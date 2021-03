I Høyres regjeringsapparat har flere i lengre tid vært irriterte på Oslo kommune og byrådsleder Raymond Johansen. Samtidig har man erkjent at verken statsministeren eller helseministeren fra Høyre åpent kan gå i rette med Aps byrådsleder i hovedstaden.

Det vil se dumt ut å sparke nedover. Dumt å partipolitisere debatten. Dumt å spre usikkerhet om smitteverntiltakene. Hvis regjeringen mener Oslo gjør store feil, hvorfor skal innbyggerne følge reglene?

De samme Høyre-toppene har uansett opplevd nettopp Raymond Johansen som en stein i skoen under store deler av pandemihåndteringen.

Oslos byrådsleder har hatt flere spark til regjeringen generelt og helseministeren spesielt på sine mange pressekonferanser det siste året.

Johansen har både ofte kritisert regjeringen med sine klare oppfordringer, bønner og rop om hjelp fra hovedstaden, skriver Lars Nehru Sand. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Kritikker, bønner og rop om hjelp

Johansen har ofte kritisert regjeringen med sine klare oppfordringer, bønner og rop om hjelp fra hovedstaden. Det har ikke alltid skjedd i like diplomatiske vendinger.

Med patos og alvor har han vært et offer for manglende grensestengning, for dårlig oppfølging av utelivsbransjen og for lite eller for mye regional koordinering av smittetiltak, eller for dårlig strategi for vaksineringen.

I fjor høst var Raymond Johansen i en opphetet diskusjon med helseministeren etter at sistnevnte truet med å overstyre Oslos smitteverntiltak.

– Jeg synes helseministeren gikk for langt, jeg tror det er uklokt. Jeg tror vi er veldig tjent med å stole på hverandre og treffe de tiltakene som er nødvendig, sa Johansen til pressen etter en dramatisk september-helg sett med offentlig administrasjons-øyne.

– Jeg er enig at det er en fordel at vi unngår konflikter. Vi har hatt en god dialog hele veien. Jeg synes det er en god pakke som Oslo har kommet med nå, sa Høie.

Hverken Oslo eller regjeringen, Ap eller Høyre, Johansen eller Høie kom godt ut av diskusjonen den gang.

Hvorfor noen skulle komme godt ut av en ny hanekamp, er vanskelig å forstå.

Det som er synd med siste dagers spark, er at det overskygger for sakens kjerne: En viktig debatt om alvorlige smitteverntiltak og livsviktig vaksinestrategi og treffsikkerhet.

Det burde det være rom for en sunn faglig debatt om.

Massetesting, vaksinefordeling, bydelsvis tilnærming i hovedstaden må det være løpende diskusjon om.

Regjerings-Høyre kan overstyre Oslo kommune med smittevernloven i hånd, om man mener det er graverende feil som skjer. Oslo Høyre kan i bystyre fremme forslag om andre løsninger, hvis man mener byrådet er på feil kurs. Begge løsninger er bedre enn å sette Molde-ordfører Torgeir Dahl i kontakt med VG.

At statsministerens rådgiver var involvert, er også vesentlig tydeligere nå enn hva alle parter ønsket at skulle bli kjent, skriver Lars Nehru Sand. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Molde-gate

Litt etter taco-tid fredag kveld ble det klart at Oslo-innbyggerne ville få beskjed om nok en nedstengning av byen sin før helgen var omme. Mange sparket nok i grusen.

Søndag kveld skulle byrådsleder Raymond Johansen foreta en ny sosial nedstengning av Oslo.

10 dager etter å ha åpnet litt opp.

Allerede fredag kveld var det tegn til at regjerings-Høyre på bakrommet ble frustrert over at Oslo-byrådet igjen måtte endre smitterådene.

Oslo ville ta tilbake kontrollen for noen uker siden, men resultatet ble økt smitte, var det oppgitte hjertesukket.

Resten av resonnementene var ikke ulike Molde-ordførerens utspill i VG.

At han selv mener det han sa til avisen, er det ingen grunn til å betvile. At statsministerens rådgiver var involvert, er også vesentlig tydeligere nå enn hva alle parter ønsket at skulle bli kjent.

– Hadde du hatt dialog med noen i regjeringsapparatet eller ellers i partiet? ble ordføreren spurt om i politisk kvarter mandag.

– Nei ikke i regjeringsapparatet, svarte Dahl mandag morgen.

Etter at NRK og flere medier ba om innsyn i korrespondansen ble bildet litt, skal vi si justert.

Tirsdag morgen viser det seg at det var fire telefonsamtaler og fire smser.

Folk får selv bedømme hva man kaller slik kriseledelse.

Oppsummert:

Oslo-Johansen har sparket oppover. Regjeringstoppene har følt desperasjonen vokse når de ikke bør eller kan sparke nedover.

Ideen med et oppriktig spark fra Molde var aldri god. For den endte med at Høyre spente ben på seg selv.

Erna Solberg har kalt den lite konstruktive bykampen for et sidespor. Det må føles nedverdigende at den kom fra hennes egen sidemann.

Statssekretæren som skal spille og spinne henne god, få henne til å skinne, har vaset rundt på et retorisk sidespor i over ett døgn midt i en global pandemi. Man må da ha bedre ting å ta seg til i krisetider.