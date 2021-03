Solberg: – Jeg har ringt Raymond Johansen og beklaget

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg har lyst til å understreke at jeg beklager at SMK har vært involvert i et utspill som strider mot regjeringens arbeid. Og jeg har derfor i kveld ringt Raymond Johansen og beklaget SMKs involvering, sier statsminister Erna Solberg på en hasteinnkalt pressekonferanse tirsdag kveld.

Det var i VG på søndag at Molde-ordfører Torgeir Dahl gikk hardt ut mot ledelsen i Oslo, og mente de hadde håndtert koronasituasjonen dårlig.

NRK kunne i går avsløre at statssekretær Peder Egseth ved Statsministerens kontor var i dialog med Molde-ordføreren før sistnevntes omstridte utspill i VG. (Les mer om bakteppet for saken lenger ned i artikkelen).

– Det å bidra til utspill som skaper konflikt mellom ulike kommuners håndtering er ikke en oppgave for SMK. På bakgrunn av saken i VG har jeg hatt en lengre samtale med Peder Egseth. Han har gått gjennom hvilke lokalpolitikere i Høyre han har hatt kontakt med i forbindelse med denne saken, sier Solberg.

Erna mener det strider med regjeringens tilnærming

Statsministeren sier statssekretæren har vært i kontakt med flere om samme sak.

– Peder har ved flere tilfeller formidlet kontakt mellom lokalpolitikere i Høyre og media om denne saken, sier Solberg.

Hun sier slike utspill er i strid med den tilnærmingen som regjeringen har hatt gjennom pandemien.

– I noen tilfeller var det lokalpolitikere som tok kontakt med Peder, mens andre tilfeller var det Peder som tok kontakt med dem. Dette burde han ikke ha gjort. Det har jeg vært tydelig med ham om i dag.

Solberg: – Folk fortjener nye sjanser

– Har dette fått konsekvenser for Peder Egseth?

– Konsekvensen er at han får en offentlig skrape som dette selvfølgelig er blitt, men utover det mener jeg Peder er dyktig og flink, og alle kan gjøre feil. Jeg mener altså at folk fortjener nye sjanser.

– Du sa at det var uheldig at han snakket med ordførere før disse utspillene, men bidro han nettopp til disse sakene?

– Han bidro jo med det at han formidlet kontakten til media på disse sakene, og han har jo bidratt med håndteringen etter at saken har kommet i media med de kontaktene han har hatt. Og det er jo derfor jeg sier at dette burde ikke en statssekreær på statsministerens kontor ha gjort.

Solberg ble spurt om det er en ukultur ved Statsministerens kontor.

– Nei, det er ingen ukultur, men det gjøres feil ved Statsministerens kontor, svarte hun.

Støre mente Solberg måtte beklage

Litt tidigere på kvelden sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at Erna Solberg burde beklage.

Ap-lederen var opprørt over at Statsministerens kontor var involvert i forkant av Molde-ordførerens utspill mot Oslo.

– Hun bør helt klart beklage dette. Her har Statsministerens kontor gjennom en helg drevet virksomhet som er stikk i strid med det som burde vært statsministerens oppdrag, sa Jonas Gahr Støre til NRK.

Støre mener saken er ekstra alvorlig fordi det i dag ble kjent at Oslo får flere vaksinedoser på grunn av høyt smittetrykk.

– Den kommer i et nytt og mer alvorlig lys i dag, for i dag får vi vite at forslagene fra FHI er å foreta en viss skjevfordeling av vaksiner. Det visste Statsministerens kontor på fredag, da burde de brukt tiden på å planlegge hvordan de kan formidle det uten at det øker spenningen ulike deler av landet.

– Dette er et råd for hele landet. I stedet har statsministeren nærmeste medarbeider brukt helgen til å være med på å sette en ordfører opp mot en annen. Øke spenningen i stedet for å ta det ned, sa Støre.

BER ERNA BEKLAGE: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener statsministeren må beklage. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

