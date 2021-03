Statsminister Solberg kritiserer Molde-ordføreren

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsministeren kommer med meningen om sin partifelle fra Høyre i et innlegg på Facebook.

– Det er ingen tvil om at Oslo over tid har hatt det tøffere enn andre. Jeg mener utspill som setter by og land opp mot hverandre er unødvendige bidrag i koronadebatten. Derfor mener jeg utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl blir et unødvendig sidespor, skriver Erna Solberg.

Erna Solberg er ikke tilgjengelig for intervju mandag, opplyser Statsministerens kontor til NRK.

Bakgrunnen for hele saken er de høye smittetallene i hovedstaden. Moldes ordfører sa til VG i helgen at det er grunn til å spørre om det er byrådet i Oslo som ikke klarer å gjøre jobben skikkelig, eller om byens innbyggere ikke klarer å følge reglene.

Regjeringen tok kontakt

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc sier til NRK at Helse- og omsorgsdepartementet ikke var i dialog med Dahl i forkant av uttalelsen i helgen. Men da det kom mediehenvendelser søndag etter utspillet, så tok han selv kontakt med Dahl.

UENIGE: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) og ordfører i Molde, Torgeir Dahl (H) barket sammen søndag. Foto: NTB/Trond Vestre / NRK

– Torgeir Dahl var klar på at han ikke ønsket å kritisere Oslos befolkning for innsatsen under pandemien. Jeg vurderte dette derfor som en sak mellom den politiske ledelsen i Oslo og Molde, og svarte media deretter. Dette anså jeg som en diskusjon mellom de to byene som det ikke var naturlig for departementet å engasjere seg ytterligere i, sier statssekretær Korkunc til NRK.

– Ganske hardt trøkk

Men i dag går altså statsministeren selv ut og sier hva hun mener. Solberg skriver i sitt innlegg mandag at vi må stå i dette sammen og at «kommuner over hele landet gjør en god jobb med å slå ned lokale utbrudd.»

Dahl ikke har besvart NRKs henvendelse om å kommentere Solbergs kommentar på Facebook. Kommentaren hadde ikke kommet ut da NRK møtte Dahl på rådhuset i 13-tida.

Noen har også støttet Høyre-ordføreren i sosiale medier, men ordføreren legger ikke skjul på at det har kommet mange meldinger til ham som ikke har vært av den hyggelige sorten.

– Det har vært et ganske hardt trøkk, sier han til lokalavisen Romsdals Budstikke mandag.

Kritiserte Raymond Johansen

Ordføreren i Molde har høstet kritikk både fra egne partifeller og andre etter at han gikk ut med kraftig kritikk av Oslo.

– Jeg er lite imponert over hva Oslo har fått til. I det ene øyeblikket skriker de etter flere forskrifter fra regjeringen og i det andre etter mer frihet. Det er dårlig lederskap, etter min mening, sa Dahl til VG.

Dahl sa til NRK at hans poeng ikke var å kritisere Oslos befolkning.

OSLO: Dronefoto av Barcode i Bjørvika i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det var ikke mitt poeng. Mitt poeng er at Oslos befolkning fortjener et godt, solid lederskap i en krisesituasjon. Det opplever jeg at Raymond Johansen ikke står for.

Ordføreren opplever at situasjonen i Oslo gjør det vanskeligere for distriktene.

– Det gjør det, for vi får jo importsmitte fra Oslo, stort sett er det jo der det kommer fra. Men det viktige er at vi ønsker at Oslo og Oslos befolkning skal få kontroll på dette, slik man har greid i Bergen og Trondheim, slik man egentlig har greid i landet for øvrig. Dessverre er Oslo unntaket.

Johansen er ikke enig i at Oslo har håndtert smittesituasjonen dårlig.

– Oslo er en av storbyene i Europa som har håndtert koronapandemien best, og ansatte i Oslo kommune har gjort en jobb i verdensklasse, sier Johansen.