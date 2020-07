Familie i Trondheim smitta av koronaviruset

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag fekk tre personar bekrefta smitte av koronaviruset i Trondheim. Dermed er fire personar smitta med viruset i kommunen den siste veka.

Alle tilhøyrer den same familien, opplyser Trondheim kommune på si heimeside fredag morgon. I førre veke var det ingen nye tilfelle av koronasmitte i Trondheim.

Kommuneoverlege i Trondheim kommune, Tove Røsstad er ikkje overraska.

– Det er heilt forventa når det opnast opp for at ein kan reise til utlandet.

KOMMUNEOVERLEGE: Tove Røsstad er kommuneoverlege i Trondheim kommune. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Familien kom tilbake frå reise i Spania og fekk testa seg raskt etter tilbakekomst.

Spania kan bli «raudt» etter dagens pressekonferanse med nye reiseråd frå regjeringa.

Om dette skjer må nordmenn som kjem frå Spania i 10 dagers karantene ved heimkomst.

– Det viktigaste etter ei reise er å rekne med at ein kan vere smitta og at ein raskt får testa seg, seier Røsstad.

Auken av tilfelle i Spania gjer at landet overstig grensa til FHI med 20 tilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

Fleire personar i Trondheim er no i karantene. Kommunen er i gang med smittesporing.

– Familien har relativt lette symptom, opplyser kommuneoverlegen.

– Er det grunn til å bekymre seg for smitte?

– Det vil alltid vere ein risiko for at ein blir smitta i utlandet og tek med seg smitte tilbake til Trøndelag. Folk som reiser må vere påpasselege dersom dei har symptom når dei kjem heim.

Kommuneoverlegen åtvarar om at det er meir smittespreiing i dei fleste land enn i Noreg, og at det endrar seg raskt.