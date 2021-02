Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Oslo er en av storbyene i Europa som har håndtert koronapandemien best, og ansatte i Oslo kommune har gjort en jobb i verdensklasse. Det sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen i en epost til NRK.

Han synes Ordfører Torgeir Dahls utspill er usmakelig, og kaller det et angrep på Oslos befolkning.

Burde takke

– Vi har færre smittede og færre dødsfall enn de fleste andre storbyer. Oslo-folk har levd med strenge restriksjoner svært lenge, og det store ansvaret de har tatt på seg er mye av forklaringen på at Norge samlet sett har kommet seg relativt bra gjennom pandemien, sier byrådslederen og fortsetter:

– Torgeir Dahl burde benytte anledningen til å takke Oslo-folk for den innsatsen de har gjort og den tiltaksbyrden de har båret, for å bremse smittespredning til resten av landet.

Det siste døgnet er det registrert 262 nye koronasmittede i landet. I Oslo ble det registrert 138 nye tilfeller. Lørdag var tallet i hovedstaden 245 nye smittede. Det er det høyeste smittetallet på ett døgn i hovedstaden siden pandemien startet.

Importsmitte

– Når smitten har økt i Oslo, skyldes det som regel smittebølger ute i Europa og manglende tiltak mot importsmitte. Det er faktisk akkurat det vi ser nå. Det er den importerte, engelske varianten som nå sprer seg, sier Johansen.

– Det er godt kjent at Dahls egen regjering ga romslige fripass til industrilobbyister som var avhengig av utenlandsk arbeidskraft, framfor å sikre grensene og gi vanlige folk beskyttelse mot importerte varianter av viruset, fortsetter han.

Johansen sier at Oslo har merket konsekvensene, og levd med svært strenge tiltak veldig lenge. Blant annet har byen snart vært sosialt nedstengt i fire måneder.

– Molde er en by med litt over 30.000 innbyggere, Oslo har snart 700.000. Koronaviruset trives mye bedre i storbyer som Oslo enn i mindre byer. Så sammenlikningen av Oslo og Molde faller på sin egen urimelighet.

Omvendt premiering

Moldes ordfører Torgeir Dahl (H), mener det går ut over andre kommuner at Oslo har en stigende smittetrend.

– Det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Jeg merker meg at det stadig er et høyt smittetrykk i Oslo som forplanter seg ut i landet, sier han til VG.

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl (H) Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Dahl mener at den politiske ledelsen i Oslo ber om en «slags omvendt premiering», når de uttrykker at de bør få flere vaksiner som følge av smittetrykket.

– Da er det naturlig fra mitt perspektiv å spørre byrådet i Oslo om de ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig, eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene, sier han.

Feil at Oslo skal prioriteres

Også Høyres førstekandidat i Nordland, Bård Ludvig Thorheim, fra Bodø, er kritisk til Oslos krav om å flere vaksiner på bekostning av andre deler av landet.

– Vi har slått ned smitten i store og små kommuner over hele landet, uten å ha ropt på at man skal prioriteres og få flere vaksiner. Jeg mener at det er feil at Oslo skal prioriteres og få flere vaksiner fordi de ikke klarer å slå ned smitten.

Høyres førstekandidat i Nordland, Bård Ludvig Thorheim Foto: PRIVAT

Bydel Stovner har den høyeste smitteandelen i Oslo. Høyrepolitikeren mener tiltakene må spisses mot bydelene.

– Det er helt tydelig at det er isolert til noen bydeler, og jeg mener det betyr at de som har ansvar i Oslo må sette inn sterkere lut der, sånn som man har klart andre steder.

Han påpeker at vi har risikogrupper over hele landet.

– Det er ikke sånn at en risikogruppe i Oslo er mer verdt enn en risikogruppe i Bodø, sier Thorheim.

Nok vaksiner

– Dersom det blir en vurdering at nå kan man satse på mer vaksinering i Oslo, så er det vel og bra, men det kommer an på en del forutsetninger, blant annet om vi har nok vaksine. Det sier helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe.

Hun understreker at det ikke må gå på bekostning av risikogruppene andre steder i landet.

Oslo må prioriteres

Til nå er 20.000 av Oslos rundt 700.000 innbyggere fullvaksinert.

Arbeiderpartiets helsepolitiker fra Nordre Follo, Tuva Moflag, sier at folk i Oslo og omegn må prioriteres i vaksinekøen.

Helsepolitiker fra Nordre Follo, Tuva Moflag, (A) Foto: Håvard G. Hagen / NRK

– Så jeg vil formidle til regjeringa at det er viktig at de nå ser på hvilke områder som er hardt pressa, hvilke som virkelig trenger hjelp fra staten for å komme gjennom dette.

Hun sier at Oslo allerede har ekstremt strenge restriksjoner.

– Det er ikke så mange flere parametere igjen å skru på.