Slik endrer Solberg-besøket forholdet til Kina

Forholdet mellom Norge og Kina ble som kjent svært kjølig etter at Nobels fredspris ble tildelt den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010.

Men i desember i fjor ble de to landene enig om å gjenoppta politisk kontakt på høyt nivå, og denne helgen har Solberg vært i Kina for å få fart på normaliseringen av forholdet. Det har ført til en rekke avtaler og viktige møter.

Lakseeksport

Det var ikke bare politisk kontakt som stanset opp etter 2010. Eksporten av fersk laks til landet har blitt rammet av forsinkelser og lisenser som ikke har blitt fornyet de siste seks årene.

Men allerede er det mye som tyder på at lakseeksporten vil ta seg opp igjen. Ifølge Dagens Næringsliv reiser lederen for kinesiske veterinærmyndigheter til Norge etter påske for å åpne for import av norsk laks.

– I tillegg til den vanlige formen for samhandling, som har vært produksjon i Kina for andre markeder, så er Kina et av verdens største markeder. Det er klart at for norske produsenter er dette interessant, sier Solberg til NRK.

Mangemilliardæren Jack Ma planlegger dessuten å starte med salg av norsk laks gjennom verdens største netthandelsselskap, Alibaba-gruppen, ifølge Bloomberg. Selskapet hans har 430 millioner kunder verden over.

Kan diskutere menneskerettigheter

Før besøket var Solberg tydelig på at hun måtte bygge tillit hos kinesiske myndigheter før hun kan ta opp spørsmål om menneskerettigheter og situasjonen til fredsprisvinner Liu Xiaobo, som fortsatt sitter fengslet i Kina.

Under besøket ble imidlertid hun og statsminister Li Keqiang enig om å opprette en politisk mekanisme for å diskutere en rekke spørsmål, blant dem menneskerettigheter, handel og FN-spørsmål. Det innebærer at representanter for landene skal møtes en gang i året.

Den nye mekanismen er ikke like tydelig som menneskerettighetsdialogen Norge hadde med Kina fram til 2010, men den åpner for at det betente spørsmålet kan diskuteres. Det er fortsatt uklart når denne mekanismen skal ta opp spørsmål om menneskerettigheter.

Samarbeidsavtaler

I møtet med statsminister Li skrev partene under på seks ulike avtaler. Der bekreftet Solberg-regjeringen at den støtter innholdet og intensjonene i normaliseringsavtalen som ble undertegnet i desember. Det betyr blant annet at landene fortsetter arbeidet med en frihandelsavtale seg imellom.

Avtalen skapte reaksjoner fordi den blant annet krever at Norge skal respektere Kinas territorielle integritet og ikke undergrave landets kjerneverdier. Det er formuleringer som kan legge føringer på hva Norge kan si om saker som konflikten i Sør-Kinahavet og det kinesiske maktmonopolet.

Partene ble også enige om samarbeid innenfor områder som helse, forskning og idrett.

– Vi skal arrangere vinter-OL i 2022. Norge har arrangert vinter-OL to ganger, så vi kan lære mye av dem, sa en kinesisk talsmann etter møtet.

Forretningsforbindelser

Solbergs besøk startet med et stort norsk-kinesisk næringslivsforum i Beijing, der nesten 300 norske næringslivsfolk deltok i det som er den største næringslivsdelegasjonen fra Norge til Kina noensinne.

Der møtte de en rekke potensielle samarbeidspartnere fra kinesisk næringsliv, og 14 avtaler mellom norske og kinesiske selskaper ble undertegnet. Innovasjon Norge anslår ifølge NTB at avtalene har en samlet verdi på 20 milliarder kroner for Norge.

Solberg besøkte også det norske selskapet Cambi, som nylig har landet fem kontrakter med store avløpsrenseanlegg i den kinesiske hovedstaden. Totalt behandler Cambis anlegg slam fra nesten 60 millioner mennesker verden over.