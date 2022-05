Akutt søvntap kan endre måten vi oppfatter andre på

Det å ikke få sove er slitsomt. Man blir uopplagt, og de fleste av oss kjenner kanskje på en kortere lunte enn normalt.

Men konsekvensene av lite søvn kan være langt mer alvorlige enn ei kort lunte.

For ifølge Helsedirektoratet er mangel på søvn et tidlig tegn på flere psykiske lidelser. Søvnproblemer er blant de vanligste helseplagene man finner i befolkningen.

Nå viser en ny studie fra Sverige at det også har mye å si for hvordan vi betrakter dem vi omgås.

For det å gjenkjenne følelser hos andre, er nemlig helt avgjørende for hvordan vi behandler dem.

Redde ansikter ble mindre attraktive

Her skal du få et eksempel: Noen du kjenner ser redd ut. I et slikt tilfelle er det kanskje naturlig å vise sympati og støtte. Men mangler du ei god natts søvn, trenger ikke dette å være like lett, forklarer forsker og professor Christian Benedict.

– I vår studie var akutt søvntap assosiert med mer negative inntrykk av andre. Redde ansikter ble blant annet ansett for å være mindre attraktive. Dette kan bety at man ikke er like villig til å hjelpe, sier han til NRK.

45 unge menn og kvinner deltok i søvneksperimentet. Forskerne brukte en metode som kalles eye-tracking. Dette er en sensorteknologi som går ut på å registrere det øynene våre ser i sanntid.

Deltagerne tilbrakte en natt uten søvn og en natt med åtte timers søvn. Testene ble utført morgenen etter de to forsøksnettene.

Målet var å undersøke hvordan akutt søvntap påvirker måten mennesker vurderer lykkelige, redde, sinte og nøytrale ansikter på.

Sliter du med søvn? Her er rådene: Ekspandér faktaboks Hold på faste rutiner. Stå opp til samme tid hver dag.

Lag tydelige skiller mellom arbeid og privatliv. Ikke jobb i sengen. Lag en deadline for når du skal være ferdig med arbeidsoppgavene dine.

Få dagslys og frisk luft tidlig på dagen. Åpne gardinene og skru på masse lys når du våkner. Demp heller belysningen på kvelden.

Vær fysisk aktiv i løpet av dagen.

Unngå koffein om kvelden.

Du bør ikke være for varm når man skal sove. Slipp inn frisk luft i rommet eller ta en varm dusj, da blir man kald etterpå.

Gjør noe hyggelig før du skal ska legge deg. Lag deg et kveldsritual.

Godt sosialt samvær med noen du kjenner godt, gjør at du blir roligere. Det kan påvirke søvnen positivt.

Skriv ned dine bekymringer og hva du kan gjøre med dem en stund før du skal sove. Skriv «takknemlighetsdagbok», fokusere på det du er takknemlig for før du sovner.

Les også: Ny forskning: Derfor ser vi paprikaens kjønn og alder

Hva med politi, leger og unge foreldre?

Lieve van Egmond er stipendiat ved universitetet i Uppsala og leder den nye studien. Hun sier det er første gang man har klart å vise en sammenheng mellom akutt søvnmangel og svekkede evner til å vurdere andre.

Og denne mistolkningen skjer allerede etter kun én natt.

Selv om den svenske studien er ganske liten, mener van Egmond at resultatene er interessante.

Stipendiat Lieve van Egmond har ledet studien. Foto: Universitetet i Uppsala

– Det er så mange mennesker som jobber om nettene: politifolk, leger, sikkerhetsvakter og unge foreldre. Dette er folk som kanskje ikke får den søvnen de trenger, men som daglig må evaluere folk og ta viktige avgjørelser. Noen ganger livsviktige valg.

Når man allerede etter en natt uten søvn vurderer ansiktsuttrykk annerledes, så ville det vært veldig interessant å undersøke effekten av dette blant nattarbeidere, fortsetter forskeren.

Sleit med å fokusere

Resultatene fra studien viste blant annet at sinte ansikter ble vurdert til å være mindre pålitelige. Deltagerne syntes heller ikke sinte personer så spesielt sunne ut. De mente også at triste fjes var mindre tiltrekkende.

Etter ei natt uten å få sove, sleit deltagerne med å konsentrere seg. De var ikke like gode til å fokusere på bildene som ble vist fram.

Christian Benedict mener det er flere forklaringer på hvorfor vi oppfatter andre som mindre sosialt tiltalende ved søvnmangel.

– Økt søvnighet kan fort være med på å utkonkurrere annen atferd. Særlig det å omgås andre og være sosial.

Når deltagerne vurderte sinte ansikt etter ei natt uten søvn, mente de vedkommende ikke var til å stole på. De syntes heller ikke personen så særlig sunn ut. Foto: Pixabay

Kan føre til angst og depresjon

Som mennesker stoler vi på andres ikke-verbale tilbakemeldinger hver eneste dag. Et smil, en geip eller et bekreftende blikk, forklarer forskeren.

– Vår studie antyder at akutt søvntap kan føre til mer negative sosiale inntrykk av andre. Dette kan igjen føre til at man ikke kjenner behov for å omgås folk.

Her får han støtte av Lieve van Egmond.

– Når verden rundt deg blir mer negativ, og du er i mindre stand til å vurdere andres følelser, er det større sannsynlighet for at du i det lange løp kan utvikle lidelser som angst og depresjon, sier hun.

Nå ønsker forskerne å se om disse resultatene også er gjenkjennbare blant folk som lider av kroniske søvnproblemer.