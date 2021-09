Solbergs vei til gjenvalg: Må jekke ned Rødt og MDG

Det rødgrønne flertallet har krympet i valgkampen. På snittet av målingene er det ikke lenger flertall for Ap, SV og Senterpartiet, men likevel er de borgerlige et godt stykke unna gjenvalg.

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen mener så mye må klaffe for de borgerlige den siste valgkampuka at han beskriver det hele som «urealistisk» og «bortimot umulig».

Men håpløst er det ikke, ifølge strategene i Høyre.

NRK har sett beregninger som Høyre mener viser at et gjenvalg for Erna Solberg er innenfor rekkevidde. En helt sentral forutsetning er at både Rødt og Miljøpartiet De Grønne må havne under sperregrensen på 4 prosent for utjevningsmandater.

– Dette regnestykket er bare èn av flere måter å regne hjem en borgerlig valgseier på. Det interessante er at regnestykket viser at det kun må flyttes på få velgere for å få flertallet til å skifte, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til NRK.

Søndag viste VG til egne beregninger som slår fast at 144.000 velgere må bytte fra rødgrønn til borgerlig side den siste uken før valget, for at Erna Solberg skal kunne fortsette som statsminister. Men også VGs utregning baserer seg på at Rødt og MDG ligger under sperregrensen.



Høyres Henrik Asheim mener det er fullt mulig å regne hjem en ny borgerlig valgseier. Men da bør Rødt og MDG havne under sperregrensen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mange forutsetninger

Tallberegningen som nå sirkulerer i Høyre, baserer seg på snittallene så langt i september på nettstedet Poll of polls. Den er bare ett av flere tenkte eksempler på hvordan det er mulig å regne seg fram til en borgerlig valgseier på.

Men regnestykket hviler på en rekke forutsetninger, som må slå til samtidig:

* Støres foretrukne rødgrønne regjeringskonstellasjon må gå markert tilbake den siste valgkampuka: I oppstillingen er nedgangen på rundt 1 prosentpoeng hver for Ap, Sp og SV, målt mot snittallene i september. Regnestykket baserer seg på et valgresultat på henholdsvis 22,4 prosent for Ap, 11 prosent for Sp og 9 prosent for SV.

* Høyre og Frp må begge gjøre solide byks. I beregningen er det lagt opp til en framgang for Frp på 1,5 prosentpoeng til 12,7 prosent og for Høyre formidable 3,3 prosentpoeng opp til et resultat på 23,3 prosent.

* Venstre og KrF må forbli over sperregrensen. Partiene er i beregningen gitt et resultat på henholdsvis 4,8 og 4,1 prosent.

* I tillegg må altså Rødt og MDG begge falle under sperregrensen. I beregningen ender de opp med kun to distriktsmandater.

Dersom regnestykket som gir håp innad i Høyre slår til, ender Erna Solbergs fire samarbeidspartier opp med 85 mandater på Stortinget mot 84 for opposisjonen.

Rødts Bjørnar Moxnes og MDGs Une Bastholm må begge jekkes ned dersom Høyre skal ha håp om gjenvalg. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Bortimot umulig

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen følger innspurten i valgkampen tett. I en fersk analyse som han sendte ut rett før helgen, slår han fast at de borgerlige virker å ha startet opphentingen for sent.

– I sum er det fortsatt så mange faktorer som må ramle de borgerliges vei på en drøy uke, at det virker bortimot umulig, konkluderer Marthinsen.

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen. Foto: Privat

Han kommer fram til et øyeblikksbilde der rødgrønn side har 99 stortingsmandater mot 70 for de fire borgerlige.

– Det virker urealistisk for Erna Solberg og co å tro på fornyet flertall. Selv om V og KrFs positive utvikling hjelper dem litt på vei, så har både H og Frp langt opp til nivået de bør ha for å klare det, skriver han.

Ifølge Marthinsen må både Frp og Høyre øke sin oppslutning med rundt 4 prosentpoeng den siste uka for at det skal gå. Men selv det er ikke nok, også Marthinsen peker på at Rødt og MDG må falle under sperregrensa.

– Det siste er ikke helt utenkelig. De befinner seg i et område rundt 5 blank som ikke er trygg nok til å være sikker på å holde sperren unna. Men i øyeblikket er det langt mer sannsynlig at begge havner over, enn at begge ramler under, poengterer han.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning konstaterer overfor VG at små endringer i oppslutning blant sperregrensepartiene faktisk kan endre valgresultatet.

– Det skal en bevegelse fra rødgrønn til borgerlig side den siste uken. Trolig skjer ikke det, men det er mulig: Vi kan i dag ikke ta noe for gitt, med hensyn til hvem av sidene som får flertall, sier Bergh.

Har troa

Høyres Henrik Asheim har iallfall ikke mistet motet. Han sier en rekke forutsetninger for en borgerlig valgseier alt har slått til.

– Mange brikker har falt på plass allerede. Senterpartiet har gått betydelig tilbake og Venstre og KrF ser ut til å ha stabilisert seg over sperregrensen, sier Asheim til NRK.

– Men det er fremdeles mange forutsetninger som må slå til samtidig. Svein Tore Marthinsen betegner et gjenvalg for Erna Solberg som «bortimot umulig»?

– Regnestykket viser at en borgerlig valgseier er fullt mulig og innenfor rekkevidde. Også i 2017 trodde de fleste at MDG skulle over sperregrensen. Det skjedde ikke. Og Rødt har heller aldri kommet over å sperregrensen før, sier han.

– Hva gjør Høyre da, for å prøve å sørge for at Rødt og MDG faller under sperregrensen?

– Vi har ikke tenkt å bruke mye tid på Rødt og MDG sånn sett. Vi har ikke noen knep i ermet, hvis du tror det. Det er mye du kan gjøre for å gjøre det bedre selv, men å få andre partier ned – det finnes ikke noen oppskrift på det, sier Asheim og fortsetter:

– Vår hovedmotstander er Arbeiderpartiet. Og vårt mål er at Høyre skal bli større. Hvis det skjer, så vil summen bli borgerlig flertall.

– Dette er noe du tror på selv, og ikke bare noe du er nødt til å si?

– Ja, jeg mener helt oppriktig at dette er noe som kan gå!

Statsminister Erna Solberg (H) holder et høyt tempo i valgkampen. Hun er nødt til å sanke flere velgeres i innspurten for å ha håp om å vinne gjenvalg. Foto: Eivind Molde / NRK

Sperregrense-nøkkelen

For å kunne bryte den magiske grensen for flertall på 85 mandater må høyresiden bidra til å sende Rødt og MDG under sperregrensen. Først da vil et gjenvalg for Erna Solbergs borgerlige allianse realistisk kunne regnes hjem.

Men selv vil ikke Erna Solberg snakke om hvordan de borgerlige ser for seg å sende Rødt og MDG ned under streken på 4 prosent.

– Er et nå slik at de fire borgerlige partiene er avhengig av at Rødt og MDG kommer under sperregrensen for at man skal klare å vinne dette valget?

– Nei. Vi er først og fremst avhengig av at vi gjør det godt, at velgerne stemmer på oss.

– Så det er ikke det du driver valgkamp på nå?

– Vi driver valgkamp på et sterkt Høyre. Vi har en veldig tydelig og klar beskjed om at vi selvfølgelig må vise hvor det er forskjeller mellom det de andre partiene sier og det vi sier, og forsvare oss mot angrepene som kommer. Men det er hovedfokus på vår politikk, sier Solberg til NRK.