Opptil 20 prosent av befolkningen sliter med insomni, altså kroniske søvnproblemer, ifølge professor ved Folkehelseinstituttet Børge Syversen.

Ubehandlede søvnlidelser koster det norske samfunnet mellom 10 og 20 milliarder kroner i året, forteller han.

FLERE TRØTTE: Så mange som to av ti voksne personer i Norge lider av insomni. Tallene har økt siden år 2000, særlig blant unge, viser FHI sine tall. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

Hvordan vet du om du har insomni?

– Insomni er at du opplever at du har kroniske søvnvansker som er så store at de går utover hvor godt du fungerer i dagliglivet, forteller Håvard Kallestad til NRK.

Kallestad leder en forskningsgruppe om søvn ved NTNU institutt for psykisk helse.

FORSKJELLIGE TALL: Det kan være vanskelig å gi et anslag på hvor mange som lider av insomni i Norge. Det kommer blant annet an på om det er en diagnose satt av psykolog eller om du svarer på et spørreskjema. – Men uansett metode så er det veldig mange mennesker som har insomni, forklarer forskeren Håvard Kallestad. Foto: NTNU

– Kronisk betyr at det må ha en viss varighet. Så har du hatt dette de fleste dagene i uken i mer enn én til tre måneder, så er det kanskje på tide å søke hjelp, oppfordrer han.

Men søker du hjelp så er det ikke sikkert du får det.

Utilgjengelig behandling

Kallestad sier at han ikke kjenner til gode og veldokumenterte metoder for å forebygge insomni.

– Det som finnes er veldig godt dokumentert behandling når det først har blitt kronisk, sier han.

FLERE TYPER: Søvnvansker er vanlig i alle aldersgrupper i befolkningen. Insomni er den vanligste formen for søvnvansker, men søvnvansker kategoriseres som regel i forskjellige grupper. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

Den behandlingen kalles kognitiv atferdsterapi for insomni.

Dersom man ser på dette med vitenskapelige øyne så bør dette være førstevalget av behandling, forteller Kallestad.

– Vi som jobber med dette ønsker å øke tilgangen på denne behandlingen. For det er en mangel på kvalifisert helsepersonell, forklarer han.

Tips om du sliter med søvnen

Sliter du med søvn innimellom er dette ganske normalt, og er ikke å regne som insomni, påpeker Kallestad.

NRK møtte studenter ved Oslo Met som fortalte om sine opplevelser av søvnproblemer.

Marte Falstad (21) har opplevd søvnproblemer flere ganger. – Jeg kan bli veldig sliten og ikke få gjort det jeg skal på skolen. Matias Arnesen Makilla (23) forteller at han har hatt mye søvnproblemer i barndommen. For han har A.S.M.R. vært redningen. Greta Lamsodyte (21) har perioder hvor hun sover godt, og i andre dårlig. Mille Hovden Nielsen (19) sier hun har ganske gode søvnvaner. En aktiv dag med skole, trening og jobb gjør at kroppen er sliten og vil sove, mener Mille.

NRK spurte en søvnekspert om noen råd til de som av og til sliter med søvnen.

– Kroppen trives best med en stabil døgnrytme, forteller Morten Engstrøm, førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU.

Da det er lettest å få til stabil søvn, mener han.

VÅKNER OFTE: Insomni er den vanligste søvnforstyrrelsen. De vanligste symptomene er problemer med innsovning, hyppige oppvåkninger eller tidlig morgenoppvåkning, i tillegg til nedsatt dagtidsfunksjon. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

Tipsene kan oppsummeres slik:

Få mye lys tidlig på dagen.

Kom deg fort i gang med dagen.

Bruk krefter og bli sliten i løpet av dagen.

Ta deg tid til å roe deg ned før du skal sove.

– Man bør bruke tid på overgangen fra våken til søvn. Gi kroppen tid til å roe seg ned, sier eksperten.

Han påpeker at det ikke bør være så mye spennende rett før man legger seg.

– Mye telefoner og elektroniske duppeditter gjør dette mye vanskeligere.

Det er også viktig med en lav temperatur på soverommet.

– Ha det svalt og mørkt, er det siste tipset til Engstrøm.

Forskjellige typer søvnvansker Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK Ekspandér faktaboks Søvnforstyrrelser kan deles i flere undergrupper: Insomni er den vanligste søvnforstyrrelsen. Kjernesymptomene ved insomni er problemer med innsovning, hyppige oppvåkninger eller tidlig morgenoppvåkning, i tillegg til nedsatt dagtidsfunksjon.

Døgnrytmeforstyrrelser kjennetegnes av misforhold mellom kroppens døgnrytme og de sosiale omgivelsene. Den vanligste er forsinket søvnfaselidelse, som karakteriseres av store vansker med å sovne til vanlig tid. Les mer i avsnittet om ungdom nedenfor.

Søvnrelaterte respirasjonslidelser, der den vanligste er obstruktiv søvnapné. Søvnapné kjennetegnes ved gjentatte pustestopp (apnéer) under søvn, ofte sammen med høy og intens snorking.

Hypersomnier kjennetegnes av forhøyet søvnighet på dagtid. Narkolepsi er mest kjent, og er karakterisert av økt søvnighet og anfall med unormal søvntrang på dagtid.

Parasomnier er en samlebetegnelse på søvnforstyrrelser med uønskede fysiske hendelser eller opplevelser under søvnen. Marerittlidelser er den vanligste typen.

Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser, der rastløse bein er den vanligste. Kilde: Folkehelseinstituttet

Det er forskjell på hvor enkelt det er for folk å følge disse rådene, mener forskeren.

Noen føler seg mest våken på kvelden og liker å ha en rolig start på dagen. Men dette vil gå utover søvnen, forklarer han.