Solbergs statssekretær var i dialog med Molde-ordfører før korona-utspill

– Jeg snakket med Torgeir i helga da han ville komme i kontakt med pressen etter at smitten på nytt hadde økt i Oslo, skriver statssekretær Peder W. Egseth ved Statsministerens kontor i en tekstmelding til NRK.

– Etter vår samtale formidlet jeg dette til VG, som tok kontakt med ham, fortsetter Egseth, som ofte blir gitt merkelappen «spinndoktor».

Han hevder overfor NRK at verken partiledelsen i Høyre eller helseminister Bent Høie visste om saken før VG publiserte den.

– Det er heldigvis ikke slik i Høyre at noen kan diktere hva våre politikere mener, skriver Egseth.

NRK har spurt Egseth om hva han visste om budskapet til Dahl, og hva konkret Dahl skulle si til VG, men har foreløpig ikke fått svar.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) og ordfører i Molde, Torgeir Dahl (H) barket sammen søndag.

Innsyn

NRK har bedt om innsyn i all kommunikasjon mellom Molde-ordføreren og politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og ved Statsministerens kontor.

Innsynsbegjæringene er foreløpig ikke besvart, men tidligere mandag slo Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen fast at ingen i partiets kommunikasjonsavdeling var i dialog med Dahl før han kom med utspillet sitt mot Oslo i VG.

– Nei. Verken jeg eller andre i Høyres kommunikasjonsavdeling har vært i kontakt med Moldes gode ordfører Torgeir Dahl i helgen eller i forkant av helgen, skrev han i en SMS til NRK.

Egseth er formelt en del av regjeringsapparatet, ikke Høyres kommunikasjonsavdeling.

– Ikke dialog med regjeringsapparatet

Selv har Torgeir Dahl så langt kun oppgitt at han hadde kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet i forkant av mandagens opptreden i Politisk kvarter.

I Politisk kvarter mandag fikk han konkrete spørsmål fra programlederen om eventuell dialog i forkant av utspillet, og nevnte da ingenting om dialogen med Egseth i regjeringsapparatet.

– Hadde du avklart utspillet med noen i Høyre-ledelsen?

– Nei, jeg hadde ikke det.

– Hadde du hatt dialog med noen i regjeringsapparatet eller ellers i partiet?

– Nei, ikke i regjeringsapparatet. Men jeg tok kontakt da det begynte å brenne på søndag, sånn at jeg fikk litt faktaoppdatering som jeg trodde var viktig.

– Hvem tok du kontakt med da?

– Da tok jeg kontakt med helsedepartementet.

– Vanlig praksis

Helseminister Bent Høies statssekretær for covid 19-saker, Saliba Korkunc, bekreftet mandag overfor NRK at de hadde vært i dialog med Dahl på søndagen.

– Ingen i politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet har hatt noe med utspillet fra Molde-ordføreren å gjøre, og ingen hadde kontakt med ham om denne saken i forkant av utspillet, skriver Korkunc til NRK.

Han bekrefter at han søndag var i dialog med Dahl – etter at ordførerens utspill var blitt omtalt av en rekke medier.

– I forbindelse med alle mediehenvendelsene, var det naturlig for meg å ta kontakt med ordføreren i Molde for å høre hva han egentlig mente med utspillet sitt. Dette er helt vanlig praksis når vi får mediehenvendelser om andre partimedlemmers uttalelser, sier Korkunc.

Han sier Dahl også ringte søndag kveld for å få hjelp til å stille bedre forberedt til debatten i Politisk kvarter dagen etter.

– Det er normalt at partifeller, slik som stortingsrepresentanter og ordførere, tar kontakt med politisk ledelse i relevant departement i forkant av større politiske debatter, sier Korkunc.

– Unødvendig sidespor

Statsminister Erna Solberg (H) er ikke tilgjengelig for intervju mandag, ifølge Statsministerens kontor. Men på Facebook la hun ut et innlegg der hun beskrev debatten rundt Dahls utspill som «et unødvendig sidespor».

– Det er ingen tvil om at Oslo over tid har hatt det tøffere enn andre. Jeg mener utspill som setter by og land opp mot hverandre er unødvendige bidrag i koronadebatten. Derfor mener jeg utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl blir et unødvendig sidespor, skrev statsministeren.

Solberg skriver i innlegget at «vi må alle bidra» og at «kommuner over hele landet gjør en god jobb med å slå ned lokale utbrudd.»

Ap-leder Jonas Gahr Støre slo tilbake mot Molde-ordføreren i et intervju med VG mandag:

– Jeg synes dette er veldig trist. Når vi nå står i kanskje den største delen av kampen mot pandemien, må vi stå sammen. Når det blir gjort til partipolitikk, for det er det dette er, synes jeg det er gal bruk av krefter, og jeg synes det er kritikkverdig, sier Støre til NRK, og kritiserer samtidig Erna Solberg:

– Statsministeren burde vært på banen tidlig, hun har latt det gå en hel helg. Og hun sier at dette er en diskusjon mellom Oslo og Molde, men det er ikke det. Vi trenger å stå sammen, hun maner til det på pressekonferanser, men da må hun sette skapet på plass her og si at dette ikke er greit.

Etter Erna Solbergs kommentar, skriver Torgeir Dahl til NRK:

«Slik saken har utviklet seg er det etterlatte inntrykket er at dette er en kritikk mot befolkningen i Oslo, og det var det ikke. Da er det ikke noe poeng å stå i denne debatten videre. Sånn sett er jeg enig med Erna – slik dette har blitt, så fører ikke dette noe godt med seg».

Noen har også støttet Høyre-ordføreren i sosiale medier, men ordføreren legger ikke skjul på at det har kommet mange meldinger til ham som ikke har vært av den hyggelige sorten.

– Det har vært et ganske hardt trøkk, sier han til lokalavisen Romsdals Budstikke mandag.

Kritiserte Raymond Johansen

Ordføreren i Molde har høstet kritikk både fra egne partifeller og andre etter at han gikk ut med kraftig kritikk av Oslo.

Molde-ordføreren får gjennomgå i sosiale medier

– Jeg er lite imponert over hva Oslo har fått til. I det ene øyeblikket skriker de etter flere forskrifter fra regjeringen og i det andre etter mer frihet. Det er dårlig lederskap, etter min mening, sa Dahl til VG.

Dahl sa til NRK at hans poeng ikke var å kritisere Oslos befolkning.

– Det var ikke mitt poeng. Mitt poeng er at Oslos befolkning fortjener et godt, solid lederskap i en krisesituasjon. Det opplever jeg at Raymond Johansen ikke står for.

Ordføreren opplever at situasjonen i Oslo gjør det vanskeligere for distriktene.

– Det gjør det, for vi får jo importsmitte fra Oslo, stort sett er det jo der det kommer fra. Men det viktige er at vi ønsker at Oslo og Oslos befolkning skal få kontroll på dette, slik man har greid i Bergen og Trondheim, slik man egentlig har greid i landet for øvrig. Dessverre er Oslo unntaket.

Johansen er ikke enig i at Oslo har håndtert smittesituasjonen dårlig.

– Oslo er en av storbyene i Europa som har håndtert koronapandemien best, og ansatte i Oslo kommune har gjort en jobb i verdensklasse, sier Johansen.