Gro Siren Nysæter har reist til Spania, noe hun daglig får kritikk for

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Gro Siren Nysæter fra Bergen reiste til Spania da landet åpnet for norske turister.

Hun forteller at hver gang hun la ut poster fra turen på sosiale medier, tikket negative meldinger inn.

– Du får dra av gårde mens vi andre nordmenn tar dugnaden for deg. Ikke ta med deg noe dritt hjem til oss som gjør jobben, skal folk ha skrevet, ifølge Nysæter.

SKJERMDUMP: Nysæter har sendt en skjermdump av en samtale på Snapchat. Hun sier at denne meldingen er av blant de mildeste hun har fått.

Hun forteller at bekjente sier de er redde for å bli smittet, og at de skriver at hun bør skamme seg.

Nysæter sier at kritikken har fortsatt på daglig basis, også etter at det ble klart at regjeringen åpnet for at man kan reise til Spania uten å gå i karantene når man kommer hjem.

Var forberedt på karantene

Hun sier at andre skrev at de håper hun setter seg selv i karantene når hun kommer hjem.

FAMILIE: Nysæter besøker sin fastboende kusine Anita Nysæter i Spania flere ganger i året. Nå får hun kritikk fra bekjente i sosiale medier. Foto: Privat

Nysæter besøker sin kusine, som bor fast Fuengirola på den spanske kysten, flere ganger i året. Hun forteller at hun reiste ned 2. juli. Det var før regjeringens nye reiseråd ble annonsert forrige uke.

Nysæter gjør det klart at hun da var forberedt på å gå i karantene når hun kommer hjem igjen. Nå slipper man karantene etter å ha vært i Spania. Men bekjente har likevel fortsatt med å be henne pålegge seg selv karantene hjemme i Bergen, forklarer hun.

– Påfører reiseskam

– Det er litt sånn at folk ikke helt tør å legge ut bilder på sosiale medier og vise at de faktisk er ute og reiser, sa Torild Molan i Dagsnytt 18 onsdag.

ARKIVFOTO: Redaktør i Reiselyst, Torild Moland mener regjeringen påfører reiseskam. Foto: Torild Moland

Hun er redaktør i magasinet Reiselyst, og mener regjeringen påfører nordmenn reiseskam når de på de åpner for reiser, men samtidig sier at de ikke anbefaler å reise ut av landet med mindre det er nødvendig.

Gro Siren Nysæter sier hun følger nøye med på myndighetenes anbefalinger, men at hun også blir forvirret av dette.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad, som uttaler seg for regjeringen denne uka, avviser at regjeringen er tvetydelig i sine råd og anbefalinger.

IKKE TVETYDIG: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad mener at regjeringen sine råd og anbefalinger knyttet til reising ikke er tvetydige. Foto: Torbjørn Tandberg

– Vi pålegger ikke folk reiseskam. Men staten kan ikke ta valg for folk, sa hun til NTB onsdag.

– Smittebølgen i Norge skyldtes reisevirksomhet

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at han har forståelse for at rådene kan framstå tvetydige.

– Det er veldig forståelig at det oppfattes som et paradoks, og det er det kanskje også, sa Nakstad i en pressekonferanse onsdag.

Han legger til grunn at rådene er gitt på bakgrunn av at det nå er mindre smitte i Europa. Grunnen til at reiser likevel frarådes, har å gjøre med at den første smittebølgen i Norge skyldtes at nordmenn tok med smitte hjem fra utlandet.

FORSTÅR: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier han har forståelse for at folk er forvirret av myndighetenes signaler. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

– Dette har sin bakgrunn i at da vi fikk den første pandemibølgen i februar-mars, så var det utelukkende på grunn av reisevirksomhet. Så vi vet hvor sårbart det er, sa Nakstad.

Føler seg trygg i Spania

Gro Siren Nysæter forteller at hun er mer fornøyd med hvordan koronasituasjonen håndteres i Fuengirola enn i Norge.

– Det føles tryggere å være her enn for eksempel i Oslo, sier Nysæter.

Hun forklarer at strender og gater patruljeres jevnlig av vakter. De passer på at folk holder avstand til hverandre.

– I Spania må man bruke maske når man ferdes rundt i offentligheten. Det har bare blitt en vane. Fra første dag var det helt greit, sier Nysæter.

Nysæter sier hun har forståelse for at folk i Norge er redde for konsekvensene av åpning for reise mellom land. Hun mener likevel at det bør være opp til hver enkelt å avgjøre om de vil reise.

Oppdatert 17.07.2020: En setning om filosof Henrik Syse er fjernet fra artikkelen.