 2015 dømt i Asker og Bærum tingrett for å være en del av Cappelens narkotikanettverk. De to siste ble dømt for å ha kjøpt hasj av bærumsmannen.

Tirsdag skal Gjermund Cappelen begynne sin forklaring i Oslo tingrett. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Dumt å låne bort penger

På slutten av dagen var det tingrettsdommer Kim Hegers tur til å stille Jensen spørsmål. Heger lurte blant annet på om det noe han kunne ha gjort annerledes, for å unngå å havne i den situasjonen han har havnet i.

– Jeg kunne ha sluttet med informanter. På en måte er det en kalkulert risiko at noen slår tilbake, av forskjellige grunner. Hadde jeg sagt nei til dette da jeg begynte på gjengprosjektet, og sagt nei til det nasjonale prosjektet, kunne jeg hatt et rolig liv, sier Jensen.

– Hva med å ikke låne penger til kilder, for eksempel, spør Heger.

– Det var dumt. Det er mye dumt jeg har gjort, og det å låne bort penger er vel noe av det.

. I retten har Jensen forklart bekreftet at han fikk overlevert penger av Cappelen inne i en bil rundt månedsskiftet november/desember 2013, altså kort tid før Cappelen ble pågrepet. Spanere ble vitne til møtet, som for alvor gjorde at Jensen ble trukket inn i «Operasjon Silent». Ifølge Jensen var Jensen pengene tilbakebetaling av et lån han hadde gitt Cappelen.