Unicef: 100 000 personar har flykta frå Rafah

Dei siste dagane har den varsla bakkeoperasjonen i byen Rafah, heilt sør på Gazastripa, starta.

I byen held over ein millionar flyktningar til etter fleire månadar med krig.

No melder hjelpeorganisasjonen Unicef at over 100 000 flyktningar har flykta frå byen dei siste dagane.

Dei melder også at mangel på drivstoff kan føre til at dei må stanse den humanitære operasjonen dei neste dagane.

Ifølgje Unicef kjem deira matlager til å gå tom dei neste dagane.

FNs naudhjelpskontor i Gaza seier at sjukehusa kjem til å stoppe opp dersom det ikkje blir sloppe inn meir drivstoff.