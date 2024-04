Martinussen om Rød ungdom drama: – Sosialisme skal være demokratisk

I kjølvannet av leder-dramaet i ungdomspartiet, går Rødt-lederen ut med en avklaring rundt partiets ideologi.

– Rødt står krystallklart for en demokratisk sosialisme, som må være forankret i befolkningen og gjennom frie valg. Er det noen som slår ring om folkestyret er det oss, skriver hun på sin Facebook-side.

Den nye ledelsen i Rød ungdom har blitt anklaget av den avtroppende for å ha ledet et «kommunistisk kupp».

Liv Müller Smith-Sivertsen var innstilt gjenvalgt som leder av Rød Ungdom under helgens landsmøte. Slik ble det ikke. Hun ble vraket til fordel for Amrit Kaur fra Buskerud og endte med å marsjere ut av landsmøtesalen i protest, sammen med flere andre.

Mímir Kristjánsson, stortingsrepresentant for Rødt, er mer kritisk til at den gamle ledelsen i Rød Ungdom forsøkte å ekskludere medlemmer i forkant av landsmøtet.

– Endrer ikke Rødts politikk

Martinussen understreker at Rød ungdom er en selvstendig organisasjon, som tar egne valg.

– Det respekterer jeg. Det innebærer også at Rød Ungdoms valg på ingen måte endrer Rødts politikk og prinsipper, slik det har blitt forsøkt skapt et inntrykk av fra flere hold de siste dagene.

Hun skriver videre at Rødt er et «demokratisk, sosialistisk parti», og ikke et «autoritært, leninistisk kommunistparti». Partilederen skriver ingenting om hva hun mener om lederskiftet.

– Det avgjørende er at Rødts program er klokkeklart på at vår sosialisme skal være demokratisk.

Rød Ungdom-lederen har kommentert innlegget til Martinussen:

– Ser frem til godt samarbeid mellom Rødt og Rød Ungdom fremover.

NRK har ikke fått en kommentar fra Kaur.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson tror kanskje feilen det gamle styret i Rød Ungdom gjorde var å lage regler for hvem som skulle få være med eller ikke. Foto: Eskild Johansen / NRK

– Feilen er å kaste folk ut

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R) er tidligere leder i Rød Ungdom, ønsker den nye ledelsen velkommen.

Han mener det er plass til mange forskjellige meninger i Rødt.

– Det er plass til alle folk på venstresida i Rødt. Og er det en ting Stalinismen er, så er det å lage en regel om hvem som får være med i Rødt eller ikke. Og det er kanskje feilen som er gjort av den gamle ledelsen, at en ledelse kan kaste folk ut for å beskytte «et demokrati», sier han.

De ny

– Jeg er uenig med Amrit Kaur om våpenhjelp til Ukraina, om støtten til Hamas. Men jeg aksepterer at hun har disse meningene. Men vi er et stort parti, og vi kommer ikke til å kaste henne ut fordi hun mener noe annet enn meg.