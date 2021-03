Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I helgen langet Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) ut i VG mot byrådet i Oslo sin håndtering av pandemien. Han fortsatte kritikken gjennom helga og mandag morgen stilte han opp i politisk kvarter.

Der fortsatte han kritikken med full styrke og sa han snakket på vegne av Distrikts-Norge.

Det fikk sosiale medier til å koke. #molde og #dahl klatret opp til ti-på-topp-listen på Twitter.

– Hovedstaden har fått masse støtte

Noen støtter Dahl i sosiale medier, men svært mange tar avstand fra Dahls uttalelser. Flere bruker humor.

Moldenser og reiselivsjournalist Odd Roar Lange, la ut denne Tweeten. Han bor selv i Oslo for tiden og skjønner godt at roseby-ordføreren får kjørt seg i sosiale medier.



– Alle i Molde blir ramma av denne uttalelsen, og det er bare pinlig. Dahl trodde kanskje Distrikts-Norge skulle gå imot Oslo, men hovedstaden har fått masse støtte, sier Lange.

Reiselivsjournalisten må le, men håper ikke folk tror alle fra Molde er som Dahl.

– Man kan si mye fint om Molde, men byen stikker seg ikke akkurat ut. Vi kunne jo reklamert med godt vertskap, men Torgeir Dahl har gjort denne jobben vanskelig, sier Lange.

– Gjør det for Molde

Dahls uttalelser om at Oslo sin, etter hans mening, dårlige smittehåndtering går ut over resten av landet går ikke upåaktet hen.

Mens andre mener Dahl også burde løst noen andre viktige problemer om han er så kunnskapsrik.

Langer ut mot hjembyen

Linnéa Myhre Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Flere påpeker at det er store forskjeller på Molde og Oslo, i folketall og areal. At Dahl sammenligner smittesporingen og smittehåndteringen i de to byene irriterer mange.

Forfatter, samfunnsdebattant og moldenser Linnéa Myhre er en av dem.

– SPAR MEG, Molde. Dere har én restaurant og to innbyggere. Stikk tilbake på Egon and stopp harassing us, du veit ikkje ka du snakka om, skriver hun.

Andre velger å si det på andre måter:

"Climb Ev'ry Mountain" ordfører Torgeir Dahl i Molde kommune........ (Bildet rappa fra Ole Erik Silset sin profil) Posted by Torbjørn Haugen on Sunday, February 28, 2021

– Det har vært et ganske hardt trøkk

Torgeir Dahl (H), ordfører i Molde. Foto: Roar Strøm / NRK

Hovedpersonen for det hele ler ikke. Dahl forteller om en ganske annerledes helg med heftige tilbakemeldinger.

Han understreker at han mente å kritisere den politiske ledelsens håndtering, ikke befolkningen i Oslo. Mange har derimot tolket ham annerledes og det har kommet mye meldinger i innboksen.

– En del av disse meldingene ... det er ikke dødstrusler, men det er ikke noen hyggelige meldinger, det må jeg si. Men jeg skriver det på kontoen for stor grad av frustrasjon, sa han til Romsdals Budstikke.

Angrer ikke

Til NRK sier Dahl at han ikke angrer, selv om reaksjonene har blitt sterkere enn han ventet.

– Jeg angrer ikke på at jeg gikk inn i dette ordskifte, men det er greit om debatten via meg avsluttes nå.

– Sånn situasjonen er blitt, så blir det for lett å avskrive dette som en overivrig ordfører fra Molde, men det ligger viktige prinsipielle saker her som vi kan diskutere senere når ting har roa seg litt, sier Dahl.